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Suriye’de harita tek renk! Dr. Eray Güçlüer: Türkiye'nin istediği olmuştur

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 12:22 Güncelleme: 12.03.2025 12:26
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Suriye’de harita tek renk! Dr. Eray Güçlüer: Türkiye’nin istediği olmuştur

Suriye’de yapılan 8 maddeli anlaşmayı A Haber ekranlarından değerlendiren Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, “Türkiye’nin istediği toprak bütünlüğü sağlanmış Suriye haritası ortaya çıktı. Bu tabi masadaki durumdur. Süreci takip edeceğiz.” dedi.

Suriye toprakları bir süredir tarihi değişimlere sahne oluyor. Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin Suriye Ordusu'na katıldığını açıkladı. Açıklamada, "SDG'nin devlet kurumlarına katılması için anlaşmaya varıldı" denildi.

HARİTA DEĞİŞTİREN İMZANIN PERDE ARKASI!

Tarihi anlaşma Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG elebaşı arasında imzalandı. Anayasa önünde herkesin eşit olduğu üniter bir sistem vurgusu yapılırken tüm yetki merkezi yönetime geçti. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

VATANDAŞLIK SİSTEMİ TANIMI

Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer: Türkiye'nin istediği toprak bütünlüğü sağlanmış Suriye haritası ortaya çıktı. Bu tabi masadaki durumdur. Taktik seviyede küçük noktalara bakarsak ortaya çıkan bütün resmi kaçırırız. Resmin bütününde; anayasa önünde herkesin eşit olduğu bir vatandaşlık sistemi tanımı yapılıyor. Bu ulus devlet olmasa bile üniter devlet anlamına gelir. Aynı zamanda demokratik devlet tanımını ortaya çıkardı. En üstte yer alan budur ve çok kıymetlidir. Bundan sonraki anayasa yazımını da bu çerçevede olacaktır.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YPG İÇİNDE KARŞI ÇIKANLAR VAR!

Dolayısıyla federasyon, özerlik, ayrılık ve 2 dilli sistem gibi bir durum ortadan kalkmıştır. Düğme doğru iliklenmiştir ondan sonrası bir şekilde gelecektir. Sahada YPG/PYD'nin içerisinde buna uymak istemeyen gruplar var. Bunlar problem yaratıyor ancak imza atıldı ve bir irade ortaya kondu. Bundan sonraki süreçte icra komiteleri ile anlaşmanın maddeleri yerine getirilecektir. YPG'nin olduğu bölgelerin yönetimini merkezi yönetim atayacak. Egemenlik böyle sağlanacak. Ancak dünden beri bir takım gruplar farklı işler peşinde.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ABD NEDEN BOYUN EĞDİ?

Suriye'de anayasa önünde herkesin eşit olduğu bir tanım yapılıyor. Ulus devlete ulaşmak zaman alabilir. Ancak burada bir üniterlik oluşuyor. Bundan sonraki süreç diğer ülkelerin insafına bırakılmış değildir. ABD ortaya çıkan durumu kabul etmek zorunda kalmıştır. ABD buranın paramparça olmasını istiyordu. İsrail boyun eğdi ve Durziler hemen Şara ile görüşmeye gitti. YPG sorunu çözüldüğü anda güneydeki sorunda ortadan kalkacaktır ve bunun sinyalleri gelmiştir.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

TÜRKİYE FAKTÖRÜ!

ABD ve diğer ülkelerin istemediği durumun ortaya çıkmasının sebebi Türkiye'dir. Türkiye burada hem yumuşak gücü demokratik rehberliğiyle hem de askeri gücüyle var. Resülayn ve Telebyad'da bizim ordumuz var. Buradaki riskler ortadan kalkmadan Türk ordusunun çekilmesini kimse beklemesin. Diğer alanlarda da biz varız. Ordu, istihbarat ve bürokratlarımız oradadır. Buradaki hassas durum birilerinin merhametine terk edilmiş değildir. Türkiye'nin kontrolü vardır.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ABD'Yİ ÇİZGİYE ERDOĞAN GETİRDİ

Adı konsun ya da konmasın bu anlaşmanın garantörü Türkiye'dir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ABD'yi bu çizgiye getirmiştir. Şu anda ortaya çıkan tek ve bütün Suriye ABD'nin istediği bir durum değildir.

Suriye’de harita tek renk! Dr. Eray Güçlüer: Türkiye’nin istediği olmuştur
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Suriye’de harita tek renk! Dr. Eray Güçlüer: Türkiye’nin istediği olmuştur Suriye’de harita tek renk! Dr. Eray Güçlüer: Türkiye’nin istediği olmuştur Suriye’de harita tek renk! Dr. Eray Güçlüer: Türkiye’nin istediği olmuştur
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