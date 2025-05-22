İşte o açıklamalardan satır başları;

TÜRKİYE'DE DOĞURGANLIK HIZI 1,48'E GERİLEDİ

Ülkemiz adına gerçekten uluslararası boyutta aileyi merkezine alan uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaktan oldukça mutlu ve gururluyuz. Göreve geldiğimizden bu yana uzun soluklu bir aile diplomasisi yürütüyoruz. Hem ülkemiz nezdinde hem doğurganlık hem demografik dönüşümü ele aldığımız konular var.

Ülkemizde doğurganlık hızımız 1,48'e geriledi. Yaşlı oranımız 10,6'ya yükseldi. Bu da önümüzdeki dönemde hem demografik acıdan hem de sağlık ekonomisi, kreşlerin kapanıp huzurevlerinin çoğalması ama aynı zamanda yalnızlığın artması demek. Ülkemiz için de çok önemli bir gündem maddesi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'de

-Türkiye'de doğurganlık tarihi dipte.

-Aile kurumu tehdit altında.

-Bu yıl aile yılı. 81 ilimizde çeşitli etkinlikler yaptık. Ocak ayından bu yana 4 bin 200 etkinlikle aile yılına özel çalışmalar yürütüyoruz.