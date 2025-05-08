Hindistan’ın ’terör kampı’ dediği Bilal Camii kullanılamaz halde! Saldırı sonrası ilk görüntüler A Haber’de

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"NE TERÖR KAMPI NE DE MİLİTANLARI VAR"

Bilal Camii'ne yapılan füze saldırısındaki parçalar yakınlardaki bir eve isabet etmesi sonucu 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Füze parçaları camları kırması sonucu yaralanan kız hastaneye kaldırılırken tedavisi sürüyor. Burada ne bir terör kampı var ne de militanların eğitimi var. Tamamen sivil bölgesi ve herkes şok halinde buradan kaçmış. Yerleşim bölgesinde yoğun bir korku havası sardı ve halk gece yarısı evlerini terk edip kaçmak zorunda kaldı."