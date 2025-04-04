04 Nisan 2025, Cuma
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Kılıçdaroğlu’nun “Çalanın yüzüne tükürülür” açıklaması! Bu sözler kime gitti?
CHP'de pazar günü kurultay yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı merak konusuydu. Aday olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu'nun mesajındaki "Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" sözleri dikkati çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.