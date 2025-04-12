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Vergi savaşı altını uçurdu | Altın fiyatları yeni haftada nasıl seyredecek?

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.04.2025 10:54 Güncelleme: 12.04.2025 10:55
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Vergi savaşı altını uçurdu | Altın fiyatları yeni haftada nasıl seyredecek?

Vergi savaşlarının neden olduğu sarsıntı ile geride kalan haftada piyasalar dalgalı bir seyir izlerken altın rekor üstüne rekor kırdı ve 4 bin TL bandına dayandı. Önümüzdeki hafta ne olacak? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan kuyumcu Faruk Yüksel anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kararlarıyla ticaret savaşını başlatmasından sonra altın fiyatları yükselişe geçti. Çin'den ABD'ye gelen "Ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı ise altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu.

VERGİ SAVAŞI ALTINI UÇURDU!

12 Nisan gram altın fiyatı 4 bin TL'yi aştı. çeyrek altın fiyatı 6 bin 575 TL'den işlem görüyor. Ancak piyasalardaki rakamlarda farklılıklarda görülebiliyor. Piyasalar haftayı nasıl kapattı? Altına nasıl yatırım yapılır? Yeni haftada beklentiler neler? Altın fiyatları nasıl seyredecek? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Merak edilen tüm cevapları A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan kuyumcu Faruk Yüksel anlattı.

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REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRILIYOR

Kuyumcu Faruk Yüksel: Altın güvenli liman gömleğini giymeye başladığı günden beri gram altın fiyatlarının yükselişleri devam ediyor. Tabii ki bundaki en büyük etken Amerika, Çin gerginliği, jeopolitik riskler ve atılacak herhangi en ufak bir tweette bile gram altın fiyatları, ons altın fiyatları değişiklik gösterdiğinden dolayı şu anki gram altın fiyatımız 4 bin 10 TL seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın her gün rekor tazelemeye devam ediyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DÜZELTME OLACAK MI?

Tabii bizim beklentimiz bir düzeltme yapması. Çünkü suni bir şekilde çok fazla yükseldiğinden dolayı düşüş beklentisi yönünde bir düzeltme yapmasını bekliyoruz. Ama Amerika, Çin gerginliğinden dolayı her gün değişik söylemler olduğundan dolayı tabii ki bu fiyatlara yansımıyor. Bunu artış olarak görüyoruz piyasalarda.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ALTIN ALINIR MI SATILIR MI?

Şu an için altın alınır mı? Düzeltme yapmasını beklediğimizden dolayı ben şu an için altın almam. Şu an için elimdeki mevcut olan altınım varsa herhangi bir şey alacaksam yani ev ya da araba alacaksam bozdurma taraftarı olurum. Şu an için gram altını bozar, beklemeye devam ederim.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

VERGİ SAVAŞLARININ PİYASAYA ETKİSİ?

Piyasalara genel anlamda olumsuz etkisi var. Sadece Türkiye, Amerika, Çin arasında değil yani dünya genelinde bu vergilerden dolayı olumsuz etkiledi. Bu da ons altının yükselmesine ve altının daha da üzerine katarak devam ediyor fiyatlarda. Ama bunun illaki Amerika ve Çin arasındaki bir anlaşmanın olacağına inanıyoruz. Bundan dolayı da bir fiyatlarda geri çekilme olacak tabii ki. Bunun yansıması, düzeltmesi olacak.

Fotoğraf: AA Fotoğraf: AA

ALTINDA GÜNCEL RAKAMLAR

Güncel rakamlara bakacak olursak ons altın 3 bin 240 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise şu anda piyasada 4 bin 10 TL civarında. Çeyrek altın 6 bin 575 lira, yarım altın 13 bin 150, ziynet altında 26 bin 300 liraya kadar yükseldi fiyatlarımız.

Vergi savaşı altını uçurdu | Altın fiyatları yeni haftada nasıl seyredecek?
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Vergi savaşı altını uçurdu | Altın fiyatları yeni haftada nasıl seyredecek? Vergi savaşı altını uçurdu | Altın fiyatları yeni haftada nasıl seyredecek? Vergi savaşı altını uçurdu | Altın fiyatları yeni haftada nasıl seyredecek?
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