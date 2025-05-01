İzmir’de hüzünlü işçi bayramı | İşten atılan Çiğli Belediyesi çalışanları CHP’ye yürüdü

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16 CESUR KADIN

Hem sendika temsilcileri, hem belediye yönetimiyle temas kurmaya çalıştılar. Ancak, kapılar tamamen yüzlerine kapandı ve son çare olarak Ankara Genel Merkez'e yürüyecekler ve orada taleplerini bir kez daha iletecekler. Onun sonucu ne olur bilinmez. Ankara'ya doğru 16 kadın çalışan, Çiğli Belediyesinden işlerinden olan, 16 cesur kadın yürüyüşe başlayacaklar.

İŞÇİLER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Bugün belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması yapan işçiler, "İşimizi geri istiyoruz" ve "Bize ekmek yoksa size huzur yok" gibi slogan atarak işlerine geri dönmek istiyor. Konuşmanın ardından kadın işçiler, haklarını aramak için Ankara'ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yürümeye başladı. İşçiler adına söz alan Hale Ören Özdinçer, "İzmir Çiğli Belediyesi'nde çalışırken hiçbir hukuki ve ahlaki gerekçe gösterilmeden, ekmeğinden edilen kadın işçileriz. Tam 11 aydır, hem işimizi hem onurumuzu geri almak için direniyoruz. Bugün, emeği ve adaleti ayaklar altına alanlara karşı, hakkımızı aramak için Çiğli'den Ankara'ya yürüyüşümüzü başlatıyoruz" dedi.



"BU ADALETSİZLİĞİN YAŞANDIĞI BELEDİYE CHP YÖNETİMİNDEDİR"

Sendikalarımız sessizliğe gömüldüğünü belirten Özdinçer, "Bizi kapı önüne koyanlar susturmak istediler. Siyaset kulaklarını tıkadı. Ama biz buradayız ve artık sesimizi tüm Türkiye duyana kadar yürümeye kararlıyız. Bu yürüyüş yalnız bizim değil, bu ülkede güvencesizliğe, ayrımcılığa, adaletsizliğe mahkum edilen tüm emekçilerin, özellikle de kadın işçilerin yürüyüşüdür. CHP Genel Merkezi'ne yürüyoruz çünkü bu adaletsizliğin yaşandığı belediye CHP yönetimindedir. Bugün bu adaletsizliğe susanlar, yarın hepimizin emeğine kast eden düzene ortak olur. Bizim ne ayrıcalık talebimiz var, ne de lütuf bekliyoruz. İstediğimiz sadece gasp edilen işimizin, hakkımızın geri verilmesidir. Buradan tüm kamuoyuna, kadın örgütlerine, emek ve demokrasi güçlerine çağrımızdır. Bu yürüyüşte bizimle olun. İşimizi geri alana, bu haksızlık son bulana kadar durmayacağız. Adalet, Ekmek ve Özgürlük için yürüyoruz." diye sözlerini noktaladı.