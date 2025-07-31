Rusya’dan İran’a savaş uyarı: ABD ve İsrail’in saldırısına hazırlıklı ol

13 Haziran'da İsrail'in İran'a yönelik başlattığı Yükselen Aslan operasyonu sonrası iki ülkede karşılıklı çatışmalar başlamış ve savaş 12 gün boyunca savaş sürmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'da ateşkes kararı alındığını duyurmasıyla bölgede çatışmalar sona ermişti. Savaş sürecinde ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki 3 önemli nükleer tesisi B2 savaş uçaklarıyla vurarak tesisi imha ettiğini ifade etmesinin ardından Tahran hükümetine uranyum zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlaması durumunda tekrar saldırı düzenleneceğini belirtti.

RUSYA'DAN İRAN'A SAVAŞ UYARISI

ABD Başkanı Trump, İran'a defalarca kez nükleer tesisler konusunda çalışmalarını sona erdirmesi gerektiğini ve saldırının kaçınılmaz olduğunu ifade etmesi üzerine Tahran'dan tehditlere karşı sert tepki verileceği mesajı verildi. Dün Rusya tarafından İran'a ABD ve İsrail'in yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu vurgulayarak "Hazırlıklı olun" uyarısı yapıldı. Peki bu mesajın ne anlama geliyor? ABD ve İsrail yeniden savaş planı mı yapıyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan gelişmeleri ve son durumu aktardı.

"RUSYA SAVAŞ SÜRECİNDE İRAN'A DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ"

A Haber Tahran muhabiri Ekber Karabağ: Rusya'nın desteği İran'a genel olarak siyasidir. Savaş süresini elde eder Rusya'dan İran'ı destek devam etmektedir. Özellikle Rusya, İran'ın nükleer programına barışçıl yöntemlerle müzakerelerle çözülmesini istiyor. Geçtiğimiz ay ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırısı olmuştu. İran'ı saldırılarda nükleer tesislerinde ciddi anlamda zarar gördüğünü belirtti. İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yapamadığını ve geçici süreliğine bu durumun olduğunu ve tekrar uranyum çalışmalarına devam edeceğini ifade ediyor. Daha önce vurulan tesislerde mi yoksa yeni tesisler inşaa ederek mi çalışmalarına devam eder mi şu an bu belirsizliğini koruyor.