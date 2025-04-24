İstanbul’da binalar ne kadar güvenli? Deprem anında ne yapılmalı?

İstanbul’da dün meydana gelen ve 13 saniye süren 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü ve bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Peki İstanbul’da binalar ne durumda ve ne kadar güvenli? İstanbul’un yapı stoku nasıl? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kentsel dönüşüm uzmanı Dr. Nihat Şen değerlendirdi.

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