Eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua A Haber’de
Hindistan’ın Pakistan’da terör kampı diye cami vurmasından sonra 31 sivil can verdi. Pakistan ise Hindistan’ın uçaklarını ve İHA’ları düşürdü. Gelişmelerle ilgili eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu ve Pakistan’ın gereken karşılığı vereceğini söyledi ve Hindistan’ın terör saldırısı için hiçbir kanıt sunmadığı söyleyerek seçim endişesi ile hareket ettiklerini söyledi.
Hindistan'ın 7 Mayıs gecesi Pakistan'a düzenlediği hava saldırısının ardından iki ülke arasındaki yüksek tansiyon devam ediyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ulusa seslenerek Hindistan'ın 'saldırısının bedelini ödeyeceğini' söyledi.
Modi yönetimi ise Pakistan'ın saldırması durumunda bir kez daha komşu ülkenin topraklarını hedef alacaklarını duyurdu. Keşmir bölgesinde topçu ateşi başlatan Pakistan ordusu, sınırın bazı bölgelerinde Hindistan topraklarına girerek Hintli askerlerle çatıştı. Gelişmelerle ilgili eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu ve Pakistan'ın gereken karşılığı vereceğini söyledi.
HİNDİSTAN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR
Eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua: Şu anda durum çok daha sakin değil. Çünkü Hindistan şu anda Pakistan'a saldırılarına devam ediyor. 6-7 bölgeye saldırı gerçekleştiriyorlar. Lahor gibi sivillerin olduğu bölgelere bu sabah drone, SİHA'lar gönderdiler.
SALDIRILAR CEVAPSIZ BIRAKILMAYACAK
Ve bununla beraber bir toplantı gerçekleşti. Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından, Pakistan tarafından ve bütün bu problemler, bütün bu durumlar orada tartışıldı ve şu şekilde belirlendi ki; Pakistan terörizmi lanetliyor. Hindistan'ın, Pakistan'a gerçekleştirdiği bu koordineli saldırılar cevapsız bırakılmayacak. Pakistan'da birçok sivil hayatını kaybetti ve bunların çoğu gerçekten çocuklardı.
Pakistan'da atmosfer bu saldırganlığa karşı cevapsız kalmayacağımız şekilde ve buna karşı cevap vereceğiz. Geri savaşacağız. Pakistan'ın istediği şey güven ve barıştır. Ve Hindistan'ın şu anda Pakistan'a yaptığı agresyonlar ve zorbalıklar, Pakistan'a karşı gösterdiği ideolojiler ve onların devletinin gösterdiği aksiyonlar, Hinduların kendilerini Müslümanlardan daha üstün görmesi gibi durumlar.
PAKİSTAN HALKINDAN TAM DESTEK
Pakistanlılar da buna karşılık verecek ve askeri olarak, hava kuvvetleri olarak harika bir iş yaptılar. Harika bir iş gösterdiler. Beş Hindistan uçağı düşürüldü. Bir tanesi de Rafael ve biz bundan çok onurluyuz. Dronelar göndermeye devam ediyorlar Pakistan'a. SİHA'lar göndermeye devam ediyorlar ve Pakistanlı insanların orduya tam destek sağlıyor.
HİNDİSTAN'IN KANITI YOK
Modi başbakanlığı içerisinde Pakistan'a karşı güç olarak bütün fırsatlarını kullanıyorlar. Palgam'da saldırdıkları bölgelerde teröristlerin olduğunu söylemişlerdi. Pakistan'ı, Hindistan sürekli suçlamaya devam ediyor ancak herhangi bir kanıt sunamıyorlar terörist saldırılarına dair. Gerçekten ortaya konulabilir bir kanıt yok.
SEÇİM İÇİN KULLANIYORLAR
Biz açık ve bağımsız bir araştırma yürüteceğiz. Bu önemli fikir Hindistan tarafından kabul edilmedi ve Hindistan, Pakistanlı insanlara karşı saldırılarına devam ediyor ve bunların hiçbirisi karşılıksız kalmayacak. Modi 2019'dan beri geldiğinden beri sürekli böyleydi. Benzer saldırılar gerçekleşti diğer yerlere ve anında Pakistan'ın bunu yaptığını söylediler.
Pakistan'ın bundan sorumlu olduğunu söylediler ve yine kanıtları yoktu. Ve bize herhangi bir kanıt sunamadılar. Ve bu zamanda da şu anda Hindistan'ın yapmak istediği şey her zaman ülkede bir seçim olduğu zaman bir Hindistan hükümeti şu anda bir seçimle karşılaşacak. Bu bölümde seçimlerin istedikleri gibi gitmeyeceğinden endişeleniyorlar. Bundan dolayı ellerinde olan bütün fırsatları kullanıyorlar ve Pakistan'ı suçluyorlar.
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