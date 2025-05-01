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İzmir'de hüzünlü işçi bayramı | İşten atılan Çiğli Belediyesi çalışanları CHP’ye yürüdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.05.2025 11:18 Güncelleme: 01.05.2025 11:44
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İzmir’de hüzünlü işçi bayramı | İşten atılan Çiğli Belediyesi çalışanları CHP’ye yürüdü

İzmir Çiğli Belediyesi’nden atılan işçiler haklarını aramak için Ankara'daki CHP Genel Merkezi’ne yürüdü. A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı.

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.

İşçi bayramında, çalışanlar sabah saatlerinden itibaren meydanlarda alanlarda toplanıp bayramlarını kutluyor ve haklarını taleplerini seslendiriyor. Ancak İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nde işinden atılan çalışanları hüzünlü bir bayram geçiriyor. İşten atılan çalışanlar CHP Genel Merkezi'ne Ankara'ya yürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

İŞTE KOVULAN ÇALIŞANLAR CHP'NİN KAPISINA DAYANACAK

147 ÇALIŞANI İŞİNDEN ETTİ

Tayfun Er: Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. İşte çalışanlar bugün günü coşkuyla karşılayacak. Ancak işte onların içerisinde CHP'li Çiğli Belediyesinden işten çıkarılan ki bu Utku Gümrükçü döneminde işe alınan 8 yıldır 9 yıldır çalışan farklı departmanlarda çalışan Çiğli Belediyesi çalışanlarıydı. Ancak Onur Emrah Yıldız 31 Mart seçimlerinden sonra belediye başkanı olduktan sonra 147 çalışanı işinden etti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

CHP'NİN KAPISINA DAYANACAKLAR

İşsizler ve onların içerisinde geçen süre zarfında kimisi geri alındı, kimisi başka işlerde çalışmaya başladı. Çoğunluğu da işsiz. İşte onların içerisinde 16 kadın çalışan, haklarını 11 aydır diğerleriyle birlikte aradılar. Ve bugün itibarıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde haklarını aramak için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine Ankara'ya yürüyecekler.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÖZGÜR ÖZEL SÖZÜNDE DURMADI

Tabii geçen süre zarfında işte burada 16 kadın çalışanla birlikte aileleri de onlara destek olmak için şu anda Çiğli Belediyesi'nin önünden Ankara'ya doğru yürüyecekler. Tabii geçen süre zarfında baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok kez söz verildi, işe alınacaklarına dair. Ancak çalışanların beklentileri maalesef karşılık bulmadı. Bu süre zarfında ve eylemlerine devam ettiler. Son noktada bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara'ya doğru yürümeye başlayacaklar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İŞÇİLERİ ÇARESİ BIRAKTILAR

Tabii ifade ettiğim gibi hem Genel Merkezde başkanlık düzeyinde çok kez söz verildi ancak bunlar karşılık bulmadı. İşte pankartlarında; İşimizi geri alacağız. Çiğli Belediyesinden atılan işçiler.' yazıyor. Tabii baktığımızda geçen yıllar içerisinde bu şekilde işten çıkarmalar oldu. Bu çalışanlar işinin başındaydı ve işlerini düzgün bir şekilde yapıyorlardı. Tamamı işsiz ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir çaresizlik söz konusu burada ve bununla ilgili de maalesef belediye yönetimi tarafından geçen zaman içerisinde talepleri karşılık bulmadı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

16 CESUR KADIN

Hem sendika temsilcileri, hem belediye yönetimiyle temas kurmaya çalıştılar. Ancak, kapılar tamamen yüzlerine kapandı ve son çare olarak Ankara Genel Merkez'e yürüyecekler ve orada taleplerini bir kez daha iletecekler. Onun sonucu ne olur bilinmez. Ankara'ya doğru 16 kadın çalışan, Çiğli Belediyesinden işlerinden olan, 16 cesur kadın yürüyüşe başlayacaklar.

İŞÇİLER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Bugün belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması yapan işçiler, "İşimizi geri istiyoruz" ve "Bize ekmek yoksa size huzur yok" gibi slogan atarak işlerine geri dönmek istiyor. Konuşmanın ardından kadın işçiler, haklarını aramak için Ankara'ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yürümeye başladı. İşçiler adına söz alan Hale Ören Özdinçer, "İzmir Çiğli Belediyesi'nde çalışırken hiçbir hukuki ve ahlaki gerekçe gösterilmeden, ekmeğinden edilen kadın işçileriz. Tam 11 aydır, hem işimizi hem onurumuzu geri almak için direniyoruz. Bugün, emeği ve adaleti ayaklar altına alanlara karşı, hakkımızı aramak için Çiğli'den Ankara'ya yürüyüşümüzü başlatıyoruz" dedi.

"BU ADALETSİZLİĞİN YAŞANDIĞI BELEDİYE CHP YÖNETİMİNDEDİR"
Sendikalarımız sessizliğe gömüldüğünü belirten Özdinçer, "Bizi kapı önüne koyanlar susturmak istediler. Siyaset kulaklarını tıkadı. Ama biz buradayız ve artık sesimizi tüm Türkiye duyana kadar yürümeye kararlıyız. Bu yürüyüş yalnız bizim değil, bu ülkede güvencesizliğe, ayrımcılığa, adaletsizliğe mahkum edilen tüm emekçilerin, özellikle de kadın işçilerin yürüyüşüdür. CHP Genel Merkezi'ne yürüyoruz çünkü bu adaletsizliğin yaşandığı belediye CHP yönetimindedir. Bugün bu adaletsizliğe susanlar, yarın hepimizin emeğine kast eden düzene ortak olur. Bizim ne ayrıcalık talebimiz var, ne de lütuf bekliyoruz. İstediğimiz sadece gasp edilen işimizin, hakkımızın geri verilmesidir. Buradan tüm kamuoyuna, kadın örgütlerine, emek ve demokrasi güçlerine çağrımızdır. Bu yürüyüşte bizimle olun. İşimizi geri alana, bu haksızlık son bulana kadar durmayacağız. Adalet, Ekmek ve Özgürlük için yürüyoruz." diye sözlerini noktaladı.

İzmir’de hüzünlü işçi bayramı | İşten atılan Çiğli Belediyesi çalışanları CHP’ye yürüdü
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İzmir’de hüzünlü işçi bayramı | İşten atılan Çiğli Belediyesi çalışanları CHP’ye yürüdü İzmir’de hüzünlü işçi bayramı | İşten atılan Çiğli Belediyesi çalışanları CHP’ye yürüdü İzmir’de hüzünlü işçi bayramı | İşten atılan Çiğli Belediyesi çalışanları CHP’ye yürüdü
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