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İlk konser 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda! İşte Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 22.04.2025 14:04 Güncelleme: 22.04.2025 14:11
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İlk konser 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda! İşte Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hayali üzerine kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk konserini verecek. Türkiye yüzyılının ilk orkestra ve korosundaki minikler, bağlama, ud, kemençe, kanun, ney gibi enstrümanlar ile geleneksel çalgıları ve müziği yaşatmayı hedefliyor.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk çocuk orkestra ve korosu kuruldu. Yaklaşık bin kişi arasından seçildiler çaldıkları enstrümanlarla yeteneklerini ispat ettiler.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ÇOCUK ORKESTRASI VE KOROSU"

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 220 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk konserini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin (A HABER)Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin (A HABER)

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin konuya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Alptekin, "Geçen sene ilkbahar aylarında çalışmaya başladık Cumhurbaşkanlığı çatısı altında 4 bakanlığımız ve tabi bağlı kurumlar Devlet Opera ve Balesi'nden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na kadar pek çok kurumdan eğitmenler koordinatörler bir araya geldik ve bir eğitim programı oluşturuldu.

Çocuklara ulaşacak ve genç yetenekleri keşfedip sanat hayatına kazandıracak şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleri ile projenin startı verildi profesyonel tarama sınavları yapıldı. Asıl olarak Türk sanat müziği ve halk sanat ezgilerimizi gelecek nesillere aktarmak geleneksel çalgılarımızı yaşatmak gibi amacımız misyonumuz var. Bu yıl repertuvarımızda türküler de göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılının ilk orkestrasıTürkiye Yüzyılının ilk orkestrası TÜRKİYE YÜZYILININ İLK ORKESTRASI

İlk konser 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda! İşte Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu
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İlk konser 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda! İşte Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu İlk konser 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda! İşte Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu İlk konser 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda! İşte Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu

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