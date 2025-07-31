Rusya'dan İran'a savaş uyarı: ABD ve İsrail'in saldırısına hazırlıklı ol
İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı savaşın ardından ateşkes sağlanmasına rağmen bölgede gerilim devam ediyor. ABD'nin 12 gün süren savaşta İran'ın 3 nükleer tesisini vurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine yeniden gözdağı vererek uranyum zenginleştirme çalışmalarına devam etmesi durumunda İran'ı bombalayacaklarını belirtti. Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sürerken Rusya'dan Tahran'a kritik uyarıda bulundu. Rusya tarafından İran'a 'ABD-İsrail ortak saldırısına hazırlıklı olun' mesajı verildi. Peki bu uyarı ne anlama geliyor? Orta Doğu'da yeni saldırı planı mı yapılıyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'da uyarı sonrası bölgede yaşanan son gelişmeleri aktardı.
13 Haziran'da İsrail'in İran'a yönelik başlattığı Yükselen Aslan operasyonu sonrası iki ülkede karşılıklı çatışmalar başlamış ve savaş 12 gün boyunca savaş sürmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'da ateşkes kararı alındığını duyurmasıyla bölgede çatışmalar sona ermişti. Savaş sürecinde ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki 3 önemli nükleer tesisi B2 savaş uçaklarıyla vurarak tesisi imha ettiğini ifade etmesinin ardından Tahran hükümetine uranyum zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlaması durumunda tekrar saldırı düzenleneceğini belirtti.
RUSYA'DAN İRAN'A SAVAŞ UYARISI
ABD Başkanı Trump, İran'a defalarca kez nükleer tesisler konusunda çalışmalarını sona erdirmesi gerektiğini ve saldırının kaçınılmaz olduğunu ifade etmesi üzerine Tahran'dan tehditlere karşı sert tepki verileceği mesajı verildi. Dün Rusya tarafından İran'a ABD ve İsrail'in yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu vurgulayarak "Hazırlıklı olun" uyarısı yapıldı. Peki bu mesajın ne anlama geliyor? ABD ve İsrail yeniden savaş planı mı yapıyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan gelişmeleri ve son durumu aktardı.
"RUSYA SAVAŞ SÜRECİNDE İRAN'A DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ"
A Haber Tahran muhabiri Ekber Karabağ: Rusya'nın desteği İran'a genel olarak siyasidir. Savaş süresini elde eder Rusya'dan İran'ı destek devam etmektedir. Özellikle Rusya, İran'ın nükleer programına barışçıl yöntemlerle müzakerelerle çözülmesini istiyor. Geçtiğimiz ay ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırısı olmuştu. İran'ı saldırılarda nükleer tesislerinde ciddi anlamda zarar gördüğünü belirtti. İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yapamadığını ve geçici süreliğine bu durumun olduğunu ve tekrar uranyum çalışmalarına devam edeceğini ifade ediyor. Daha önce vurulan tesislerde mi yoksa yeni tesisler inşaa ederek mi çalışmalarına devam eder mi şu an bu belirsizliğini koruyor.
RUSYA: ABD'NİN İRAN'A YÖNELİKTEHDİTLERİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ
İran'ın saldırılar sonrasında nükleer faaliyetlerin hangi aşamada olduğu bilinmiyor. Trump bu duruma İran'a sürekli şekilde uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam etmesine tepki gösterdi. Trump 'Eğer İran böyle bir şey yaparsa tekrar vururuz' dedi. İran ve Rusya'dan Trump'a tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin tekrar olası saldırısında İran'ın daha sert karşılık vereceğini ve sansürün de işe yaramayacağını ifade etti. ABD İran'ı vurduğunda İran'da ABD'nin Katar'daki üssünü vurmuştu. Trump yaptığı açıklamasında da füzenin isabet etmediğini belirtmiş sonrasında da uydu görüntüleriyle sistemin zarar gördüğü ortaya çıkmıştı. İran Dışişleri Bakanı'nın belirtmiş olduğu hususta budur. Rusya'dan da bu konuyla ilgili İran'a destek geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova'dan tepki geldi. Zaharova 'Trump'ın sürekli olarak İran'ı vurmakla tehdit etmesinden endişe duyuyoruz.' denildi.
AVRUPA'DAN İRAN'A YAPTIRM TEHDİDİ
ABD ve ve İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırısına karşı Tahran hükümeti oldukça temkinli ve teyakkuz halinde yaklaşıyor. İran'ın olası bir savaş romanında tek başına savaşacağını ifade edebiliriz. İran'ın sadece başı ABD ve İsrail'i ile değil Avrupa ülkeleri ile de başı dertte. İstanbul'da üç Avrupa ülkesiyle gerçekleşen müzakerede herhangi bir sonuç çıkmadı. İngiltere Fransa Almanya İran Ağustos sonuna kadar nükleer faaliyetlerine yönelik uzlaşmaya varmazsa BM Yaptırımlarını İrana karşı uğrayacaklarını belirtti. İran ise böyle bir yaptırım konusunda tamamıyla nükleer silahların yayılması anlaşmasından çıkacağını ifade etti. Önümüzdeki süreçte İran ve batı arasında gerginlik çıkacağını ifade edebiliriz.
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