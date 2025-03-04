Peygamber ocağında görev! Kahraman Mehmetçik ailesiyle hasret giderdi | A Haber o anlara şahitlik etti
Sınır hattında ve operasyon bölgelerinde görev yapan kahraman Mehmetçik, A Haber ekibinin sürpriziyle ailesiyle görüntülü telefon görüşmesi yaptı. 8 aydır ailesini göremeyen asker, annesine “Gözün arkada kalmasın, biz burada komutanlarımla aile olduk.” diyerek moral verirken, annesi ise duygulanarak, “Gözlerinden öperim…” dedi. Stüdyoda bu anlara tanıklık eden güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın ise gözyaşlarını tutamadı. Mehmetçikle ailesi arasındaki bu duygu dolu anlar, yürekleri ısıtan görüntülere sahne oldu.
A Haber ekibi, sınır hattında ve operasyon bölgelerinde görev yapan kahraman Mehmetçiğe anlamlı bir sürpriz yaptı. Ramazan ayının ilk günlerinde, uzun süredir ailelerinden uzak olan askerlerin sevdikleriyle buluşmasını sağlamak amacıyla görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Tam 8 aydır ailesini göremeyen bir Mehmetçik, annesiyle konuşma fırsatı buldu. Ailesine moral vererek, "Gözünüz arkada kalmasın. Biz burada komutanlarımla aile olduk." sözleriyle duygularını dile getirdi. Annesi ise, "Gözlerinden öperim yavrum." diyerek duygu dolu anlar yaşadı.
Bu özel buluşmaya A Haber stüdyosunda tanıklık eden güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın da gözyaşlarını tutamadı. Mehmetçikle ailesi arasındaki bu duygu dolu anlar, ekran başındaki izleyicileri de derinden etkiledi.
Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan bu anlamlı sürpriz, kahraman Mehmetçiklerimize moral kaynağı oldu. A Haber ekibinin gerçekleştirdiği görüntülü görüşme, sınır hattındaki askerler için unutulmaz anlara sahne oldu.