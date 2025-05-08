Hindistan'ın 7 Mayıs gecesi Pakistan'a düzenlediği hava saldırısının ardından iki ülke arasındaki yüksek tansiyon devam ediyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ulusa seslenerek Hindistan'ın 'saldırısının bedelini ödeyeceğini' söyledi.

Modi yönetimi ise Pakistan'ın saldırması durumunda bir kez daha komşu ülkenin topraklarını hedef alacaklarını duyurdu. Keşmir bölgesinde topçu ateşi başlatan Pakistan ordusu, sınırın bazı bölgelerinde Hindistan topraklarına girerek Hintli askerlerle çatıştı. Gelişmelerle ilgili eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu ve Pakistan'ın gereken karşılığı vereceğini söyledi.

HİNDİSTAN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua: Şu anda durum çok daha sakin değil. Çünkü Hindistan şu anda Pakistan'a saldırılarına devam ediyor. 6-7 bölgeye saldırı gerçekleştiriyorlar. Lahor gibi sivillerin olduğu bölgelere bu sabah drone, SİHA'lar gönderdiler.