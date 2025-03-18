Bayram tatili dolandırıcılarına dikkat! Sahte otel siteleriyle kandırıyorlar

Bayram tatiline artık sayılı günler kala tatil plan yapan vatandaşlar uygun fiyatlarla erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmek istiyor.

Ancak son dönemde artan sahte tatil siteleri birçok kişiyi zor durumda bırakıyor. Uzmanlar dolandırıcılık tuzaklarına karşı tatilcileri uyarırken A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca'nın konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay önemli bilgiler paylaştı.

İNTERNET REZERVASYON ALIŞKANLIĞINI DEĞİŞTİRDİ

Deniz Unay: Bayram telaşı yaklaşmaya başladı. İnsanlar da haliyle hem ara tatil hem de bayram tatilinin birleştiği yaklaşık bu 9-10 günlük tatili iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor.

Ve artık internet çağında ve sosyal medya çağında olduğumuz için insanlar genelde rezervasyonlarını ya sosyal medya üzerinden gördükleri kampanyalardan ya da işte ilgili tur acentelerinin internet sitelerinden yapıyor.