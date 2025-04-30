Bakan Işıkhan’dan 1 Mayıs değerlendirmesi: Bayram havasında geçecek

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"TALEP VE İHTİYAÇLAR DİLE GETİRİLECEK"

Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2009 yılında 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan etmesi hem hukuki anlamda hem de toplum bazında daha kabullenilebilir bir boyuta dönüştürdüğünü düşünüyorum. Çünkü hatırlarsınız önceden 1 Mayıs deyince özellikle sol ve marjinal grupların eylemler gerçekleştirdiği günleri hepimiz hatırlıyoruz ama Cumhurbaşkanımızın 2009'da resmi tatil ilanından sonra artık sendikalar sivil toplum kuruluşları alanda olacak talep ve ihtiyaçlarını dile getirecekler. Bayram havasında halaylar çekip kutlamış olacağız." sözlerinin kullandı.