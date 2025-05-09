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Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar! Evin önünde arabada uyudular

Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar! Evin önünde arabada uyudular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 11:41
İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'yu hayattan koparan Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 arkadaşı tutuklandı. Zanlıların cinayetten 3 gün önce İstanbul'a gelerek keşif yaptıkları ortaya çıkarken evin önünde arabada uyudular. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.
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Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar! Evin önünde arabada uyudular
Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar!
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