Suriye’de harita tek renk! Dr. Eray Güçlüer: Türkiye'nin istediği olmuştur
Suriye’de yapılan 8 maddeli anlaşmayı A Haber ekranlarından değerlendiren Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, “Türkiye’nin istediği toprak bütünlüğü sağlanmış Suriye haritası ortaya çıktı. Bu tabi masadaki durumdur. Süreci takip edeceğiz.” dedi.
Suriye toprakları bir süredir tarihi değişimlere sahne oluyor. Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin Suriye Ordusu'na katıldığını açıkladı. Açıklamada, "SDG'nin devlet kurumlarına katılması için anlaşmaya varıldı" denildi.
Tarihi anlaşma Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG elebaşı arasında imzalandı. Anayasa önünde herkesin eşit olduğu üniter bir sistem vurgusu yapılırken tüm yetki merkezi yönetime geçti. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.
VATANDAŞLIK SİSTEMİ TANIMI
Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer: Türkiye'nin istediği toprak bütünlüğü sağlanmış Suriye haritası ortaya çıktı. Bu tabi masadaki durumdur. Taktik seviyede küçük noktalara bakarsak ortaya çıkan bütün resmi kaçırırız. Resmin bütününde; anayasa önünde herkesin eşit olduğu bir vatandaşlık sistemi tanımı yapılıyor. Bu ulus devlet olmasa bile üniter devlet anlamına gelir. Aynı zamanda demokratik devlet tanımını ortaya çıkardı. En üstte yer alan budur ve çok kıymetlidir. Bundan sonraki anayasa yazımını da bu çerçevede olacaktır.
YPG İÇİNDE KARŞI ÇIKANLAR VAR!
Dolayısıyla federasyon, özerlik, ayrılık ve 2 dilli sistem gibi bir durum ortadan kalkmıştır. Düğme doğru iliklenmiştir ondan sonrası bir şekilde gelecektir. Sahada YPG/PYD'nin içerisinde buna uymak istemeyen gruplar var. Bunlar problem yaratıyor ancak imza atıldı ve bir irade ortaya kondu. Bundan sonraki süreçte icra komiteleri ile anlaşmanın maddeleri yerine getirilecektir. YPG'nin olduğu bölgelerin yönetimini merkezi yönetim atayacak. Egemenlik böyle sağlanacak. Ancak dünden beri bir takım gruplar farklı işler peşinde.
ABD NEDEN BOYUN EĞDİ?
Suriye'de anayasa önünde herkesin eşit olduğu bir tanım yapılıyor. Ulus devlete ulaşmak zaman alabilir. Ancak burada bir üniterlik oluşuyor. Bundan sonraki süreç diğer ülkelerin insafına bırakılmış değildir. ABD ortaya çıkan durumu kabul etmek zorunda kalmıştır. ABD buranın paramparça olmasını istiyordu. İsrail boyun eğdi ve Durziler hemen Şara ile görüşmeye gitti. YPG sorunu çözüldüğü anda güneydeki sorunda ortadan kalkacaktır ve bunun sinyalleri gelmiştir.
TÜRKİYE FAKTÖRÜ!
ABD ve diğer ülkelerin istemediği durumun ortaya çıkmasının sebebi Türkiye'dir. Türkiye burada hem yumuşak gücü demokratik rehberliğiyle hem de askeri gücüyle var. Resülayn ve Telebyad'da bizim ordumuz var. Buradaki riskler ortadan kalkmadan Türk ordusunun çekilmesini kimse beklemesin. Diğer alanlarda da biz varız. Ordu, istihbarat ve bürokratlarımız oradadır. Buradaki hassas durum birilerinin merhametine terk edilmiş değildir. Türkiye'nin kontrolü vardır.
ABD'Yİ ÇİZGİYE ERDOĞAN GETİRDİ
Adı konsun ya da konmasın bu anlaşmanın garantörü Türkiye'dir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ABD'yi bu çizgiye getirmiştir. Şu anda ortaya çıkan tek ve bütün Suriye ABD'nin istediği bir durum değildir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 106 personel alımı yapacak: İşte başvuru detayları
- Kısmi af geliyor mu? 10. yargı paketi içeriği nedir, kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika 2025
- 1 Milyon TL'nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!
- 16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart'ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...
- Kolon kanserine karşı etkili kalkan! Harvard doktorları öneriyor: 1 porsiyon yetiyor
- 18 Mart resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 18 Mart'ta okullar, resmi daireler açık olacak mı?
- Cebinizi güldüren arabalar! En az yakan modeller burada!
- Tarım Kredi 12-17 Mart RAMAZAN İNDİRİMLERİ yenilendi! Bütün piliç 84 TL, Ayçiçek yağı 304 TL, Tiryaki çay 144.90 TL...
- 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Mesajları | İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili duygusal ve coşkulu şiirler
- İstanbullular dikkat: O saatte çamur yağacak! Meteoroloji'den alarm verildi! Göz ve cildinizi koruyun
- İstiklal Marşı ne zaman, kim tarafından yazıldı? İstiklal Marşı hangi yıl kabul edildi?
- Tel Aviv'den 10 İsrailli esire karşılık 60 günlük ateşkes önerisi