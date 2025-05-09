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Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar! Otelde planlama iş yerinde keşif

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 11:51 Güncelleme: 09.05.2025 11:52
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Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar! Otelde planlama iş yerinde keşif

İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'yu hayattan koparan Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 arkadaşı tutuklandı. Zanlıların cinayetten 3 gün önce İstanbul'a gelerek keşif yaptıkları ortaya çıkarken evin önünde arabada uyudular. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.

BAHAR AKSU CİNAYETİNDE YENİ DETAYLAR!

İstanbul'un Şişli ilçesinde da tüm Türkiye'yi yasa boğan Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. 3 yıl önce boşandığı eşi Rüstem Elibol tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun planlı olarak katledildiğine dair yeni kanıtlar gün yüzüne çıktı.

A Haber'in elde ettiği özel görüntüler zanlıların cinayeti nasıl tasarladığını ve adım adım uygulamaya koyduğunu gözler önüne seriyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

OTELDE KEŞİF VE PLANLAMA YAPTILAR

Görüntülerde zanlıların cinayetten 3 gün önce İstanbul'a gelerek bir otelde konakladığı görülüyor. Otel odasına girişleri ve otelde geçirdikleri gece, olayın planlı bir şekilde ilerlediğini kanıtlıyor. Sabah otelden ayrılan zanlılar daha sonra Çanakkale'ye giderek bir arkadaşlarını daha yanlarına alıyorlar.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

ARAÇLA OLAY YERİNDE ÇEVRE İNCELEMESİ

Zanlıların Bahar Aksu'yu katletmeden önce olay yerine giderek keşif yaptıkları da görüntülerde yer alıyor. Araçla olay yerinde dolaşmaları ve çevre incelemesi yapmaları, cinayetin nasıl işleneceğine dair detaylı bir planlama yaptıklarını gösteriyor. Zanlılar Bahar Aksu'nun evinin önünde bir gece arabada uyuyorlar.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

6 KURŞUNLA CAN VERDİ

Cinayeti gösteren görüntülerde Bahar Aksu'nun, saldırganlara karşı koymaya çalıştığı ve çığlıklar attığı anlar da yer alıyor. Vücuduna altı el ateş edilen Aksu'nun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

4 ZANLI TUTUKLANDI

Olayla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi ve soruşturma hala devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar! Otelde planlama iş yerinde keşif
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Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar! Otelde planlama iş yerinde keşif Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar! Otelde planlama iş yerinde keşif Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar! Otelde planlama iş yerinde keşif

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