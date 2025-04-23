Trump’ın ilk başkanlık döneminde ABD’nin Suriye Özel Temsilciliği görevini yürüten James Jeffrey, A Haber’e konuştu. “ABD, Suriye'den çekilmiyor, bölgede kalmaya devam edeceğiz” diyen Jeffrey, “Şam'daki yeni hükümete yönelik Suriye politikamızın ne olduğu, ABD askeri gücü ve diğer sorular henüz net değil” ifadelerini kullandı. “Bu şu anda tam bir çekilme değil. ABD'nin Suriye'de hâlâ askeri birlikleri var. ABD’nin tüm askerleri çekme konusunda tereddütlü olacağını düşünüyorum” diyen Jeffrey, “Suriye, bölgenin geleceği için merkezi öneme sahip” dedi. Türk-Amerikan ilişkilerine dair ise, “Pozitif bir dönemdeyiz. Trump ile Erdoğan çok iyi anlaşıyor” açıklamasında bulundu.

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