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Gökbey helikopteri A Haber’de! İlk yerli ve milli helikopter

Gökbey helikopteri A Haber’de! İlk yerli ve milli helikopter

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 11:19
Güncelleme:13.05.2025 11:33
Savunma Sanayii'nde Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Gökbey helikopteri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte envantere girmiş ve ilk teslimat Jandarma'ya yapılmıştı. Jandarma Havacılık Komutanlığı kapılarını A Haber'e açtı. Muhabirimiz Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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Gökbey helikopteri A Haber’de! İlk yerli ve milli helikopter
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