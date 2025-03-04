Peygamber ocağında görev! Kahraman Mehmetçik ailesiyle hasret giderdi | A Haber o anlara şahitlik etti

A Haber ekibi, sınır hattında ve operasyon bölgelerinde görev yapan kahraman Mehmetçiğe anlamlı bir sürpriz yaptı. Ramazan ayının ilk günlerinde, uzun süredir ailelerinden uzak olan askerlerin sevdikleriyle buluşmasını sağlamak amacıyla görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tam 8 aydır ailesini göremeyen bir Mehmetçik, annesiyle konuşma fırsatı buldu. Ailesine moral vererek, "Gözünüz arkada kalmasın. Biz burada komutanlarımla aile olduk." sözleriyle duygularını dile getirdi. Annesi ise, "Gözlerinden öperim yavrum." diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Bu özel buluşmaya A Haber stüdyosunda tanıklık eden güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın da gözyaşlarını tutamadı. Mehmetçikle ailesi arasındaki bu duygu dolu anlar, ekran başındaki izleyicileri de derinden etkiledi.

A HABER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan bu anlamlı sürpriz, kahraman Mehmetçiklerimize moral kaynağı oldu. A Haber ekibinin gerçekleştirdiği görüntülü görüşme, sınır hattındaki askerler için unutulmaz anlara sahne oldu.