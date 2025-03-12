Suriye’de yapılan 8 maddelik anlaşmanın şifresi A Haber’de
Suriye’de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG/YPG ele başı Ferhad Abdi Şahin arasında yapılan anlaşma ile ateşkes sağlandı harita tek renge döndü. Mezhepsel çatışma üzerinden çıkarılan isyan ve darbe girişimi de bastırıldı. Gelişmeleri ve anlaşmanın şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşma imzalandı.
HARİTA ARTIK RENK
8 maddeden oluşan anlaşmaya göre Kürt toplumu, Suriye'nin parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak. Sınır kapıları, petrol ve gaz sahaları Suriye devletinin yönetimine geçecek. Suriye'nin güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle birlikte mücadele edilecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Peki anlaşma Türkiye'yi nasıl etkileyecek? YPG-Şam anlaştı, ABD çekiliyor mu? 8 maddelik anlaşmanın şifreleri neler? Anlaşma sonrası sahada ne oluyor? Merak edilen gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
ZAMANINDAN ATILMIŞ MÜKEMMEL ADIM!
Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Ben yapılan bu anlaşmaya ihtiyatlı iyimserlikle bakıyorum. Şu an için bahar havası erken ama bölgedeki gelişmelere bakıldığında tam da zamanında atılmış mükemmel bir adım. Lazkiye ve Tartus'da başlayan Humus'a sıçrayan ve isyan girişimi, darbe girişimi diye adlandırdığımız olayın Suriye geneline yayılma riski vardı.
İRAN VE İSRAİL İŞBİRLİĞİ!
Suriye'de isyan planı İran ve İsrail arasında haftalar öncesinde kuruldu. Bu isyanı güneyden Dürzilerle desteklemek ardından Şam'ı kuşatmak ve Şara'yı ortadan kaldırmak planlandı. Hedefleri tekrar Esad rejimini geri getirmekti. Hatta bu olayları SDG bölgesinden desteklemek gibi bir plan vardı. O plan işliyordu yapılan anlaşmadan önce Suriye Milli Ordusu Halep'te teröristlerle çatışma halindeydi. PKK bu isyana destek vermek istedi.
2 MADDEDE KURTULUŞ! BİR ANDA HESAP TERS DÖNDÜ
Ancak Şara'nın yaptığı anlaşma ile planlar bozuldu. Peki bu nasıl oldu? Ahmed Şara Türkiye'den aldığı destekle ayaklanmayı bastırmayı başardı. Halkında bu ayaklanmaya karşı çıkması işi kolaylaştırdı. Yapılan çağrıdan sonra Suriye halkı sokaklara indi ve bu isyana karşı çıktı. Bir anda hesap ters döndü.
BM'DE ŞEYTANİ AKIL!
Sonrasında BM toplantıya çağrıldı burada da şeytani işler döndü. Ayaklanma ve darbe girişimini 'insanlık ayaklar altında' diyerek müdahale çağrısına çevirdiler. BM Barış Gücü adı altında Suriye'de olayları kontrol altına almaya çalışacak yapı kurmaya kalktılar. Ancak anlaşma yapılıp ateşkes sağlanınca bütün BM planı da çökmüş oldu. Burada tarihi bir oyun çökmüştür. Ellerinde joker koz olarak tuttukları mezhepsel çatışmayı kaybettiler. Bu saatten sonra ABD'nin teslim olmaktan başka yolu kalmadı. Ferhad Abdi Şahin denilen kişi bir helikopter ile Şam'a getirildi ve anlaşma imzalandı.
ABD VE AB SAVAŞ SENARYOLARI GERÇEKÇİ DEĞİL
ABD'nin askerlerini Almanya'dan çekeceğine asla ihtimal vermiyorum. Macaristan'a oradan bir kuvvet kayması olacaktır. AB ile savaş gibi bir durumu ütopik buluyorum. Almanya için mini Amerika deriz çünkü ABD'nin dünya genelinde 800 üssü var ve 172 tanesi burada bulunuyor. 45 bin asker var ve buralara Alman hakim savcılar bile giremiyor. ABD böyle bir saltanatı teslim etmez.
4 ÜLKENİN HESABI BİTMEDİ
İsrail orada bir takım pozlar veriyor ancak Suriye'de bu hükümet ayağa kalktıktan sonra işgal altındaki topraklarını kurtaracaktır. Suriye ordusu bunu başarabilir çünkü İsrail korkaktır ve karşı koyamaz. Suriye üzerinde hesap yapanlar hala vazgeçmiş değiller. İran, İsrail, Amerika ve Rusya burada hep bir takım işler peşindeler. Suriye'nin işi bu anlaşma bitmiş değiller. Bundan sonraki süreç çok önemlidir. Silahları teslimi ve diğer hususlar çok önemlidir. Dışarında buraya müdahaleler olabilir.
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