Avukat Hadi Dündar: Gösteri bir haktır ama sınırsız değildir

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PROTESTO BİR HAKTIR

Avukat Hadi Dündar: Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına ve tavrına bakılırsa ne kadar iyimser bir duruş sergilediğini görürüz. Bu olayların kimseye bir faydasının olmayacağının altını çizmek lazım.

Bakıldığı zaman bizim 2911 sayılı kanunumuz mevcut ve bu kanun kapsamında insanlar tepkilerini dile getirebilir ve en doğal hakları da budur. Gösteri ve toplantı yürüyüşleri yapılabilir bu anayasamız da güvence altındadır. Özgürlük kapsamında en temel hakların başında geliyor.