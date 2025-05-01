KKTC’de TEKNOFEST rüzgarı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan A Haber’e özel açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BÜYÜK BİR GURUR

TEKNOFEST heyecanını KKTC'ye taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz. TEKNOFEST'te bizimle birlikte olan milletimizle buluşuyoruz. Büyük bir gurur büyük bir heyecan. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında çok zor günlerden bu günlere geldi Türk milleti. O günlerde işte burada Türk Mukavemet Teşkilatı'mızın milli mücadele sergi alanı var. Kendi el yapımı silahlarıyla mücadele eden şehitlerimizin hatırasını yad ediyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de

"BÜTÜN DÜNYAYA İFTİHARLA SERGİLİYORUZ"

Bugün geldiğimiz seviyeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle son 22 yılda milli teknoloji hamlesi adına atılan adımlarla geldiğimiz seviyeyi dünyanın en iyisi İnsanız Hava Araçları'mızı, milli helikopterlerimizi, eğitim jet uçaklarımızı, Türkiye'nin milli teknolojide ve milli savunma sanayiinde elde ettiği kazanımları bütün dünyaya büyük bir iftiharla sergiliyoruz.