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İstanbul için kabus raporu: 6,2’lik depremde stres boşalmadı

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 10:35 Güncelleme: 08.05.2025 10:41
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İstanbul için kabus raporu: 6,2’lik depremde stres boşalmadı

İstanbul'da Marmara Denizi'nin Silivri açıkları merkezli 6,2'lik depremin ardından uzmanlar ikiye ayrıldı. Bazıları İstanbul depreminin bittiğini, bazıları ise bunun büyük depremin başlangıcı olduğunu iddia etti. Son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ön raporda enerjinin sadece yüzde 12'sinin boşaldığı vurgulandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik değerlendirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından 23 Nisan 2025 Orta Marmara sırtı depremi başlıklı ön rapor hazırlandı. Üniversitenin hazırladığı ön raporda 6,2'lik depremde enerjinin sadece yüzde 12'sinin boşaldığı açıklandı.

Rapora göre, depremin meydana geldiği bölgenin en son mayıs 1766'da deprem üreten doğu sırt kuzey segmenti Yani Kumburgaz Fayı ile Silivri sırt güney sınır fayı arasında yer aldığı ifade edildi. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan deprem uzmanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik değerlendirdi.

İTÜ RAPORU NE ANLAMA GELİYOR?

HALKIN KAFASI KARIŞTI

Prof. Dr. Fadime Sertçelik: Bu depremde halkın biraz kafası karıştı aslında. Biraz onda bizim de suçumuz var. Bilimsel olarak tartışmayı halkın önünde yapmamızdan kaynaklanıyor. Genel anlamda baktığımızda Marmara Denizi ile ilgili aslında hani faylar nereden geçiyor, ne zaman en son deprem etmiş, bundan sonra ne bekliyor bizi sorularının birçoğunu artık biliyoruz aslında biz.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

FAYIN KÜÇÜK KISMI KIRILDI

Enerjinin biriktiğini, özellikle Orta Marmara'da artık miladında dolduğunu söylediğimiz bir zaman diliminde olan bu deprem yani 23 Nisan'da olan bu deprem o bölgedeki enerjiyi azalttı mı? Çok küçük bir kısmını azalttı. İşte içindeki hocalarımızın da yaptığı analizler sonucunda yüzde 12-15 civarında bir enerji azalımı ama büyük bir kısmı duruyor. Nereden biliyoruz biz bunu? Çünkü muhtemel hareket edecek olan fayın sadece küçük bir kısmı 6,2'lik depremle kırıldı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ENERJİ BOŞALMADI!

Bugün itibariyle yaklaşık 600 civarında bir artçı deprem oldu. O artçı depremlerle de kalan o 6,2'den kalan enerjiler boşaldı. Boşalmaya da devam ediyor ama kalan büyük bir kısmı halen duruyor. O nedenle biz o bölgede hala enerjinin büyük bir enerjinin bulunduğunu ve 6,2 ya da daha önce olan 2019'daki 5,8'lik depremle o enerjinin böyle depremlerle keşke boşalabilseydi ama boşalmadığında sürekli söylüyoruz. Dolayısıyla o bölgedeki muhtemel bir deprem artık olacak mı, olmayacak mı tartışmayacağımız bir dönemdeyiz.

Depremin ne zaman olacağı konusunu artık bilim durmuş vaziyette. O zaman biz ona göre yaşantımızı düzenlemek zorunda olduğumuzu tekrar bize hatırlatan bir deprem oldu 23 Nisan'da. Genel anlamda değerlendirme yapacak olursak bu şekilde.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

7'DEN BÜYÜK DEPREM OLACAK!

6,2'lik depremde fayın 18 kilometresi falan kırıldı. Artçı sarsıntı dağılımlarına da baktığımızda zaten bu kendini gösteriyor. Ama fayın o Orta Marmara'daki fayın yaklaşık 65 kilometrelik kısmı duruyor. Bu çalıştığında ne olacak? Bu çalıştığında 7 civarında bir deprem olacak. Üstüne de çıkabilir. Çok yani 6,9, 6,8'e inmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü orada 1766 depreminden beri biriken bir enerji var. Bir sıkışma var. Her yıl yaklaşık 20 milimetre Anadolu levhası batıya doğru hareket etmesine bağlı olarak bu enerji birikiyor ve orada sıkışmış vaziyette.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YER DEĞİŞTİRME OLACAK

Bu bir şekilde o enerji açığa çıkacak. Yani o hareket, enerji dediğimiz şey oradaki o sıkışma bölgesi rahatlama isteyecek ve kayma söz konusu olacak. Bu depremde 30 santimetre civarında olduğunu söylemiştik yer değiştirmenin işte o yer değiştirmenin büyük bir kısmı duruyor. O yer değiştirme oluşacak ve o sırada biz o sarsıntıları ya da depremi yaşamış olacağız. Dolayısıyla oradaki o sıkışıklık hala duruyor. Ve biz bu depremi bekliyoruz.

İstanbul için kabus raporu: 6,2’lik depremde stres boşalmadı
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İstanbul için kabus raporu: 6,2’lik depremde stres boşalmadı İstanbul için kabus raporu: 6,2’lik depremde stres boşalmadı İstanbul için kabus raporu: 6,2’lik depremde stres boşalmadı

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