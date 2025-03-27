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Avukat Hadi Dündar: Gösteri bir haktır ama sınırsız değildir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 11:31 Güncelleme: 27.03.2025 11:34
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Avukat Hadi Dündar: Gösteri bir haktır ama sınırsız değildir

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süreci ve tutuklanmasından sonra yaşanan kanunsuz eylemlerde çok sayıda eylemci gözaltına alınırken 150 polis de saldırılarda yaralandı. Gösteri ve protestoları A Haber’de değerlendiren avukat Hadi Dündar, “Gösteri ve toplantı bir haktır ama sınırsız değildir.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasının ardından çıkan protesto gösterilerinde 150 polisin yaralandığını duyurdu. Yerlikaya, bin 879 kişinin gözaltına alındığını, 879 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

"GÖSTERİ HAKTIR AMA SINIRSIZ DEĞİLDİR"

150 POLİS YARALANDI

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize saldırıldı. Milli ve manevi aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Bu son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 12 terör örgütü iltisaklı kişi bulunuyor. Aralarında uyuşturucu, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenlerin olduğu da tespit edildi. 150 polisimiz yaralandı." dedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"KİMSEYE FAYDASI YOK"

Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'de değerlendiren Avukat Hadi Dündar, "Bu olayların kimseye bir faydasının olmayacağının altını çizmek lazım. Gösteri ve toplantı yapmak bir haktır ama sınırsız değildir." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

PROTESTO BİR HAKTIR

Avukat Hadi Dündar: Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına ve tavrına bakılırsa ne kadar iyimser bir duruş sergilediğini görürüz. Bu olayların kimseye bir faydasının olmayacağının altını çizmek lazım.

Bakıldığı zaman bizim 2911 sayılı kanunumuz mevcut ve bu kanun kapsamında insanlar tepkilerini dile getirebilir ve en doğal hakları da budur. Gösteri ve toplantı yürüyüşleri yapılabilir bu anayasamız da güvence altındadır. Özgürlük kapsamında en temel hakların başında geliyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SINIRSIZ BİR HAK DEĞİL

Bu hakka Türkiye ve dünya da çok önem veriliyor ancak bu kesinlikle sınırsız bir hak olmadığı da düzenlemeler içerisinde yer alıyor. Evet temel bir haktan bahsediyoruz ancak bunun nasıl kullanılması gerektiği de yasalarda bahsediliyor.

Eğer bu hak suistimal edilirse bazı sınırlamalar ile karşı karşıya da kalınır. Gösteri ya da protestolar da duygu ve düşünceler dile getirilir ancak siz burada yüzünüzü kapatıp kimliğiniz gizleyip başka işlere kalkışırsanız amacınız sorgulanır.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SOKAĞA DAVET VE CEZA KONUSU!

Güvenlik güçlerine yönelik olarak balta ile asitle saldırı yapıldı. Tornavida ve pense ile polis hedef alındı. Yüzünüzü kapattığınızda çöp konteynerlerini yaktığınızda kamu mallarına zarar verdiğiniz de bu bir hak çerçevesinde değerlendirilmez. Burada provokasyonlar ile durum başlar ve gözaltılar olur.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İnsanları gösteri ve toplantılara davet edebilirsiniz ancak burada polis ile çatışacak, sokakları karıştıracak ve kamu düzeni bozacak hareketler için insanları davet ederseniz davet eden kişinin de aynı zamanda cezai karşılığı durumu söz konusu olabilir. Gece vakti gösteri yapılması tüm dünya ülkelerinde yasaklanmıştır çünkü gösteri için bir araya gelen insanların güvenliğinin sağlanması çok zordur.

Avukat Hadi Dündar: Gösteri bir haktır ama sınırsız değildir
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Avukat Hadi Dündar: Gösteri bir haktır ama sınırsız değildir Avukat Hadi Dündar: Gösteri bir haktır ama sınırsız değildir Avukat Hadi Dündar: Gösteri bir haktır ama sınırsız değildir

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