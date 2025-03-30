İzmir bayramda çöpe mahkum oldu! Vatandaş tepki gösterdi

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İZMİR ÇÖPE MAHKUM OLDU

Bayramda ortaya çıkan bu görüntüler nedeniyle mahalle sakinleri isyan ediyor. Hijyen sıfıra inmiş durumda ve sinekler burayı basmış. İnanılmaz kötü bir koku da yayılıyor. Maalesef bizler de haberciler olarak bayramın ilk gününde bu görüntüleri ekran taşıyoruz. İzmir'den güzel haberler vermek istiyoruz ama ne yazık ki bu olayları bölgeden her ay ya da 2 ayda bir yaşıyoruz.