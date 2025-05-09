09 Mayıs 2025, Cuma
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Bahar Aksu cinayetinde yeni detaylar! Evin önünde arabada uyudular
İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'yu hayattan koparan Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 arkadaşı tutuklandı. Zanlıların cinayetten 3 gün önce İstanbul'a gelerek keşif yaptıkları ortaya çıkarken evin önünde arabada uyudular. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.