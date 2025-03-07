Endülüs’ten Mekke’ye! At sırtında 8 bin kilometrelik kutsal yolculuk| Hacı adayları ahaber.com.tr’ye konuştu: Türkiye’de gördüğümüz ilgi bizi derinden etkiledi

İspanya’dan yola çıkan Endülüslü Müslümanlar, tarihin izlerini takip ederek at sırtında 8 bin kilometrelik kutsal bir hac yolculuğuna çıktı. Amaçları yalnızca İslam’ın beş şartından biri olan hac vazifesini yerine getirmek değil, aynı zamanda atalarından miras kalan bu geleneği yeniden canlandırmak. Bu zorlu ve anlamlı serüvenin önemli duraklarından biri de Türkiye oldu. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde misafir edilen hacı adayları, yolculuk boyunca karşılaştıkları zorlukları, hissettikleri manevi derinlikleri ve Türkiye’de gördükleri sıcak ilgiyi A Haber editörü Büşra Arga’ya anlattı.O anları ise kameraman Beyza Nur Özdelen görüntüledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN