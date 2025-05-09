Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar! Otelde planlama iş yerinde keşif

İstanbul'un Şişli ilçesinde da tüm Türkiye'yi yasa boğan Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. 3 yıl önce boşandığı eşi Rüstem Elibol tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun planlı olarak katledildiğine dair yeni kanıtlar gün yüzüne çıktı.

A Haber'in elde ettiği özel görüntüler zanlıların cinayeti nasıl tasarladığını ve adım adım uygulamaya koyduğunu gözler önüne seriyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.