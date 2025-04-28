Özgür Özel ifşa etti: İmamoğlu cezaevine telefon sokmuş

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarıyla bir otel buluştuğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu’nun korumasının kameraları bantla kapattığı anlar konuşulurken CHP kanadı otelden çıkarken görünen bavullarda taşınması yasak jammerların olduğunu iddia etti. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde telefondan mitingi canlı izlediğini açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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