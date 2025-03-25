Provokasyonların piyasalara etkisi | İbre ne yönde? Yatırımcılar ne yapmalı?

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanması sürecinde CHP' Genle Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrıları devam ediyor. Özgür Özel ekonomiyi tehdidini bir adım daha ileri taşıyarak yerli ekonomik gücü kırmak için milli markaları hedef aldı ve boykot çağrısı yaptı.

OLUMSUZ HAVA DENGELENDİ

Öte yandan sokak provokasyonu piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerle olumsuz hava dengelendi. Öte yandan bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir araya gelecek ve yatırımcılarla toplantı yapılacak. Gelişmeleri ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber'de değerlendirdi.

BOYKOT MESELESİ! TAM BİR AKIL TUTULMASI

Prof. Dr. Abdulkadir Develi: Tam bir akıl tutulması yaşanıyor. Kimi boykot ediyoruz? Ülkede faaliyet gösteren, üretim yapan, ihracat yapan, istihdam sağlayan, katma değer üreten, firmaları mı boykot edilecek? Yani bu tam anlamıyla bir akıl tutulması. Bakın Trump amacı ne? Tamamen yatırımı tekrar ABD'ye çekmek tarifelerle. Ya burada bir ayrım yapmadan herkes gelsin diyor. İçeride üretsin diyor. Biz de içeride üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmaları, kendi firmalarımızı, böyle hedef gösterecek açıklama yapılması tam anlamıyla bir akıl tutulması.