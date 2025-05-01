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CHP’de Yavaş formülü başlamadan bitti! Özgür Özel neden geri adım attı?

CHP'de "Yavaş formülü" başlamadan bitti! Özgür Özel neden geri adım attı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 13:34
CHP lideri Özgür Özel yine kendisiyle çelişti. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu kabullenmiş olacak ki önce Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. O formüle göre Ekrem İmamoğlu başbakan, Yavaş da etkisiz bir cumhurbaşkanı olacaktı. Ancak o formüle tepki gelince Özgür Özel geri adım attı. "Her koşulda İmamoğlu adayımız." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
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