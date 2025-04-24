Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi!

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SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Elektrik-elektronik mühendisi Kürşat Yurdagül: İstanbul'a yakın olan bir cihazımız 9 saniye öncesinden haber verdi. Sistemde kendi üretimimiz olan sismometreler yer alıyor. Türkiye'de 130'un üzerinde yerleştirdiğiniz yerler var ve aktif fayların üzerine yerleştirdiğimiz cihazlarımız bunlar.

Bunlar fay hatları üzerinde internet aracılığıyla verileri alıp servera öncelikli yollayıp server üzerinden ayıklanarak da bölgesel olarak hangi cihaza ne gönderilecek, hangi veri gönderileceğine o verileri göndererek de gerekli erken uyarıları sağlamaya başlıyor.