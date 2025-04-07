Gaziantep'te 2 yaşında çocuğa şiddet | A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti
Gaziantep’te 2 yaşındaki çocuğuna acımasızca şiddet uygulayan Suriye uyruklu cani baba tutuklandı. Valilik çocuğun koruma altına aldı. A Haber spikeri Cansın Helvacı o görüntülere canlı yayında isyan etti.
Gaziantep'te çekilen ve sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde bir şahsın çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Olayla ilgili operasyon yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu öğrenilen Y.E. isimli yabancı uyruklu şahsı gözaltına alındı.
CANİ BABA TUTUKLANDI
Cani baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete maruz kalan küçük çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. A Haber spikeri Cansın Helvacı o görüntülere canlı yayında isyan etti.
İÇİMDEKİLERİ SÖYLEYEMİYORUM SUÇ
Cansın Helvacı: ne söylesem suç sayılır. Önce ben de böyle tane tane seçeyim. Gaziantep 2 yaşında bir bebek, küçücük bir bebek adı babası görüntüyü görmüşsünüzdür. Sosyal medyada infial yarattı. Şimdi bir şey söylesem halkı yönlendirmeye girer suç diyemiyorum. Yine başka bir şey geliyor içimden; onu da söylesem yine suç olmuyor. Yani RTÜK falan değil bayağı yasaya aykırı suç.
BEN BU ADAMA SALDIRIRIM
Ben dün akşam bunu şöyle açtım görüntüyü seçemedim, çevirdim falan ekranı ne o diye çocuk olduğunu anlayamadım. Çeken de annesi galiba. O da benim için ayrı bir durum. Bunlar ne anne ne baba. Ben anne değilim görüntüyü bırakın çekmek ya öleceğimi bilsem o adamın üstüne saldırırım ben. Kimse kusura bakmasın saldırırım yani.
DEVLET KORUMA ALTINA ALDI
Ama yani ne yapayım bir şekilde nasıl dayandı mesela çekti onu? Bu ne bu? Hadi baba sözde baba bilmem ne baba falan. Çocuğu aldılar ve devlet korumasında çok şükür. Hayatta olması bile bir mucize. Tamam hapishaneye girdi. İşte bundan sonrasında içimden geçen dilek ve istekleri hatta duaları ve hatta bedduaları ben söyleyemiyorum. Eminim herkes evinde söylüyor ama yetmiyor. İçimiz soğumuyor.
CEZAEVİNDE OLMASI BU ADAMA ÖDÜL
Cezaevinde olması bu adam ödül. Suçsa da bu söyleyeceklerim suç olsun. Ödül bu ödül yani ödül. Ahlak yoksunları. Vallahi günün sonunda geldiğimiz noktada neye inanırsanız inanın neye inanmazsanız inanmayın insan olmak diye bir şey var. İşte o da vicdanı beraberinde getiriyor. Sizin izleyemediğiniz görüntüdeki adamın çocuğu bu 2 yaşındaki çocuk bunun çocuğu yani.
AİLEYE ASLA VERİLMEMELİ
Hapishanede de görüyor mudur acaba? Ya bir de hoşuna mı gidiyordur? Onu da bilmiyoruz ki nasıl bir ruh hali? Çünkü yaklaşamayız bile onun biz o ruh haline. Yaklaşamayız yani ne düşündüğüne, ne hissettiğine. Söyleyemiyorum başka bir şey. İşte bu görüntü bu cezaevinde. Tek iyi kısım devlet korumasında küçücük o bebek hayatta onu da söyleyeyim. Anne ile ilgili detay da bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Çocuğun aile asla verilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Benzin ve motorine indirim geliyor! Tabelalar değişecek: İşte 7 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...
- Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? 2025 USP başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Arsenal-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- CANLI HAVA DURUMU | Balkanlardan kar soğukları döndü! İstanbul dahil il il uyarı geldi: 7 Nisan Meteoroloji raporu...
- Polis Haftası tarihleri 2025 | Polis Haftası'na özel minnet dolu, anlamlı kutlama mesajları
- Felç riski COVID-19 aşısıyla artıyor mu? 100 binden fazla kişide görüldü: 17 ay hücrelerde birikerek...
- Ahmet Levendoğlu'ndan acı haber! Binbir Gece, Küçük Kadınlar'ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- FB-TS derbi maçı saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- A101'de bu hafta anne-bebek günü: Oyuncaktan mama sandalyesine ihtiyaç listesi raflarda
- Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? CHP Kurultayı Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kaç yaşında, aslen nereli?
- Berhan Şimşek kimdir? Eski Milletvekili Berhan Şimşek kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayatı ve kariyeri...
- ChatGPT fotoğraf akımı nasıl yapılır? Ghibli Studio fotoğraf filtresi nereden yapılıyor?