Hindistan'ın 'terör kampı' dediği Bilal Camii kullanılamaz halde! Saldırı sonrası ilk görüntüler A Haber'de
Hindistan'ın 6 Mayıs akşamı Pakistan'a başlattığı 'Sindoor Operasyonu' kapsamında birçok bölgeyi hedef alarak füze saldırısı gerçekleştirdi. Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke arasında gerilim tırmanırken Cammu Keşmir'in başkenti Muzafferad'ta bulunan Bilal Camii, Hindistan ordusu tarafından 'terör unsuru' gerekçe gösterilerek vuruldu. Yaşanan saldırıda cami kullanılamaz hale gelirken imam ve 3 kişi şehit oldu. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, Bilal Camii'ne yapılan saldırı sonrası son durumu aktardı.
Hindistan ve Pakistan arasında 22 Nisan'da başlayan turist saldırısı nedeniyle gerilim sürerken Hindistan hükümeti 6 Mayıs akşamı Pakistan'a füze saldırısı gerçekleştirdi. Hindistan hükümeti "Sindoor Operasyonu" adıyla yeni bir askeri harekat başlattığını açıklarken Pakistan'daki birçok bölge 'terör kampı' gerekçe gösterilerek vuruldu. Cammu Keşmir'in başkenti Muzafferabad'da bulunan Bilal Camii, füze saldırısı nedeniyle ağır hasar alırken imamı da bombardımanda şehit oldu.
Dünya'nın gözünü Asya'ya çevirdiği saldırılarda 26 Pakistanlı hayatını kaybetti. Karşılıklı bombardımanın sürdüğü sıcak bölgede A Haber muhabiri Fakhur Rahman, saldırı sonrası bölgenin önemli eserlerinden biri olan Bilal Camii'nin son durumunu A Haber ekranlarında ilk kez görüntüledi.
Fakhur Rahman: "Hindistan tarafından 12 füze ile ateş açılan Pakistan'da, füzelerden biri Bilal Camii'ni hedef aldı. İmam yaşanan saldırıda şehit oldu. Yerleşim bölgesi içerisinde yer alan okulda da 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililere göre cami hedef alındı fakat büyük çapta siviller hayatını kaybetmedi. Hindistan tarafından terör hedef kampı olarak açıklanan Bilal Camii'nde biz öyle bir durumla karşılaşmadık.
BİLAL CAMİİ KULLANILAMAZ HALDE
Bilal Camii'nin etrafında 1 okul var. Cami 300 cemaate hizmet ediyor fakat saldırı sırasında az kişinin olmasıyla felaketin önüne geçildi. Gece yapılan saldırıda yaralı olanlar hakkında bilgi verilmedi fakat 3 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Bilal Camii'ne 4 füze isabet etti. Camiinin her tarafı tahrip olmuş durumda. Tanıkların ifadesine göre saldırı 12.30 sıralarında yaşandı.
"NE TERÖR KAMPI NE DE MİLİTANLARI VAR"
Bilal Camii'ne yapılan füze saldırısındaki parçalar yakınlardaki bir eve isabet etmesi sonucu 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Füze parçaları camları kırması sonucu yaralanan kız hastaneye kaldırılırken tedavisi sürüyor. Burada ne bir terör kampı var ne de militanların eğitimi var. Tamamen sivil bölgesi ve herkes şok halinde buradan kaçmış. Yerleşim bölgesinde yoğun bir korku havası sardı ve halk gece yarısı evlerini terk edip kaçmak zorunda kaldı."
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