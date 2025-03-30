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İzmir bayramda çöpe mahkum oldu! Vatandaş tepki gösterdi

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.03.2025 10:51 Güncelleme: 30.03.2025 10:51
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İzmir bayramda çöpe mahkum oldu! Vatandaş tepki gösterdi

İzmir Buca'da belediye işçileri grev başlattı. Sokaklarda çöp dağları oluşurken koku iyice arttı. İzmir bayramda da çöpe mahkum oldu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

İZMİR BAYRAMDA ÇÖPE MAHKUM OLDU!

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle çöp yığınları meydana geldi. Çöp dağları bayramda hem görüntü kirliliğine hem de yoğun kokuya yol açtı. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YİNE BUCA YİNE ÇÖP

Sefer Ayçe: Bizler bayramda iyi görüntüler göstermek isterdik ancak İzmir'den iyi bir görüntüyü ekrana taşıyamıyoruz. Yine Buca yine aynı çöp görüntüleri ortaya çıktı. Bundan 2 ay öncede Buca'da yine benzer görüntüleri ekrana getirmiştik.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SOKAKLAR ÇÖPLE DOLDU TAŞTI

Belediye ile işçi sendikaları arasında yaşanan krizden dolayı grev kararı verildi ve ne yazık ki çöp dağları oluştu. Buca'nın bir çok mahallesinde bu çöp dağlarını görmek mümkün. Sokaklarda nereye girerseniz girin çöpler bu şekilde yığın hale gelmiş durumda.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İZMİR ÇÖPE MAHKUM OLDU

Bayramda ortaya çıkan bu görüntüler nedeniyle mahalle sakinleri isyan ediyor. Hijyen sıfıra inmiş durumda ve sinekler burayı basmış. İnanılmaz kötü bir koku da yayılıyor. Maalesef bizler de haberciler olarak bayramın ilk gününde bu görüntüleri ekran taşıyoruz. İzmir'den güzel haberler vermek istiyoruz ama ne yazık ki bu olayları bölgeden her ay ya da 2 ayda bir yaşıyoruz.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇÖPLER SOKAKLARA YAYILIYOR

Buca Belediyesi'ndeki anlaşmazlık krizi sonrası gelen grev kararı ve ortaya çıkan çöp dağları bölge sakinlerini de isyan ettirdi. Birçok sokakta benzer görüntüler var. Atılan çöpler konteynerlerden taşarak sokaklara yayılıyor.

İzmir bayramda çöpe mahkum oldu! Vatandaş tepki gösterdi
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İzmir bayramda çöpe mahkum oldu! Vatandaş tepki gösterdi İzmir bayramda çöpe mahkum oldu! Vatandaş tepki gösterdi İzmir bayramda çöpe mahkum oldu! Vatandaş tepki gösterdi

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