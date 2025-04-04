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Kılıçdaroğlu’nun Çalanın yüzüne tükürülür açıklaması! Bu sözler kime gitti?

Kılıçdaroğlu’nun “Çalanın yüzüne tükürülür” açıklaması! Bu sözler kime gitti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 10:58
Güncelleme:04.04.2025 11:13
CHP'de pazar günü kurultay yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı merak konusuydu. Aday olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu'nun mesajındaki "Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" sözleri dikkati çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.
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Kılıçdaroğlu’nun Çalanın yüzüne tükürülür açıklaması! Bu sözler kime gitti?
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