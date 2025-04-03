Boykota karşı çıkan CHP’li kadın üye istifa etmişti! Bakan Bolat: Sağduyu ortak akıl çok önemli

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HAYIRLI BİR DURUM OLDU

Çünkü geçmiş yıllar, eski yıllar unutulabiliyor. CHP'nin belediyelerdeki beceriksizlik ve başarısızlıkları ve işçi grevleri, çöp dağları, rüşvet yolsuzluk haberleri arttıkça vatandaşımız bir de bu faşizan dili gördükçe daha çok CHP'nin nasıl bir Türkiye getireceğini, nasıl bir Türkiye vadettiğini ortaya koymakta. Bu açıdan da aslında hayırlı bir durum oldu."