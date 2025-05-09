A Haber ve A Spor'a Uluslararası Avrupa-Akdeniz Gazetecilik Ödülü
İtalya’nın başkenti Roma'da düzenlenen törende gazetecilik ödülleri sahiplerini buldu. A Haber ve A Spor'a Uluslararası Avrupa-Akdeniz Gazetecilik Ödülü layık görüldü. Ödülü A Haber ve A Spor İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı aldı.
Bir yanda 14 yıldır Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri anbean izleyicilerine aktaran A Haber diğer tarafta Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı unvanını elden bırakmayan A Spor. İşte bu başarılar bir uluslararası ödüle daha layık görüldü. A Haber ve A Spor'a "Uluslararası Avrupa-Akdeniz Gazetecilik Ödülü" verildi.
AÇIK YAYIN POLİTİKASI
İtalya'nın başkenti Roma'da Avrupa ve Akdeniz basınının başarılı isimleri ödüllendirildi. Türkiye'den A Haber ve A Spor Genel Müdürü Abdulhalik Çimen ödüle layık görüldü.
Ödül komitesi, Çimen'i onurlandıran kararını şu gerekçelerle açıkladı:
"Abdulhalik Çimen, Avrupa-Akdeniz bölgesinde gazetecilik alanına yaptığı katkı ve stratejik vizyonu ile haberciliği halklar arasında bilgi paylaşımı ve kültürel yakınlaşmanın bir aracı olarak değerli kılan bir medya yöneticisi olarak öne çıkmakta. A Haber ve A Spor, bu ekip çalışmasıyla sadece Türkiye'nin değil, uluslararası medya dünyasının da saygın yayın organları arasında yerini almıştır. Tarihi, küresel ve aktüel meselelere açık bir yayın politikasıyla, Akdeniz'in kültürel hassasiyetlerine duyarlı bir habercilik anlayışı geliştirilmiştir. Çimen, yenilikçi ve güçlü bir ekip kurarak, profesyonel, sorumlu ve çoğulcu bir medya ortamının oluşmasına öncülük etmiştir. Yüksek kaliteli gazeteciliğin yaygınlaştırılmasındaki rolü ve Akdeniz'in farklı kıyıları arasında köprüler kurma konusundaki istikrarlı çabaları nedeniyle, Uluslararası Avrupa Akdeniz Gazetecilik Ödülü Abdulhalik Çimen'e takdim edilmektedir."
ÖDÜLÜ MUHABİRİMİZ ALDI
İtalya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı 'Dış İlişkiler Kulübü'nde düzenlenen törene katılım yoğun oldu. Abdulhalik Çimen adına ödülü A Haber ve A Spor İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı aldı.
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