İlk konser 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda! İşte Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin (A HABER)

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin konuya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Alptekin, "Geçen sene ilkbahar aylarında çalışmaya başladık Cumhurbaşkanlığı çatısı altında 4 bakanlığımız ve tabi bağlı kurumlar Devlet Opera ve Balesi'nden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na kadar pek çok kurumdan eğitmenler koordinatörler bir araya geldik ve bir eğitim programı oluşturuldu.

Çocuklara ulaşacak ve genç yetenekleri keşfedip sanat hayatına kazandıracak şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleri ile projenin startı verildi profesyonel tarama sınavları yapıldı. Asıl olarak Türk sanat müziği ve halk sanat ezgilerimizi gelecek nesillere aktarmak geleneksel çalgılarımızı yaşatmak gibi amacımız misyonumuz var. Bu yıl repertuvarımızda türküler de göreceksiniz." ifadelerini kullandı.