Bayram tatili dolandırıcılarına dikkat! Sahte otel siteleriyle kandırıyorlar
Bayram tatiline sayılı günler kala tatilciler erken rezervasyon yaptırmak isterken, dolandırıcılık vakaları da artmaya başladı. Uzmanlar sahte siteler konusunda uyardı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca’nın konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay anlattı.
Bayram tatiline artık sayılı günler kala tatil plan yapan vatandaşlar uygun fiyatlarla erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmek istiyor.
Ancak son dönemde artan sahte tatil siteleri birçok kişiyi zor durumda bırakıyor. Uzmanlar dolandırıcılık tuzaklarına karşı tatilcileri uyarırken A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca'nın konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay önemli bilgiler paylaştı.
İNTERNET REZERVASYON ALIŞKANLIĞINI DEĞİŞTİRDİ
Deniz Unay: Bayram telaşı yaklaşmaya başladı. İnsanlar da haliyle hem ara tatil hem de bayram tatilinin birleştiği yaklaşık bu 9-10 günlük tatili iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor.
Ve artık internet çağında ve sosyal medya çağında olduğumuz için insanlar genelde rezervasyonlarını ya sosyal medya üzerinden gördükleri kampanyalardan ya da işte ilgili tur acentelerinin internet sitelerinden yapıyor.
SEYAHAT PROGRAMLARINI YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEK LAZIM?
Öncelikle girdiğimiz web sitesinin ve tercih ettiğimiz acentenin güvenilir olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani daha önce adını sanını duymadığımız bir seyahat acentesi ise bunu tercih ederken çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Bu seyahat acentesi işte TÜRSAB'a kayıtlı mı? İşte normal faaliyet gösteriyor mu veya işte atıyorum tercih ettiğimiz otel bu seyahat acentesiyle çalışıyor mu? Belki bir iki telefon bir iki böyle internette yapacağımız kısa bir araştırmayla bunu teyit etmemizde yarar olacaktır diye düşünüyorum.
SOSYAL MEDYA VE SAHTE KAMPANYALAR
Oltalama gibi sahte web siteleri gibi bir takım dolandırıcılık yöntemleri var. Yani girdiğimiz web sitesinin gerçekten SSL sertifikası var mı? Bu web sitesinin domaini o seyahat acentesinin domainiyle aynı mı veya bu kampanya bize mail yolundan veya sosyal medya yolundan ne şekilde geldiğine çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Bugün sosyal medyada yapılan reklam kampanyalarının çoğu maalesef sahte kampanyalar. Yani şöyle düşünün bir tur acentesinin Instagram veya sosyal medya hesabı gibi davranıp burada sizi işte dolandırıcılık yapmak istedikleri web sitesine yönlendiren de linkler var. Aynı linkler bize email yoluyla da geliyor.
UÇUK İNDİRİM KAMPANYALARINA DİKKAT
Yine burada tuzağa düşmemek için şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum Antalya'da tercih ettiğiniz bir otelin gecelik fiyatının diyelim ki yüzde 75 indirimli halini görüyorsanız veya normal bir uçak biletinin yüzde 60-70 böyle ciddi derecede indirimli bir halini görüyorsanız burada da uyanık olmakta yarar var.
Çünkü şöyle düşünün bayram döneminde herkesin yoğun bir şekilde tatil planı ve programı yaptığı bir süreçte otellerin ve uçak biletlerinin uygun olması ve ucuz olmasına açıkçası çok düşünmüyoruz.
TIKLANAN LİNKLERE DİKKAT
Burada hem sosyal medyadaki kampanyalara hem girdiğimiz internet sitesinde hem de mail adreslerimizdeki linklere çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun diğer bir boyutu daha var diyelim ki girdiniz yanlışlıkla bir linke tıkladınız bununla birlikte maalesef sizin hem kişisel bilgileriniz hem de kredi kartı bilgileriniz maalesef hackleniyor.
VATANDAŞLAR NASIL ÖNLEM ALABİLİR?
Böyle bir mağduriyetle karşılaşan vatandaşlarımız şu önlemleri alabilir; tabii ki bunu adli kolluk kuvvetlerine mutlaka acilen iletmeleri ve gerekli savcılık suç duyurularını yapmaları gerekiyor. Bu işin hukuki boyutu teknik boyutunda ise mutlaka ellerindeki telefonları ve cihazları bir kere komple bir formatlamaları gerekiyor.
Formatladıktan sonra başka bir cihazda işte şifrelerini değiştirerek çeşitli güvenlik aşamalarını doğrulayarak yeniden cihazlarını kullanmaları gerekiyor.
ŞİFRE DEĞİŞTİRMEK YETERLİ Mİ?
Aslında şifrenizi değiştirmeniz durumu düzeltmiyor. Çünkü cihazınıza bir uygulama gönderen bir virüs dosyası gönderen hacker sizin bir sonraki değiştirdiğiniz yeni şifrenizi de ele geçirebiliyor.
Dolayısıyla cihazlarınızı komple formatlamanız güvenli hale getirmeniz ve güvenli hale getirdikten sonra yine aynı şifrelerde değil başka güvendiğiniz cihazlardan şifrelerinizi değiştirerek tekrar yeniden cihazlarınızı kullanmanız gerekiyor. Yoksa bu dolandırılma döngüsü devam ediyor.
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