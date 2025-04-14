Emekli ve memura ne kadar artış gelecek? Zam farkı ne kadar olacak?

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ENFLASYON TAHMİNİ

Nisan-Mayıs ve Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak. Bu oranın kaç olacağı ile ilgili bazı tahminler var. MB'nin piyasa katılımcıları anketinde bir rakam var ve bizim oradan yaptığımız hesaplamaya göre; nisan ayında yüzde 3.07, mayıs ayında yüzde 2.20 ve haziran ayında yüzde 1.70 enflasyon olur. Bu rakamlar tabi tahmini bunu belirtmek isterim.