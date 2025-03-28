CHP yolsuzluğu perdelemek için gençleri kullandı! A Haber’de tarihi çağrı: Devlet merhamet göstermeli
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürecinde CHP lideri Özgür Özel sokak çağrısı yaptı ve yolsuzluğu perdelemeye çalıştı. Sokağa çıkan gençleri manipüle eden CHP sonrasında arkasına bile bakmadı. Aileler ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber’de devletin merhametini göstermesi için çağrı yaptı.
İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması sırasında CHP lideri Özgür Özel sokak çağrıları yaptı. İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra ise milli ekonominin itici gücü olan yerli markalara boykot çağrısı yaptı.
CHP lideri Özgür Özel yolsuzluğu perdelemek için gençleri kullandı ve çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gençler tutuklanmaya kadar giden süreci yaşarken CHP ise arkasına bile bakmadı.
İstanbul Saraçhane'deki sokak gösterilerine katılanlara yönelik soruşturmada tutuklananların ailelerinden adliye önünde CHP milletvekilleri ve il başkanına tepki geldi. Bir anne, "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" diye feryat etti. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
HADDİNİ AŞAN ZIDDINA DÖNER
Okan Müderrisoğlu: Haddini aşan zıddına döner diye bir söz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de konaklayarak organize ettiği mitingler ve bir haftaya yayılan bu gösterilerin sonrasında yaşanan ve içeriğine karışan provokatörlerle bu tablonun vandallığa dönmesi doğal olarak CHP'ye destek veren çocuklarını o meydanlara gönderen veya ailelerin tutamadığı çocukların o meydanlara yönelmesiyle orada bir demokrasi şöleni bekleyen insanlar aslında bir süre sonra kullanıldıklarını fark ettiler.
GENÇLER KULLANILDIKLARINI FARK ETTİLER
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gösterilen tepkinin sebebi bir duygusallığın, bir gençlik enerjisinin harekete geçirilerek bu gençlerin hani o delikanlılığının, kanı kaynayan kimliklerinin neredeyse istismara varacak şekilde kullanılması onlardaki farklı duygusallıklar, farklı memnuniyetsizlikler, farklı beklentiler nedeniyle şu ana kadar birikmiş enerjiyi kendi çıkarları için Saraçhane meydanında kullanmaları ve bu gençlerin tutuklanmaları.
DEVLET MERHAMET GÖSTERMELİ! AİLELERE BAYRAM HEDİYESİ
Ben buradan bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Yarın Arife. Bu gençlerin anneleri ağlıyor. Gerçekten bunların içinde profesyonel eylemci, polise doğrudan şiddet uygulayan, örgütçü, kimlikte olanlar dışındakilerle ilgili devlet bir merhamet göstermeli bence bir büyüklük göstermeli. Bayram öncesi belki de bu ailelere bir bayram hediyesi verebilmeli. Affedilmeyecek kusurlar işleyenler de var aralarında ama hani 18-19 yaşındaki bu gençlerin dediğim gibi profesyonelce yönlendirilip kullanılanları var. Onların masumiyetini devlet bir şans vermeli diye düşünüyorum bayram öncesinde.
Bu bayramın barış kardeşlik iklimine de hizmet eder ama şartlarımı sıralıyorum. Doğrudan polise saldıran. Yakıp yıkıp vandallık yapan, örgütçü olan bu tarz olanları ayırmak kaydıyla arada maalesef kurunun yanında yaş da yanar misali gidenleri bir tekrar değerlendirmekte ve bayram öncesi bu gençlere tekrar bir devlet şefkati ve merhametiyle yaklaşmakta fayda var.
GENÇLER MALZEME EDİLDİ
İşte bu gençlerin o birikim, enerji ve duygusallığının CHP ve CHP'liler tarafından aslında savcılığın çok ciddi iddialarını gölgeleyecek ve sokaktaki kaotik durumdan bu olayı unutturup başka bir istikamete Türkiye'yi sürükleyecek şekilde yapılan planlamada bu gençler maalesef malzeme edildiler.
Ve şimdi aileler Çağlayan Adliyesi'nin önünde gerçekten yanlarında hemen hemen hiç kimse yok. Gelen CHP'li milletvekillerinin de söyleyeceği sözü yok ve aileler o çocuklarının serbest bırakılması ile ilgili bir beklenti içindeler. O gençlerin serbest bırakılması ile ilgili beklenti içindeler. Kabul edelim ki Türkiye Gezi olaylarından bu yana çok farklı travmatik süreçlerden geçti. Ve maalesef çoğunluğunda gençler hatta çocuklar kullanıldığı Doğu Güneydoğu'da. İşte burada da 18-20 yaş aralarında aralığındaki gençlerin sahneye çıkarıldığını görüyoruz. Ve onlara da sahip çıkılmadığını çünkü onların sadece amaca ulaşmak için bir araç olarak ileri sürüldüğünü fark ediyoruz. O nedenle yeni bir değerlendirmeye bir kez daha ihtiyaç var.
GENÇLER DEVLET DÜŞMANINA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ
Bu arada ailelerinde yeniden düşünmesine ihtiyaç var. Bu Türkiye bizim memnuniyetsizliğinizi demokratik yollarla ifade edebilirsiniz ama sizi gaza getirenlerin sizin duygularınızla oynayarak kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullanıp sonra sizi yalnız bırakanların parti kimliğine değil bütünüyle karakterine ve bu ülke için ne değer taşıdığına bir kez daha bakmanız da öneririm tüm genç arkadaşların. Çünkü yarın Türkiye'yi yönetecek ekipler bunların içinden çıkacaklar ve onların travmayla devlet kavramını daha anlamamışken adeta devlet düşmanı durumuna getirilerek daha sonra başka amaçlar içinde kullanılacak olgun ve yaşlı insanlar biçimine dönüştürmelerini de istemiyorum.
GENÇLER NEDAMET GETİRMELİ DEVLET MERHAMET ETMELİ
Gerçekten bu devletin varlığı ve birliği hepimizin teminatı ve gençler de bunun Cumhuriyetin emanet edildiği en önemli kitlesi. Hepsine ihtiyacımız var. Hepsinin de bir kez daha bir nedamet getirmesinde devletinde merhametini ve şefkatini göstermesinde ben en azından bayram öncesinde bir fayda olduğunu düşünüyorum.
FIRSATÇILAR GENÇLERİ MOBİLİZE EDİYOR
Burada gördüğünüz bir anne baba hani çocuğu için adliyenin önüne gelmiş ise o aile çocuğunu önemsiyordur. Yani o çocuk aslında başı boş. Ailenin hani bütünüyle önemini ve değerini yitirmiş bir ferdi değildir. Demek ki aile o genci önemsiyor. Bir aile bağı var. Ama genç dediğiniz andan itibaren artık bir noktadan sonra siz tutamıyorsunuz. Arkadaşları var, çevrenin etkisi var. Daha önce yaşadıkları var, duydukları var. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğu çok konu var. Bunlar zamanla oturuyor. Dolayısıyla böyle anlar gençlerin mobilize edilmesi için maalesef çok önemli fırsatlar oluşturuyor ve günün sonunda bunlar mağdur oluyorlar. Yani şimdi 19 yaşındaki bir çocuğun tutuklanması cezaevine nakledilmesi gerçekten bu çocukların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan bağlılığını büyük ölçüde zedeleyebilir. Profesyonel eylemci ve örgütçü dışındakiler bakımından da mutlaka bir şans daha verilmelidir.
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