Suriye’de harita tek renk! Dr. Eray Güçlüer: Türkiye’nin istediği olmuştur

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YPG İÇİNDE KARŞI ÇIKANLAR VAR!

Dolayısıyla federasyon, özerlik, ayrılık ve 2 dilli sistem gibi bir durum ortadan kalkmıştır. Düğme doğru iliklenmiştir ondan sonrası bir şekilde gelecektir. Sahada YPG/PYD'nin içerisinde buna uymak istemeyen gruplar var. Bunlar problem yaratıyor ancak imza atıldı ve bir irade ortaya kondu. Bundan sonraki süreçte icra komiteleri ile anlaşmanın maddeleri yerine getirilecektir. YPG'nin olduğu bölgelerin yönetimini merkezi yönetim atayacak. Egemenlik böyle sağlanacak. Ancak dünden beri bir takım gruplar farklı işler peşinde.