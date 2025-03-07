Endülüs’ten Mekke’ye! At sırtında 8 bin kilometrelik kutsal yolculuk| Hacı adayları ahaber.com.tr’ye konuştu: Türkiye’de gördüğümüz ilgi bizi derinden etkiledi

Endülüslü bir grup Müslüman, tarihteki geleneksel hac yolculuklarını yeniden canlandırmak için 3,5 ay önce at sırtında 8 bin kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıktı. İspanya'dan yola koyulan hacı adayları, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmenin yanı sıra, atalarından miras kalan bu kadim geleneği yaşatma hedefiyle ilerliyor.

Avrupa'nın sert kış şartlarını aşarak ilerleyen kafilenin en önemli duraklarından biri Türkiye oldu. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde misafir edilen hac yolcuları Abdallah Hernandez ve Buşuayb Jadil, bu süreçte yaşadıkları zorlukları, manevi yolculuklarını ve Türkiye'de gördükleri misafirperverliği A Haber editörü Büşra Arga'ya anlattı.

35 YIL ÖNCE EDİLEN YEMİN

24 yaşında İslam ile tanışan yolculuğun öncülerinden Abdallah Hernandez, bu uzun ve meşakkatli sürecin temelinde verdiği bir sözün yattığını ifade ediyor:

"35 sene önce bir yemin ettim. Şehadet getirdiğimde iki hedef belirledim: Biri profesör olmak, diğeri ise hacca gitmekti. Çok şükür ki ilk yeminimi yerine getirdim. Şimdi sıra ikinci yeminde. Bu nedenle yola çıktık ve atalarımızdan miras kalan bu geleneği yaşatmaya karar verdik."

Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Buşuayb Jadil (ahaber.com.tr)

ATLARLA KURULAN ÖZEL BAĞ

Hernandez, bu kutsal yolculukta en büyük destekçilerinin atları olduğunu belirtiyor:

"Bizim için atlar sadece bir ulaşım aracı değil. Onlarla gece gündüz birlikteyiz, ailemizle geçirdiğimiz vakitten bile fazla zamanı onların yanında geçiriyoruz. Yolculuğumuzun simgelerinden biri de bu bağ oldu. Allah bize böyle bir mucize bahşetti."

24 yaşında İslam ile tanışan Abdallah Hernandez (ahaber.com.tr)

500 YILLIK BİR GELENEĞİ YAŞATMAK

Hernandez ve ekibi, Endülüs'ten başlayan bu hac yolculuğuyla 500 yıl önceki gelenekleri canlandırıyor. Bu tarihi mirası yaşatma fırsatı buldukları için kendilerini şanslı hissediyorlar:

"Allah bize bu yola çıkma şansı tanıdı. Buraya kadar gelebildiğimiz için çok mutluyuz. Tüm yol arkadaşlarımız aynı şeyi hissediyor."

Hacı adayı Abdallah Hernandez, A Haber editörleri Büşra Arga ve Beyza Nur Özdelen (ahbaer.com.tr)

TÜRKİYE'DE GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ BİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Hacı adayları, yolculukları boyunca birçok ülkeden geçti. Ancak en fazla ilgiyi Türkiye'de gördüklerini söylüyorlar:

"Avrupa'da, özellikle ilk etapta, çok zorluk yaşadık. Avrupa'da, özellikle ilk etapta, çok zorluk yaşadık. Türkiye'ye gelene kadar, İspanya, Fransa, İtalya gibi bir çok büyük ülkeden geçtik. Uyuyacak yerimiz yoktu, hava çok soğuktu. Ancak Türkiye'ye geldiğimiz andan itibaren bambaşka bir atmosferle karşılaştık. Türk halkı büyük bir ilgi ve destek gösterdi. Bize maddi manevi yardımda bulundular. Türk medyası da yolculuğumuza geniş yer verdi. Böyle bir ilgiyle karşılaşmak bizi çok mutlu etti."

Hacı adayı Buşuayb Jadil (ahaber.com.tr)

SON ANDA KATILAN YOL ARKADAŞLARI

Ekibe sonradan katılanlardan biri de Buşuayb Jadil. Bu yolculuğa dahil olma kararının ani bir gelişme olduğunu belirtiyor:

"Abdallah Bey bana ulaştığında bu yolculuk hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama bir gün düşünüp bir hafta içinde hazırlanarak yola çıktım. Arabayla önden giderek ekibe konaklama noktalarında yemek hazırlıyorum, atların ihtiyaçlarını karşılıyorum."

İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları İstanbul'a ulaştı (AA)

EN ZORLU AN: HIRVATİSTAN ENGELİNİ AŞMAK

Jadil, en büyük engeli Hırvatistan'da yaşadıklarını anlatarak, atların geçişiyle ilgili büyük zorlukların ortaya çıktığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler'in devreye girerek yeni atlar tahsis ettiğini söylüyor.

Ancak Mekke'ye ulaştıklarında bir vedayla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti:

"Suudi Arabistan kuralları gereği, ülkeye giren hayvanlar bir daha çıkamıyor. Bu bizim için en zor vedalardan biri olacak."

"Allah İmkânsızı Mümkün Kılar"

Hacı adayları, başlangıçta birçok kişinin bu yolculuğun imkânsız olduğunu söylediğini belirtiyor. Ancak pes etmeden devam ettiklerini söylüyorlar:

"Başlangıçta ekibimizden bile vazgeçenler oldu. Ama biz inanarak devam ettik. Allah, imkânsızı mümkün kılar. Bu inancımız bizi yolda tuttu."