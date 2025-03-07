07 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Endülüs'ten Mekke'ye! At sırtında 8 bin kilometrelik kutsal yolculuk| Hacı adayları ahaber.com.tr'ye konuştu: Türkiye'de gördüğümüz ilgi bizi derinden etkiledi
Endülüs’ten Mekke’ye! At sırtında 8 bin kilometrelik kutsal yolculuk| Hacı adayları ahaber.com.tr’ye konuştu: Türkiye’de gördüğümüz ilgi bizi derinden etkiledi

Endülüs'ten Mekke'ye! At sırtında 8 bin kilometrelik kutsal yolculuk| Hacı adayları ahaber.com.tr'ye konuştu: Türkiye'de gördüğümüz ilgi bizi derinden etkiledi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2025 17:41
İspanya’dan yola çıkan Endülüslü Müslümanlar, tarihin izlerini takip ederek at sırtında 8 bin kilometrelik kutsal bir hac yolculuğuna çıktı. Amaçları yalnızca İslam’ın beş şartından biri olan hac vazifesini yerine getirmek değil, aynı zamanda atalarından miras kalan bu geleneği yeniden canlandırmak. Bu zorlu ve anlamlı serüvenin önemli duraklarından biri de Türkiye oldu. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde misafir edilen hacı adayları, yolculuk boyunca karşılaştıkları zorlukları, hissettikleri manevi derinlikleri ve Türkiye’de gördükleri sıcak ilgiyi A Haber editörü Büşra Arga’ya anlattı.O anları ise kameraman Beyza Nur Özdelen görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Endülüs’ten Mekke’ye! At sırtında 8 bin kilometrelik kutsal yolculuk| Hacı adayları ahaber.com.tr’ye konuştu: Türkiye’de gördüğümüz ilgi bizi derinden etkiledi
At sırtında 8 bin kilometrelik kutsal yolculuk!
At sırtında 8 bin kilometrelik kutsal yolculuk!
Miçotakis Türkiye’yi hedef aldı
Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı
Tarsus’ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Tarsus’ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Suriye’de kritik saatler A Haber’de
Suriye’de kritik saatler A Haber’de
TÜSİAD başkanlarına dava açıldı
TÜSİAD başkanlarına dava açıldı
Dışişleri: Çatışmalar Suriye’ye zarar
Dışişleri: Çatışmalar Suriye'ye zarar
Ahmet Özer’e 15 yıla kadar hapis istemi
Ahmet Özer'e 15 yıla kadar hapis istemi
AK Parti’den kadınlara büyük destek
AK Parti’den kadınlara büyük destek
Başkan Erdoğan’dan AB’ye net mesaj!
Başkan Erdoğan’dan AB’ye net mesaj!
Müge Anlı’da dikkat çeken Ece Gürel sözleri
Müge Anlı’da dikkat çeken Ece Gürel sözleri
Suriye’de yeni iç savaş riski
Suriye'de yeni iç savaş riski
Suriye yeniden mi karışıyor?
Suriye yeniden mi karışıyor?
Daha Fazla Video Göster