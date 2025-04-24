İstanbul’un tabut binaları! Dokunsan yıkılacak binalarda yaşam sürüyor

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İNSANLAR YAŞIYOR VE DAİRENİN İÇİ GÖRÜNÜYOR

İslim İstanbullu: Doğuş Sitesi'nde aslında değişen bir şey yok aslında hala 3 blokta yaşam devam ediyor. Mülk sahibi olan 80 kişi tahliye edildi. 80 mülk sahibinin ise bloklarında karot alınmadığından dolayı kalıyor. Şu anda burada 100'den fazla kişi yaşamaya devam ediyor.

Burada manzara korkunç durumda her tarafta kırıklar, çatlaklar ve döküntüler var. Binaların için bile görünür hale gelmiş durumda. Hatta bir dairenin içindeki kalorifer peteğini elleyebiliyorsunuz. Böyle bir hasardan bahsediyoruz. Bunlar artık tabut olmaktan çıkmış durumda. Zeminde meydana gelen kayma ise net şekilde görünüyor. Merdivenlerin arası artık gitmiş ve demirlerden bahsetmek mümkün değil. Zemin kaymasından dolayı merdivenleri arası açılmış. Kentsel dönüşümün olması için 3 yıldır uğraş veriliyor.