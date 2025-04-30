Bakan Işıkhan’dan 1 Mayıs değerlendirmesi: Bayram havasında geçecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, 'Biz 1 Mayıs'ı sadece bir gün kutlamıyoruz. 1 hafta boyunca Emek ve Dayanışma Günü'nü bayram havasında kutlayacağız' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "1 Mayıs dünyada işçilerin haklarının arandığı ön plana çıkarıldığı gündeme çıkarıldığı özel ve tarihi bir gün" sözleriyle 1 Mayıs'ı A Haber'de anlattı.
"BAYRAM HAVASINDA GEÇECEK"
Bakan Işıkhan işçinin ve emekçinin sadece 1 gün yanında olmadıklarını dile getirdi. 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlanacağının altını çizdi. Işıkhan, "Biz 1 Mayısı sadece 1 gün bir protokol günü değil 1 haftayı kapsayan etkinliklerin yer aldığı emekçilerin anıldığı bir bayram hazırlıkları havasında kutlayacağız inşallah." dedi.
2009 RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ
Bakan Işıkhan, 2009 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla resmi tatil olduğunu hatırlattı. Eski ve yeni 1 Mayısları karşılaştırdı.
"TALEP VE İHTİYAÇLAR DİLE GETİRİLECEK"
Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2009 yılında 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan etmesi hem hukuki anlamda hem de toplum bazında daha kabullenilebilir bir boyuta dönüştürdüğünü düşünüyorum. Çünkü hatırlarsınız önceden 1 Mayıs deyince özellikle sol ve marjinal grupların eylemler gerçekleştirdiği günleri hepimiz hatırlıyoruz ama Cumhurbaşkanımızın 2009'da resmi tatil ilanından sonra artık sendikalar sivil toplum kuruluşları alanda olacak talep ve ihtiyaçlarını dile getirecekler. Bayram havasında halaylar çekip kutlamış olacağız." sözlerinin kullandı.
1 MAYIS'I KUTLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emek veren herkesin 1 Mayıs bayramını da kutladı. Bakan Işıkhan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü başta siz olmak üzere, tüm emekçilerin işçilerin memur çiftçi esnaf tüm işveren ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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