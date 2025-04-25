Önder’in durumu nasıl? Kardeşi A Haber’e konuştu: Stabil değerleri devam ediyor

Geçtiğimiz hafta aort damarı yırtılan ve kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Önder'in sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile konuştu.

Ali Fuat Önder, "Stabil değerleri devam ediyor. Sabır gerektiren bir süreç, bekleyeceğiz. Toplumun her kesimi onun için dua ediyor. Sevginin boyutunu hastane sürecinde gördük. Gelen herkes bu iş yarım kalmasın diyor. Ülkece huzur içinde yaşamaya ihtiyacımız var." dedi.

Ali Fuat Önder'in öne çıkan sözleri şu şekilde:

Yoğun bakım süreci devam ediyor, stabil değerlerini koruyor. Hocalarımız sağ olsunlar herkes ellerinden gelen maksimum seviyede gayret içerisindeler. Biz bunu hissediyoruz, görüyoruz. Şu aşamada hani bu stabil olan değerlerin bu şekilde muhafazası bile kendisi adına olumlu olacağını söylüyorlar. Sabır gerekiyor. Bunun bir süreç olduğu söyleniyor. Bekleyeceğiz. Ümidimiz var.