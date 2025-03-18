Boğaz savunmasında kahraman tabyalar! Bağımsızlık uğruna verilen mücadele

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HAMİDİYE TABYASI'NIN ÖNEMİ

Özellikle 19 Şubat ve 25 Şubat'ta bildiğiniz üzere Çanakkale Boğazı iki kez geçilmeye teşebbüs edilmiştir. 18 Mart'ta ise 18 gemiden oluşan müttefik filo Boğaz metali yani boğaz girişinden içeriye doğru dış tabyalar dövülmek suretiyle içeriye doğru hamle yapmış. Anadolu Hamidiye Tabyası şu an bulunduğumuz mevki 18 Mart günü şehrimizi, kentimizi, vatanımızı savunan en önemli yapılardan biridir. Burada 7 adet 240 milimlik 2 adet de 355 milimlik olmak üzere 9 adet top bulunmaktadır. Burası stratejik yapısı itibariyle de ayrı bir önem arz etmektedir. Özellikle buraya yapılan ziyaretler buranın konumu.

Müstahkem mevki Komutanımız Cevat Paşa'nın burası ile ilgili yazıları tespitleri ve özellikle Harbiye nazırı ve Başkumandan vekili Enver Paşa'nın Hamidiye tabyasına gerçekleştirmiş olduğu ziyaret savaştan muharebenin bitiminden sonra buraya bildiğiniz gibi Alman İmparatoru Kyzer Wilhelm bizzat ziyarete gelmiştir Enver Paşa'nın mihmandarlığında.