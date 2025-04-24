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Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi!

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 12:03 Güncelleme: 24.04.2025 12:04
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Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi!

İstanbul’da yaşanan deprem büyük paniğe yol açarken erken uyarı sistemleri yine gündeme geldi ve milyonlarca insanın merak konusu haline geldi. Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan elektrik-elektronik mühendisi Kürşat Yurdagül anlattı.

TÜRK MÜHENDİSLER YAPTI! DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Bu anlamda da deprem erken uyarı sistemlerinin önemi bir kez daha aslında ortaya çıktı. Türk mühendislerinin geliştirdiği sistem 9 saniye önce depremi haberdi.

Peki deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor? Uyarı depremden kaç saniye öncesinde veriyor? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Tayfun Er'in konuğu olan elektrik-elektronik mühendisi Kürşat Yurdagül anlattı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Elektrik-elektronik mühendisi Kürşat Yurdagül: İstanbul'a yakın olan bir cihazımız 9 saniye öncesinden haber verdi. Sistemde kendi üretimimiz olan sismometreler yer alıyor. Türkiye'de 130'un üzerinde yerleştirdiğiniz yerler var ve aktif fayların üzerine yerleştirdiğimiz cihazlarımız bunlar.

Bunlar fay hatları üzerinde internet aracılığıyla verileri alıp servera öncelikli yollayıp server üzerinden ayıklanarak da bölgesel olarak hangi cihaza ne gönderilecek, hangi veri gönderileceğine o verileri göndererek de gerekli erken uyarıları sağlamaya başlıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SESLİ UYARI VERİYOR!

İnternet ağından bir problem olduğu takdirde, olur ya, bir inşaat çalışması olur, o binada bir şey olur, interneti kesilirse, cihaz otomatikman şu anda kendi üzerindeki ivme ölçer sensörüne geçiyor. Bu şekilde erken uyarıdan devre dışı kalmış oluyor ama her halükarda yine binanın güvenliğini almasını, sağlamasını sağlayan 3 eksenli ivme ölçer sensörü. Buna hareketle herhangi bir şekilde denk geldiği zaman, sistem oto- sistemini kapatıyor ve bu sesli uyarıyı veriyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İSTANBUL DEPREMİNİ 9 SANİYE ERKEN HABER VERDİ

Sistem sadece ve sadece fayların üzerindeki sismometreler hareket algıladığı zaman yine aynı şekilde devreye giriyor ve saniyeler öncesinden erken uyarıyı vermiş oluyor. İstanbul'da yaşanan depremi yakın olduğu için o sismograf iletti ve 9 saniye erken haber verdi. Burada tabii saniyeler önemli, işte o yaşam üçgeninin oluşturulması için sistem önemli.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ KESİLİYOR

Fayın kırılma hızının ve uzaklığının saniyelerini ne kadar erken veya ne kadar kısa sürede vereceğimizi belirtiyor. Sistemde, öncelikle depremden oluşan patlamaları yüzde 100 engelliyoruz. Elektrik ve doğalgazı kesiyor. Binanın dışından elektriği ve doğalgazını kestiği için bina içerisinde bir patlamaya sebep olmuyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ASANSÖRE MÜDAHALE EDİYOR

Asansörün en yakın katı çekip devre dışı bıraktığı için asansör içerisinde deprem anında birilerinin kalmasını engellemiş oluyor. Bir telefon uygulaması da var aynı zamanda. Vatandaşın kendisine tanınan IP üzerinden herhangi bir şekilde bir cihazla uyarı geldiği zaman direkt cep telefonundan da aynı mesajı almış oluyor.

Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi!
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Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi! Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi! Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi!

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