Önder'in durumu nasıl? Kardeşi A Haber’e konuştu: Stabil değerleri devam ediyor
Geçtiğimiz hafta aort damarı yırtılan ve kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder’in A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Ali Fuat Önder, “Stabil değerleri devam ediyor. Sabır gerektiren bir süreç, bekleyeceğiz.” dedi.
Geçtiğimiz hafta aort damarı yırtılan ve kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Önder'in sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile konuştu.
Ali Fuat Önder, "Stabil değerleri devam ediyor. Sabır gerektiren bir süreç, bekleyeceğiz. Toplumun her kesimi onun için dua ediyor. Sevginin boyutunu hastane sürecinde gördük. Gelen herkes bu iş yarım kalmasın diyor. Ülkece huzur içinde yaşamaya ihtiyacımız var." dedi.
Ali Fuat Önder'in öne çıkan sözleri şu şekilde:
Yoğun bakım süreci devam ediyor, stabil değerlerini koruyor. Hocalarımız sağ olsunlar herkes ellerinden gelen maksimum seviyede gayret içerisindeler. Biz bunu hissediyoruz, görüyoruz. Şu aşamada hani bu stabil olan değerlerin bu şekilde muhafazası bile kendisi adına olumlu olacağını söylüyorlar. Sabır gerekiyor. Bunun bir süreç olduğu söyleniyor. Bekleyeceğiz. Ümidimiz var.
HERKES DESTEK OLUYOR
Yurdun birçok yerinden yani, Kur'an kurslarından, Ermeni ve Süryani kiliselerinden, toplumun her katmanından yani siyasi görüşü farklı olan kesimler de dahil olmak üzere farklı inançtaki vatandaşlarımız, bize görüntülerini gönderiyorlar, herkesin böyle bir iyi dilek, temenni ve dualarını alıyor abim. Sanıyorum bu da onu diri tutacaktır. Buna inanıyoruz.
BU KADAR SEVİLDİĞİNİN FARKINDA DEĞİLDİK
Tabii ki abimin siyasi yaşamı başladıktan sonra çok kısa süreli biz yan yana gelebiliyoruz. O süreçte bizim dikkatimizi çekerdi. Hani çok farklı çok farklı mecralardan, çok farklı toplumun değişik katmanlarından herkes böyle bir sevgisini belli ederdi. Ama biz bunun boyutunu bilmiyormuşuz. Bunu bu hastane sürecinde öğrendik. Hastane koridorunda 3 tane bayan "Siz kardeşimiz misiniz?" diye beni durdurdular ve 'Biz Muğla'dan geliyoruz. Komşuyuz. Rahat edemedik, gidelim, kendi gözümüzle görelim' deyip gelmişler.
Yani Erzurum, işte Bitlis, Siirt, Van, Ağrı, çok değişik bölgelerden Edirne'den, Trabzon'dan, Giresun'dan. Geliyorlar. Bunlar tabii bize ulaşıp bu duygularını ifade eden insanlar.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ!
Şunu fark ettim. İlk 3 gün bu hastanenin bahçesinde, avlusunda, koridorunda, yine değişik siyasi yapılardan, değişik siyasi düşüncelerden oluşan bir insan grubu vardı burada. Hepsini tek ortak dileği, "Bu iş yarım kalmasın." ve "Barış istiyoruz" şeklindeydi.
Ve şunu da fark ettim. Bunlar bir sessiz yığın olarak duruyorlar. Yani gönülleri barıştan yana bir an evvel bu iş çözülmeli düşüncesinde olup da bu düşüncesini yüksek sesle dile getirmeyen ama kamuoyunu inanılmaz bir şekilde takip eden insanlar.
BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA İHTİYACIMIZ VAR
Bu süreç nereye evrilir? Nasıl gider? İşte bunun düşüncesinde telaşında olan derdinde olan çok insanımız var. Dileğimiz ve temennimiz bir başlangıç yapıldı. Bunun sekteye uğramaması ülke olarak halk olarak millet olarak bizim bir arada yaşamaya huzur içinde yaşamaya, ihtiyacımız var. Bu minvalde ben gördüm ki çok önemli bir oran destekçi durumda. Evet bunu istiyoruz.
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