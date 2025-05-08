İstanbul için kabus raporu: 6,2’lik depremde stres boşalmadı

Ekran görüntüsü / A Haber

ENERJİ BOŞALMADI!

Bugün itibariyle yaklaşık 600 civarında bir artçı deprem oldu. O artçı depremlerle de kalan o 6,2'den kalan enerjiler boşaldı. Boşalmaya da devam ediyor ama kalan büyük bir kısmı halen duruyor. O nedenle biz o bölgede hala enerjinin büyük bir enerjinin bulunduğunu ve 6,2 ya da daha önce olan 2019'daki 5,8'lik depremle o enerjinin böyle depremlerle keşke boşalabilseydi ama boşalmadığında sürekli söylüyoruz. Dolayısıyla o bölgedeki muhtemel bir deprem artık olacak mı, olmayacak mı tartışmayacağımız bir dönemdeyiz.

Depremin ne zaman olacağı konusunu artık bilim durmuş vaziyette. O zaman biz ona göre yaşantımızı düzenlemek zorunda olduğumuzu tekrar bize hatırlatan bir deprem oldu 23 Nisan'da. Genel anlamda değerlendirme yapacak olursak bu şekilde.