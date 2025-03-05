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Arap Birliği’nin Gazze yeniden inşa planı! ABD ne yapacak? Süreç nasıl işleyecek?

Arap Birliği’nin Gazze yeniden inşa planı! ABD ne yapacak? Süreç nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 11:43
Arap liderleri, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına alternatif bir plan üretmek için Mısır'da toplandı ve zirveden karar da çıktı. Arap Birliği, Mısır'ın Gazze'nin yeniden inşası planı taslağını kabul etti. Peki bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Porf. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.
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Arap Birliği’nin Gazze yeniden inşa planı! ABD ne yapacak? Süreç nasıl işleyecek?
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