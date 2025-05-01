CHP'de "Yavaş formülü" başlamadan bitti! Özgür Özel neden geri adım attı?
CHP lideri Özgür Özel yine kendisiyle çelişti. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu kabullenmiş olacak ki önce Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. O formüle göre Ekrem İmamoğlu başbakan, Yavaş da etkisiz bir cumhurbaşkanı olacaktı. Ancak o formüle tepki gelince Özgür Özel geri adım attı. 'Her koşulda İmamoğlu adayımız.' dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu'nu başbakan olarak ilan etmişti. Ama 48 saat içinde çark etti. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddialarıyla tutuklanmasının ardından adaylık tartışmaları yeniden gündeme geldi. Özgür Özel, katıldığı bir programda "İmamoğlu olmazsa Mansur Yavaş olur" dedi.
FORMÜL RAFA KALKTI
Hukuku hiçe sayan Mansur Yavaş'ı da kağıt üzerinde yetkisiz cumhurbaşkanı adayı yapan bu öneri daha ilk dakikadan CHP'lilerin bile tepkisini çekince özel 24 saat bile geçmeden geri adım attı. Kendi önerdiği formülü bir anda rafa kaldırdı.
ADAYLIK ÇIKMAZI
CHP'de genel başkan adayları nasıl tasfiye ediliyor? Benzer taktiği özgür özel uygulayacak mı? Özel'in hedefi cumhurbaşkanlığı adaylığı mı? CHP, Mansur Yavaş'ı aday göstermeyecek mi? İmamoğlu'nun yerine Özel mi aday olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
DİPLOMASI BİLE YOK
Ekrem Kızıltaş: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 27 Nisan ve 29 Nisan arasında yani iki içerisinde daha doğrusu kendini Genel Başkan zanneden birinin birbiriyle çelişen açıklamalarını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçemeyeceğini söylüyor. Ekran başka gerçek başka. Aday olmak için şartlar var ve bunlardan bir tanesi üniversite diplomasıdır. Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi.
ZORLAMA LAFLARA MECBUR
Bunlar diplomayı geri alacaklarını söylüyorlar. Ancak alamazlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde temelde yok olan bir şeyi haksız şekilde elde şeylerin müktesebatı olmaz. Yani diploması yok. Bunlar zorlama laflar ama Özgür Özel bu zorlama lafları söylemeye mecbur.
HIZINI ALAMAYIP BAŞBAKAN YAPTI
Hızını alamayıp Mansur Yavaş'ı yüzde 70 ile seçtireceğini söylüyor ve ardından parlamenterler sisteme geçecekleri ifade ediyorlar. Bunları senaryolarına göre; Cumhurbaşkanı Yavaş olacak Ekrem İmamoğlu başbakan oluyor.
CHP'Yİ AVUCUNA ALMIŞ
Aynı gün yani 29 Nisan'da Özgür Özel Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile görüştü ve fırçayı yediği için başbakan alternatifinin üzerini çizip Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday ilan etti ve vazgeçemeyeceğini söyledi. CHP tarihi kurultaylar, kavgalar ve çatışmalar tarihidir. Yine aynı durum var.
Şu anda CHP'yi avuçlarının içine almış bir Ekrem İmamoğlu var. Genel Başkan Özgür Özel'i istediği gibi oynatan bir belediye başkanı olan İmamoğlu tablosu gözümüzün önünde duruyor. Ve bu isimi tutuklu bulunduğu yerden yargı üzerinde baskı oluşturmak için talimatlar veriyor. Her gün ortaya çıkanları izah edemiyorlar, mızrak çuvala sığmıyor bu yüzden baskı kurmak için uğraşıyorlar.
15,5 MİLYON PUSULAYI SANDIĞA TIKTILAR
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun arkasında 15,5 milyon kişinin iradesi olduğunu iddia ediyor. Tek aday ile seçim yaptılar. Evet ya da peki demek isteyen insanlar var. 15,5 milyon pusula bastırıp bunları sandıklara tıktınız. Sayım bile yapmadılar ve bunu 15,5 milyon diye açıkladılar. Neyin ve kimin iradesi bu?
Bunlar hızlı seçim ve yüzde 70 oy alacaklarını iddia ediyor. Türkiye'de ilk seçim 1946 yılında yapıldı açık oy gizli tasnifin olduğu sistemde bile CHP yüzde 80'i zor aldı. CHP'nin birkaç seçimde aldığı yüzde 40 oy var bunun dışında böyle oy alabileceği bir dönem yok.
BUNLAR MİLLET OY VERMEZ!
Mansur Yavaş bugünlerde ayrılma yönünde sinyaller veriyorlar onu ikna etmek için adaylık sözlerinin dillendiriyorlar. Belli ki İmamoğlu bu duruma çok kızıyor. Özgür Özel sonra yan çiziyor. Bunlar 85 milyonun iradesini ve oyunu ceplerinde keklik sanıyorlar. Aday dedikleri kişinin diploması yok. 850 bin gencin hakkını yiyerek diploma alan birine bizim milletimiz oy vermez.
CHP'NİN TRAFİK ÇİLESİ BAŞARISI!
Evet Mansur Yavaş yüzde 60 oy aldı ve kazandı ama bunu milletimizin sorgulama ve pire için yorgan yakma huyuna bağlıyorum. 2019'dan beri Ankara'ya çivi bile çıkmadı. Cumhurbaşkanı olarak ne yapacak?
Ekrem İmamoğlu ise 6 yılda 1 trilyon 200 milyardan fazla bütçe kullanmış ortada yaptığı ciddi bir iş yok. 17 tane kent lokantası açmış 4 bin 200 kişiye yemek veriyor. Kreşlerde çocuklara paralı bakıyor. İstanbul dünyanın en kalabalık trafiği seçilmiş durumda. Dehşet bir zaman kaybı yaşanıyor. CHP dünyanın en kalabalık trafik şehirleri arasında Ankara, İzmir ve Bursa'yı da sokmayı başardı.
YAVAŞ'I KÜÇÜLTÜCÜ SÖZLER
İçinde bulundukları bir çaresizlik altına girdikleri bir vesayet zinciri var. Özgür Özel 2 günde farklı açıklamalar yapıyor çağrılıp fırçayı yiyince de yan çiziyor. Özgür Özel'in söylediği sözler Mansur Yavaş için küçültücü sözlerdir. Mansur Yavaş'ı etli ve sütlüye karışmayan bir pozisyon için düşünüyorlar.
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