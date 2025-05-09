A Haber ve A Spor’a Uluslararası Avrupa-Akdeniz Gazetecilik Ödülü

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Ödül komitesi, Çimen'i onurlandıran kararını şu gerekçelerle açıkladı:

"Abdulhalik Çimen, Avrupa-Akdeniz bölgesinde gazetecilik alanına yaptığı katkı ve stratejik vizyonu ile haberciliği halklar arasında bilgi paylaşımı ve kültürel yakınlaşmanın bir aracı olarak değerli kılan bir medya yöneticisi olarak öne çıkmakta. A Haber ve A Spor, bu ekip çalışmasıyla sadece Türkiye'nin değil, uluslararası medya dünyasının da saygın yayın organları arasında yerini almıştır. Tarihi, küresel ve aktüel meselelere açık bir yayın politikasıyla, Akdeniz'in kültürel hassasiyetlerine duyarlı bir habercilik anlayışı geliştirilmiştir. Çimen, yenilikçi ve güçlü bir ekip kurarak, profesyonel, sorumlu ve çoğulcu bir medya ortamının oluşmasına öncülük etmiştir. Yüksek kaliteli gazeteciliğin yaygınlaştırılmasındaki rolü ve Akdeniz'in farklı kıyıları arasında köprüler kurma konusundaki istikrarlı çabaları nedeniyle, Uluslararası Avrupa Akdeniz Gazetecilik Ödülü Abdulhalik Çimen'e takdim edilmektedir."