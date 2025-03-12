Suriye’de yapılan 8 maddelik anlaşmanın şifresi A Haber’de

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşma imzalandı.

HARİTA ARTIK RENK

8 maddeden oluşan anlaşmaya göre Kürt toplumu, Suriye'nin parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak. Sınır kapıları, petrol ve gaz sahaları Suriye devletinin yönetimine geçecek. Suriye'nin güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle birlikte mücadele edilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Peki anlaşma Türkiye'yi nasıl etkileyecek? YPG-Şam anlaştı, ABD çekiliyor mu? 8 maddelik anlaşmanın şifreleri neler? Anlaşma sonrası sahada ne oluyor? Merak edilen gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.