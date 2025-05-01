CHP'de "Yavaş formülü" başlamadan bitti! Özgür Özel neden geri adım attı?

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ZORLAMA LAFLARA MECBUR

Bunlar diplomayı geri alacaklarını söylüyorlar. Ancak alamazlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde temelde yok olan bir şeyi haksız şekilde elde şeylerin müktesebatı olmaz. Yani diploması yok. Bunlar zorlama laflar ama Özgür Özel bu zorlama lafları söylemeye mecbur.

HIZINI ALAMAYIP BAŞBAKAN YAPTI

Hızını alamayıp Mansur Yavaş'ı yüzde 70 ile seçtireceğini söylüyor ve ardından parlamenterler sisteme geçecekleri ifade ediyorlar. Bunları senaryolarına göre; Cumhurbaşkanı Yavaş olacak Ekrem İmamoğlu başbakan oluyor.