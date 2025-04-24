Depremde sarsıntının şiddetini azaltan izolatör! Binayı nasıl koruyor?

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SİSMİK İZOLATÖR NASIL YERLEŞTİRİLİR?

Enerjiyi filtrelediği için de yapısal sistemin zemin üstündeki kısmın titreşimi minimum olur. Dolayısıyla katlar arasındaki göreceli öteleme de minimum olduğu için hasar almasını engeller. Bodrum katlarda kolonun en üst ucunda, zeminin sıfır kodunda zemin hareket ederken yapısal sistemin üstünün hareket etmesini engelleyecek şekilde yerleştirilir.

Bodrum için kazı yapılır. Kazı yapıldıktan sonra temel atılır bodrum çıkılır. Bodrumdan çıkıldıktan sonra artık bir üst katın döşemesi dökülürken bu işleme başlamadan önce kirişlerin altına bu izolatörler yerleştirilir.