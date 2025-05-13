13 Mayıs 2025, Salı
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Gökbey helikopteri A Haber’de! İlk yerli ve milli helikopter
Savunma Sanayii'nde Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Gökbey helikopteri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte envantere girmiş ve ilk teslimat Jandarma'ya yapılmıştı. Jandarma Havacılık Komutanlığı kapılarını A Haber'e açtı. Muhabirimiz Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.