Vergi savaşı altını uçurdu | Altın fiyatları yeni haftada nasıl seyredecek?

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VERGİ SAVAŞLARININ PİYASAYA ETKİSİ?

Piyasalara genel anlamda olumsuz etkisi var. Sadece Türkiye, Amerika, Çin arasında değil yani dünya genelinde bu vergilerden dolayı olumsuz etkiledi. Bu da ons altının yükselmesine ve altının daha da üzerine katarak devam ediyor fiyatlarda. Ama bunun illaki Amerika ve Çin arasındaki bir anlaşmanın olacağına inanıyoruz. Bundan dolayı da bir fiyatlarda geri çekilme olacak tabii ki. Bunun yansıması, düzeltmesi olacak.