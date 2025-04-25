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Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi A Haber’e konuştu: Stabil değerleri devam ediyor

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi A Haber’e konuştu: Stabil değerleri devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 13:39
Geçtiğimiz hafta aort damarı yırtılan ve kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder’in A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Ali Fuat Önder, “Stabil değerleri devam ediyor. Sabır gerektiren bir süreç, bekleyeceğiz.” dedi.
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Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi A Haber’e konuştu: Stabil değerleri devam ediyor
Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi A Haber’e konuştu
Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi A Haber’e konuştu
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