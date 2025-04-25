25 Nisan 2025, Cuma
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Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi A Haber’e konuştu: Stabil değerleri devam ediyor
Geçtiğimiz hafta aort damarı yırtılan ve kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder’in A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Ali Fuat Önder, “Stabil değerleri devam ediyor. Sabır gerektiren bir süreç, bekleyeceğiz.” dedi.