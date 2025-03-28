CHP yolsuzluğu perdelemek için gençleri kullandı! A Haber’de tarihi çağrı: Devlet merhamet göstermeli

İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması sırasında CHP lideri Özgür Özel sokak çağrıları yaptı. İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra ise milli ekonominin itici gücü olan yerli markalara boykot çağrısı yaptı.

CHP lideri Özgür Özel yolsuzluğu perdelemek için gençleri kullandı ve çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gençler tutuklanmaya kadar giden süreci yaşarken CHP ise arkasına bile bakmadı.

İstanbul Saraçhane'deki sokak gösterilerine katılanlara yönelik soruşturmada tutuklananların ailelerinden adliye önünde CHP milletvekilleri ve il başkanına tepki geldi. Bir anne, "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" diye feryat etti. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

HADDİNİ AŞAN ZIDDINA DÖNER

Okan Müderrisoğlu: Haddini aşan zıddına döner diye bir söz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de konaklayarak organize ettiği mitingler ve bir haftaya yayılan bu gösterilerin sonrasında yaşanan ve içeriğine karışan provokatörlerle bu tablonun vandallığa dönmesi doğal olarak CHP'ye destek veren çocuklarını o meydanlara gönderen veya ailelerin tutamadığı çocukların o meydanlara yönelmesiyle orada bir demokrasi şöleni bekleyen insanlar aslında bir süre sonra kullanıldıklarını fark ettiler.