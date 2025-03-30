İzmir bayramda çöpe mahkum oldu! Vatandaş tepki gösterdi
İzmir Buca'da belediye işçileri grev başlattı. Sokaklarda çöp dağları oluşurken koku iyice arttı. İzmir bayramda da çöpe mahkum oldu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle çöp yığınları meydana geldi. Çöp dağları bayramda hem görüntü kirliliğine hem de yoğun kokuya yol açtı. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
YİNE BUCA YİNE ÇÖP
Sefer Ayçe: Bizler bayramda iyi görüntüler göstermek isterdik ancak İzmir'den iyi bir görüntüyü ekrana taşıyamıyoruz. Yine Buca yine aynı çöp görüntüleri ortaya çıktı. Bundan 2 ay öncede Buca'da yine benzer görüntüleri ekrana getirmiştik.
SOKAKLAR ÇÖPLE DOLDU TAŞTI
Belediye ile işçi sendikaları arasında yaşanan krizden dolayı grev kararı verildi ve ne yazık ki çöp dağları oluştu. Buca'nın bir çok mahallesinde bu çöp dağlarını görmek mümkün. Sokaklarda nereye girerseniz girin çöpler bu şekilde yığın hale gelmiş durumda.
İZMİR ÇÖPE MAHKUM OLDU
Bayramda ortaya çıkan bu görüntüler nedeniyle mahalle sakinleri isyan ediyor. Hijyen sıfıra inmiş durumda ve sinekler burayı basmış. İnanılmaz kötü bir koku da yayılıyor. Maalesef bizler de haberciler olarak bayramın ilk gününde bu görüntüleri ekran taşıyoruz. İzmir'den güzel haberler vermek istiyoruz ama ne yazık ki bu olayları bölgeden her ay ya da 2 ayda bir yaşıyoruz.
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