01 Mayıs 2025, Perşembe
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CHP'de "Yavaş formülü" başlamadan bitti! Özgür Özel neden geri adım attı?
CHP lideri Özgür Özel yine kendisiyle çelişti. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu kabullenmiş olacak ki önce Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. O formüle göre Ekrem İmamoğlu başbakan, Yavaş da etkisiz bir cumhurbaşkanı olacaktı. Ancak o formüle tepki gelince Özgür Özel geri adım attı. "Her koşulda İmamoğlu adayımız." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.