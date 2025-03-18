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Boğaz savunmasında kahraman tabyalar! Bağımsızlık uğruna verilen mücadele

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.03.2025 11:52 Güncelleme: 18.03.2025 11:54
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Boğaz savunmasında kahraman tabyalar! Bağımsızlık uğruna verilen mücadele

Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna tarih yazdığı destanın adıdır Çanakkale. Zaferin 110. Yılında Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Boğaz’daki destansı mücadeleyi A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan tarih uzmanı Atilla Can Akarcalı anlattı.

Çanakkale tarihin seyrini değiştiren destansı bir mücadelenin verildiği yerin adıdır. 18 Mart 1915'te dünyanın en güçlü donanmalarına karşı verilen savaşla Türk milleti benzersiz bir zafer kazandı.

BAĞIMSIZLIK UĞRUNA VERİLEN MÜCADELE

Bugün ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılında kahramanların izinde o büyük destanı bir kez daha anılıyor. Boğaz'da destan yazan tabyaların hikayesini A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu olan tarih uzmanı Atilla Can Akarcalı anlattı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MUHAREBELER SİLSİLESİ

Atilla Can Akarcalı: Zaferimizin 110. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi büyük bir rahmet ve minnetle yad ediyorum. 18 Mart Perşembe günü Boğaz'da gerçekleşen muharebe değerlendirdiğimizde bir kıyı müstahkem mevki ile bir müttefik filo arasında geçen muharebeler silsilesidir. Tabii bunun evveliyatı da vardır.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HAMİDİYE TABYASI'NIN ÖNEMİ

Özellikle 19 Şubat ve 25 Şubat'ta bildiğiniz üzere Çanakkale Boğazı iki kez geçilmeye teşebbüs edilmiştir. 18 Mart'ta ise 18 gemiden oluşan müttefik filo Boğaz metali yani boğaz girişinden içeriye doğru dış tabyalar dövülmek suretiyle içeriye doğru hamle yapmış. Anadolu Hamidiye Tabyası şu an bulunduğumuz mevki 18 Mart günü şehrimizi, kentimizi, vatanımızı savunan en önemli yapılardan biridir. Burada 7 adet 240 milimlik 2 adet de 355 milimlik olmak üzere 9 adet top bulunmaktadır. Burası stratejik yapısı itibariyle de ayrı bir önem arz etmektedir. Özellikle buraya yapılan ziyaretler buranın konumu.

Müstahkem mevki Komutanımız Cevat Paşa'nın burası ile ilgili yazıları tespitleri ve özellikle Harbiye nazırı ve Başkumandan vekili Enver Paşa'nın Hamidiye tabyasına gerçekleştirmiş olduğu ziyaret savaştan muharebenin bitiminden sonra buraya bildiğiniz gibi Alman İmparatoru Kyzer Wilhelm bizzat ziyarete gelmiştir Enver Paşa'nın mihmandarlığında.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ZAFERİN ARKASINDAKİ DESTAKN

18 Mart'ta müttefik filonun Ocean, Irresistible ve Bouvet gemileri batarken Inflexible, Gaulois ve Suffren gemileri de savaş dışı kalmıştır. Anadolu Hamidiye Tabyası 18 Mart'ta en güçlü müttefik filo gemilerine karşı savunma yapmıştır. O gün Hamidiye'den 29 atış yapılıyor. Bu topların doldurulması top mermilerinin toplara yerleştirilmesi çok büyük bir zahmet, emek isteyen, efor isteyen bir işlemdir.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇOK ÖNEMLİ BİR SAVUNMA SİSTEMİ

Bunu yaparken en az 20 kadar askerin topun başında olması gerekir ve Boğaz'a baktığınızda Anadolu yakasındaki ve Avrupa yakasındaki savunma yapılarımız 19 adet istihkamımız savunma yapımız ve genellikle bu toprak tabya dediğimiz sistem Boğaz'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı çok önemli bir savunma sistemidir ve biz burada bunu başardık.

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TÜRK ORDUSU? NASIL SAVUNMA YAPTI?

Boğaz'da 10 tane mayın hattı vardı. 8 Mart sabahı Nusrat Mayın 11 mayın hattını döşedi. Kıyı topçumuzun müttefik filoyu hedef aldığı Salvo atışları olsun, normal atışlarla manevra yapan gemiler mayına isabet ederek savaş dışı kaldı. Karşılıklı bir koordinasyon var. Tüm istihkamlarımız koordineli bir şekilde hareket etti. Bunların yanı sıra Müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa, Yardımcısı Selahattin Adil Bey ve tüm emir komuta kademesi ciddi anlamda beraber hareket etti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

EŞSİZ KAHRAMANLIKLAR

18 Mart günü kazandığımız zafer baktığımız zaman vatanımızın savunması ve burada gösterilen mukavemet "Dünya Savaş" tarihine baktığınız zaman çok az eşine rastlanacak bir şeydir. Çünkü karşımızdaki filo müttefik filo son sistem silahlara sahip teknik ve donanımsal özellikler açısından da oldukça üstündü.

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27 ATIŞ VE 5 METRELİK ÇUKURLAR

Hamidiye o gün 27'ye yakın isabet aldığı biliniyor. Hamidiye'nin aldığı isabetlerde yani buraya düşen top mermileri yaklaşık olarak 5 metrelik büyük çukurlar açıyor. Yine bildiğiniz üzere müttefik filo tarafından Çimenlik Cephaneliği'ne isabet eden bir mermi bir yangına sebep oluyor. Şehrimizde de yangın çıkıyor. Şehrimizde Tatar Mahallesi'nin bir kısmının yandığı evlerin yandığı şehrin harap olduğu bir kısmının bilinir. Yani müttefik filonun bombardımanı Çanakkale kentini de ciddi anlamda etkilemiştir.

Boğaz savunmasında kahraman tabyalar! Bağımsızlık uğruna verilen mücadele
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Boğaz savunmasında kahraman tabyalar! Bağımsızlık uğruna verilen mücadele Boğaz savunmasında kahraman tabyalar! Bağımsızlık uğruna verilen mücadele Boğaz savunmasında kahraman tabyalar! Bağımsızlık uğruna verilen mücadele

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