İstanbul’da binalar ne kadar güvenli? Deprem anında ne yapılmalı?

Ekran görüntüsü / A Haber

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

Bizim somut veriler ışığında hareket etmemiz lazım. Bakın biz bu binalara yorum yapmıyoruz. Mühendislik ilkeleri doğrultusunda hesaplamalar neticesinde kesin karar veriyoruz. Olabilir demiyoruz, bakın. Ama yer bilimcileri özellikle ancak yorumlar yani çok net teşhisler koymaları mümkün değil. Tabii ki. Bu nedenle müsaade ederseniz biz somut verileri konuşalım. Artık şunu biliyoruz; Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde. İki ana aktif fay hattı var. Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı.

Türkiye coğrafyasının da yaklaşık yüzde 70'i ve nüfusunun yüzde 71'i de olası doğal afetlere karşı maruz kalacak. Depremde acı tecrübeler yaşamamıza rağmen deprem anında ne yapacağımızı pek bilmiyoruz. Maalesef.

Deprem anında vatandaşlarımızdan özellikle şunu istirham ediyoruz. Sakın asansöre, merdivene, pencere kenarlarına koşmayınız. Hemen hani o bir yaşam üçgeni dediğimiz üçgeni bir masa kenarında, bir sabit mobilya kenarında hemen onun yerine çömelip orada hayat üçgenini kurmalıyız. O panik halinde bir yerlere koşmayalım. Daha büyük vahim olaylara sebebiyet verebiliriz. Panik halinde cama koşuyorlar. Ya o sarsıntı halinde o cam kırılabilir, parçalanabilir, yaralanmaya sebebiyet verebilir. Bu nedenle hemen o hayat üçgeni, yani cenin konumuna geçmemiz gerekiyor. Ve binalarda özellikle hareketli mobilyaları biraz sabit hale getirmemizde fayda var. Bu çok önemli.

Aile içi eğitimlerimizi yapmamız lazım. Yani velilere ciddi görev düşüyor. Evet. Çocukları şimdi okullarda biraz tatbikatlar yapılıyor. Özellikle itfaiye daireleri bu konuda aktif rol alıyorlar, arama kurtarma ekipleri eğitim veriyorlar ama aile içinde de eğitimlerin olması lazım. Çocuklarımızı o deprem anında ne tür bir reflekse hareket edebileceklerini onlara mutlaka öğretmemiz gerekiyor.