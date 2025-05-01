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KKTC'de TEKNOFEST rüzgarı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan A Haber'e özel açıklamalar

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 01.05.2025 12:32 Güncelleme: 01.05.2025 13:42
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KKTC’de TEKNOFEST rüzgarı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan A Haber’e özel açıklamalar

TEKNOFEST KKTC kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturan TEKNOFEST KKTC kapılarını açtı. 4 Mayıs'a kadar sürecek festival, teknoloji meraklılarını bir araya getirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKAN KACIR A HABER'DE

İşte o açıklamalardan satır başları;

BÜYÜK BİR GURUR

TEKNOFEST heyecanını KKTC'ye taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz. TEKNOFEST'te bizimle birlikte olan milletimizle buluşuyoruz. Büyük bir gurur büyük bir heyecan. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında çok zor günlerden bu günlere geldi Türk milleti. O günlerde işte burada Türk Mukavemet Teşkilatı'mızın milli mücadele sergi alanı var. Kendi el yapımı silahlarıyla mücadele eden şehitlerimizin hatırasını yad ediyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'deSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de

"BÜTÜN DÜNYAYA İFTİHARLA SERGİLİYORUZ"

Bugün geldiğimiz seviyeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle son 22 yılda milli teknoloji hamlesi adına atılan adımlarla geldiğimiz seviyeyi dünyanın en iyisi İnsanız Hava Araçları'mızı, milli helikopterlerimizi, eğitim jet uçaklarımızı, Türkiye'nin milli teknolojide ve milli savunma sanayiinde elde ettiği kazanımları bütün dünyaya büyük bir iftiharla sergiliyoruz.

"TEKNOFEST KUŞAĞI DAHA İLERİ DÜZEYLERE TAŞIYACAK"

İnşallah bu yolculuk güçlü şekilde devam edecek. Türk gençliği TEKNOFEST kuşağı bu bayrağı çok daha ileri düzeylere taşıyacak. Kıbrıs Türkleri de inanıyorum ki davalarından asla vazgeçmeyecek. Bizler de her daim Kıbrıs Türkünün yanında olmayı sürdüreceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'deSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de

Bütün milletimizi, KKTC'nin tüm fertlerini bu heyecanı paylaşmaya eski Ercan Havalimanı'na davet ediyorum.

BAYRAKTAR AKINCI SİHA TEKNOFEST'TE
KKTC’de TEKNOFEST rüzgarı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan A Haber’e özel açıklamalar
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KKTC’de TEKNOFEST rüzgarı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan A Haber’e özel açıklamalar KKTC’de TEKNOFEST rüzgarı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan A Haber’e özel açıklamalar KKTC’de TEKNOFEST rüzgarı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan A Haber’e özel açıklamalar

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