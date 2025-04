Vergi savaşı altını uçurdu | Altın fiyatları yeni haftada nasıl seyredecek?

Ekran görüntüsü / A Haber

ALTIN ALINIR MI SATILIR MI?

Şu an için altın alınır mı? Düzeltme yapmasını beklediğimizden dolayı ben şu an için altın almam. Şu an için elimdeki mevcut olan altınım varsa herhangi bir şey alacaksam yani ev ya da araba alacaksam bozdurma taraftarı olurum. Şu an için gram altını bozar, beklemeye devam ederim.