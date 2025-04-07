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Gaziantep'te 2 yaşında çocuğa şiddet | A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.04.2025 10:13 Güncelleme: 07.04.2025 10:14
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Gaziantep’te 2 yaşında çocuğa şiddet | A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti

Gaziantep’te 2 yaşındaki çocuğuna acımasızca şiddet uygulayan Suriye uyruklu cani baba tutuklandı. Valilik çocuğun koruma altına aldı. A Haber spikeri Cansın Helvacı o görüntülere canlı yayında isyan etti.

Gaziantep'te çekilen ve sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde bir şahsın çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Olayla ilgili operasyon yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu öğrenilen Y.E. isimli yabancı uyruklu şahsı gözaltına alındı.

CANLI YAYINDA O GÖRÜNTÜLERE İSYAN ETTİ

CANİ BABA TUTUKLANDI

Cani baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete maruz kalan küçük çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. A Haber spikeri Cansın Helvacı o görüntülere canlı yayında isyan etti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İÇİMDEKİLERİ SÖYLEYEMİYORUM SUÇ

Cansın Helvacı: ne söylesem suç sayılır. Önce ben de böyle tane tane seçeyim. Gaziantep 2 yaşında bir bebek, küçücük bir bebek adı babası görüntüyü görmüşsünüzdür. Sosyal medyada infial yarattı. Şimdi bir şey söylesem halkı yönlendirmeye girer suç diyemiyorum. Yine başka bir şey geliyor içimden; onu da söylesem yine suç olmuyor. Yani RTÜK falan değil bayağı yasaya aykırı suç.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BEN BU ADAMA SALDIRIRIM

Ben dün akşam bunu şöyle açtım görüntüyü seçemedim, çevirdim falan ekranı ne o diye çocuk olduğunu anlayamadım. Çeken de annesi galiba. O da benim için ayrı bir durum. Bunlar ne anne ne baba. Ben anne değilim görüntüyü bırakın çekmek ya öleceğimi bilsem o adamın üstüne saldırırım ben. Kimse kusura bakmasın saldırırım yani.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DEVLET KORUMA ALTINA ALDI

Ama yani ne yapayım bir şekilde nasıl dayandı mesela çekti onu? Bu ne bu? Hadi baba sözde baba bilmem ne baba falan. Çocuğu aldılar ve devlet korumasında çok şükür. Hayatta olması bile bir mucize. Tamam hapishaneye girdi. İşte bundan sonrasında içimden geçen dilek ve istekleri hatta duaları ve hatta bedduaları ben söyleyemiyorum. Eminim herkes evinde söylüyor ama yetmiyor. İçimiz soğumuyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

CEZAEVİNDE OLMASI BU ADAMA ÖDÜL

Cezaevinde olması bu adam ödül. Suçsa da bu söyleyeceklerim suç olsun. Ödül bu ödül yani ödül. Ahlak yoksunları. Vallahi günün sonunda geldiğimiz noktada neye inanırsanız inanın neye inanmazsanız inanmayın insan olmak diye bir şey var. İşte o da vicdanı beraberinde getiriyor. Sizin izleyemediğiniz görüntüdeki adamın çocuğu bu 2 yaşındaki çocuk bunun çocuğu yani.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

AİLEYE ASLA VERİLMEMELİ

Hapishanede de görüyor mudur acaba? Ya bir de hoşuna mı gidiyordur? Onu da bilmiyoruz ki nasıl bir ruh hali? Çünkü yaklaşamayız bile onun biz o ruh haline. Yaklaşamayız yani ne düşündüğüne, ne hissettiğine. Söyleyemiyorum başka bir şey. İşte bu görüntü bu cezaevinde. Tek iyi kısım devlet korumasında küçücük o bebek hayatta onu da söyleyeyim. Anne ile ilgili detay da bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Çocuğun aile asla verilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Gaziantep’te 2 yaşında çocuğa şiddet | A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti
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Gaziantep’te 2 yaşında çocuğa şiddet | A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti Gaziantep’te 2 yaşında çocuğa şiddet | A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti Gaziantep’te 2 yaşında çocuğa şiddet | A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti
Çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandıÇocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı ÇOCUĞUNA ŞİDDET UYGULAYAN BABA TUTUKLANDI


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