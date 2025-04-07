Gaziantep’te 2 yaşında çocuğa şiddet | A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti

Gaziantep'te çekilen ve sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde bir şahsın çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Olayla ilgili operasyon yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu öğrenilen Y.E. isimli yabancı uyruklu şahsı gözaltına alındı.

CANİ BABA TUTUKLANDI

Cani baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete maruz kalan küçük çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. A Haber spikeri Cansın Helvacı o görüntülere canlı yayında isyan etti.