Boykota karşı çıkan CHP’li kadın üye istifa etmişti! Bakan Bolat: Sağduyu ortak akıl çok önemli
Özgür Özel’in ekonomiyi durdurma çağrısına tepki göstererek CHP’den istifa eden kadın üye A Haber’de boykota karşı çıktığını söylemişti. Bu gelişmeyi A Haber’de değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Sağduyu ortak akıl çok önemli.” ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasını gölgelemek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot ve tüketimi durdurma çağrısı yaptı. Türk ekonomisini hedef alan bu çağrıya A Haber canlı yayınında CHP'li bir kadın tarafından tepki gösterildi. Özgür Özel'in çağrısından sonra istifa ettiğini belirten vatandaş "Özgür Özel yanlış yapıyorsun" dedi.
SAĞDUYU VE ORTAK AKIL ÇOK ÖNEMLİ
A Haber muhabiri Murat Sekban'a özel açıklamalardan bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat partisinden istifa eden duyarlı vatandaş ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, "Sağduyu, ortak akıl çok önemli. CHP'ye oy vermiş bazı sağduyulu vatandaşlarımız dahi desteklemediklerini, kınadıklarını ve tepki verdiklerini gösterdiler." dedi.
Bakan Bolat'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde
"Sağduyu, ortak akıl çok önemli. CHP'ye oy vermiş bazı sağduyulu vatandaşlarımız dahi desteklemediklerini, kınadıklarını ve tepki verdiklerini gösterdiler. İşçinin, esnafın ekmeğiyle oynamaya ne hakkınız var?
EKONOMİYİ SABOTE ETMEYİ VATANDAŞ TASVİP ETMİYOR!
Yüz milyarlarca liraları bulan rüşvet yolsuzluk soruşturmalarını gözden kaçırmak için, unutturmak için ve de çok iyiye doğru gitmeye başlayan ekonomik gelişmeleri sabote etmek için kaotik ortamlar hazırlamak için bu çabalar son derece yanlış ve vatandaş tarafından da asla tasvip görmüyor.
CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ
Onların bu çabaları CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koydu. Bu son 15 günde sergiledikleri faşizan tavırlar, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dil, boykot çağrıları, gözdağları, tehditler, şantajlar, CHP'nin Allah muhafaza hükümete gelse neler yapabileceğini vatandaşlarımızın gözüne getirdi.
HAYIRLI BİR DURUM OLDU
Çünkü geçmiş yıllar, eski yıllar unutulabiliyor. CHP'nin belediyelerdeki beceriksizlik ve başarısızlıkları ve işçi grevleri, çöp dağları, rüşvet yolsuzluk haberleri arttıkça vatandaşımız bir de bu faşizan dili gördükçe daha çok CHP'nin nasıl bir Türkiye getireceğini, nasıl bir Türkiye vadettiğini ortaya koymakta. Bu açıdan da aslında hayırlı bir durum oldu."
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