Emekli ve memura ne kadar artış gelecek? Zam farkı ne kadar olacak?
Emekli, memur ve memur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,6 olarak kesinleşirken tahminlere 6 aylık enflasyon 6 aylık enflasyon yüzde 17,91 çıkıyor. Bu rakamlara göre emekli, memur ve memur emeklisi yüzde 16-18 oranından bir zam alacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
Emekliler, memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına gelecek zammı heyecanla bekliyor. A Haber ekranlarında 6 aylık tahmini enflasyon verileri ve olası zam oranları masaya yatırıldı.
Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in değerlendirmeleriyle zamların miktarı ve asgari ücrete ara zam ihtimali gibi merak edilen sorulara yanıt bulundu.
3 AYLIK ARTIŞ BELLİ OLDU!
Faruk Erdem: Temmuz ayı yaklaşıyor ve zamlar için ufak ufak ipuçları geliyor. Hem emeklinin hem memurun maaşlarını belirleyen unsur enflasyondur. Dolayısıyla hem enflasyon açıklaması bizim için yeni bir ipucu anlamına geliyor. Ocak-Şubat-Mart dönemi için enflasyon oranı yüzde 10,6 olarak belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi açısından bakıldığı zaman 3 aylık artış yüzde 10 oldu ve kesinleşti.
ENFLASYON TAHMİNİ
Nisan-Mayıs ve Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak. Bu oranın kaç olacağı ile ilgili bazı tahminler var. MB'nin piyasa katılımcıları anketinde bir rakam var ve bizim oradan yaptığımız hesaplamaya göre; nisan ayında yüzde 3.07, mayıs ayında yüzde 2.20 ve haziran ayında yüzde 1.70 enflasyon olur. Bu rakamlar tabi tahmini bunu belirtmek isterim.
ZAM ORANLARI
İşte bu rakamlar çevresinde bir hesaplama yaptık; 6 aylık enflasyon yüzde 17,91 çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayı artışı yüzde 17,91 olacak. Memur ve memur emeklisinin yüzde 11,24 zam alacağını gösteriyor. Oluşacak fark ile birlikte toplamda memur ve memur emeklisi için yüzde 16,80 tahmini var. Yani yüzde 16 ila yüzde 18 arasında bir artış temmuz ayında emekli, memur ve memur emeklileri zam alacak.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMA OLUR MU?
Ocak ayında bilindiği gibi yüzde 30 artış oldu. Yapılan açıklamalara göre enflasyonda bir değişiklik olursa bir ihtiyaç duyulursa haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tekrar toplanabilir. Ancak gidişata bakılırsa enflasyon düşlüyor ve bu zayıf bir ihtimal.
EMEKLİ VE MEMURA YENİ ARTIŞ
- 3 AYLIK TÜFE: % 10.06
- NİSAN TÜFE TAHMİNİ: % 3.07
- MAYIS TÜFE TAHMİNİ: % 2.20
- HAZİRAN TÜFE TAHMİNİ: % 1.70
- BUNA GÖRE 6 AYLIK TÜFE: % 17.91
- SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM ORANI: % 17.91
- MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TÜFE FARKI: % 11.24
- MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI: % 16.80
600 BİN KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME
İŞÇİ NE İSTİYOR?
*GÜNLÜK ÜCRET 1.800 TL
*2025 İLK 6 AY YÜZDE 50 ZAM
*İKİNCİ 6 AY YÜZDE 25 ZAM
*YÜZDE 10 REFAH PAYI
MİLYONLAR ZAM MASASINDA
*5 MİLYON MEMUR 3 MİLYON EMEKLİ TOPLU SÖZLEŞME
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adli tatil ne zaman başlayıp, bitecek? Adli tatilde dava görülür mü?
- Pi Network yükselişe geçti! PI Coin 1 doları görecek mi? %80'lik artışla fırtına başladı
- Kurban Bayramı'nda 10 gün izin rehberi: 2025 bitmeden 32 günlük tatil planı hazır!
- ÖGG cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? EGM 114. Dönem ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Zilkade ayı tarihleri 2025 | Zilkade ayı ne zaman, ayın hangi günü başlayacak?
- Nisan ayında 2 mevsim bir arada! Zirai don ve toza dikkat: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, Hatay, Bitlis...
- Öğretmen ataması tarihi 2025 | Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...
- A101 aktüel 17 Nisan kataloğu yayınlandı: 10 litre Ayçiçek yağı 769 TL
- BeIN Sports tek maç satın alma var mı, ne kadar? TOD'dan FB-BJK derbisi nasıl izlenir?
- Kurbanlık Fiyatları 2025 | Küçükbaş, büyükbaş hayvan kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL olacak?
- TOKİ ÖDEME TABLOSUNU AÇIKLADI: Ayda 9.082 TL'ye anahtar teslim ev sahibi olun! 4 ilde 2+1-3+1 daire...
- Mekin Sezer kimdir? Oyuncu Mekin Sezer kaç yaşında, aslen nereli? Oynadığı dizi ve filmler...