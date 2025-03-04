Rusya ile ABD anlaşması! Trump Zelenskiy’e birikmiş hesapların faturasını kesti
ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi. Peki bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
Oval Ofis'teki kavganın ardından Amerika, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu. Beyaz Saray ise Başkan Trump'ın barışa odaklandığını açıkça ifade etmişti. Avrupa zirvesinden istediğini alamayan Zelenskiy ise barışa giden yolda Amerika'nın desteğinden çok umutlu olduklarını söyledi.
Ukrayna Parlamentosu ise "Ukrayna halkı Trump'ın kişisel rolünün ve barışı koruma çabalarının belirleyici olacağına inanıyor." dedi. Peki Ukrayna ve Rusya savaşı nereye gidecek? ? Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan gazetesi Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
UKRAYNA ABD'YE MUHTAÇ
Güngör Yavuzaslan: Ukrayna ordusu cephe hattında ABD silahı ve parası olmadan savaşamaz. Bu bir saha gerçeği bunu Ukrayna'da kabul ediyor. Avrupa'nın verdiği destek Ukrayna ordusunun Rus ilerleyişini durdurmasını sağlayacak düzeyde değil. Zelenskiy ABD'ye muhtaç. Bu bir gerçek ve Trump bunu gördüğü için ona göre hareket ediyor.
PARA ÇIKMAZI
ABD devlet politikalarının yanında kendisinin yani Trump'ın bir politikası var. 350 milyar dolar yardımdan bahseden var Zelenski 98 milyar dolar olduğunu söylüyor. Bazı kaynaklar 170 milyar dolar rakamını yazıyor. Özetle Trump "Para verdik." diyor. En son açıklamasında, "Zelenskiy Biden'ı dolandırdı o parayı da Ukrayna'ya vermeseydik. ABD donanmasını yeniden kurardık." diyor.
BİRİKMİŞ HESAPLARIN FATURASI KESİLECEK
Ben Beyaz Saray'daki yaşanaları Trump Gate skandal olarak tanımladım. Zelenski'ye kurulan kumpas var. Aslında Biden dönemiyle çalışan biri gibi görüyor ve Zelenskiy'e "Sen Biden'cısın" diyor. Yardımcı Vance Zelenskiy'e Biden'a seçim kampanyası için destek verdiğini söyleyip gıcık olduklarını bile belirtti.
Oradan birikmiş hesaplar var ve Zelenski'ye bir bedel ödetmek istiyorlar. Sadece madenleri değil biz madenlere takıldık ama Trump Gaz, petrol, limanlar ve lojistikler istiyor. Ve bunu da ucu açık bir anlaşmayla istedi. Daha sonra pazarlık yapıldı. Ukrayna'nın mevcut kullandığı madenler hariç yeni maden işletmeleri üzerine bir anlaşma yaptılar.
"ALTI SENİN ÜSTÜ BENİM"
Anlaşma yapılacaktı ama işler istedikleri gibi gitmedi ve ipler koptu bir şekilde. Benim gördüğüm bu benim fikrim 1 buçuk saat Putin Trump görüşmesi var. Herhalde orada birbirlerinin doğum günleriyle burçlarını konuşmadılar. Ukrayna pazarlığı Putin ve Trump arasında bitti. Trump şunu diyor; 'İşgal ettiğin yerlerde kal üstü senin altı da benim madenleri almama göz yum.' İklim oluştu şimdi tek Zelenskiy'e imza attırmak gerekir. İki şeye imza atmasını istiyorlar. Madenlerin imtiyazlarını ABD'ye ver ver ikincisi de Putin'le Trump'ın anlaştığı şekilde bu ateşkese imzala bu da Ukrayna'nın yenilgisi demek.
UKRAYNA 100 YILLIK GELECEĞİ GİDECEK
Ukrayna'nın geleceğinin 50 yıl 100 yıl ortadan kalkması demek Zelenskiy bu konuda direniyor. Öyle bir sıkıştırdılar ki çaresiz durumda kaldı. Şimdi Avrupa ne yapacak? Avrupa'nın hamlesi cılız kaldı.
Rakamlar çok yüksek. Ukrayna ordusuna olan ihtiyacı çok yüksek. Ama bu Ukrayna ordusunun ülkesini koruyamayacağı savaşamayacağını anlamında da gelmez. Hala depolarında sayısını bilmediğimiz silahları var.
ABD OLMADAN UKRAYNA SAVAŞAMAZ
Onun için ben bu mart ayının çok önemli olduğunu görüyorum. Bir de burada daha biz hep Avrupa'yı Trump'ı görüyoruz. Rusya'nın hamlesi gelmedi. Rusya'da ateşkeslerden bir tanesinin tarafı Londra toplantısı çok önemli. Trump şöyle yapıyor; 'Ben parayı keseyim musluğu kapatayım. Zelenski ne yapacak? Daha fazla taviz almanın peşindeler. Ukrayna savaşı ile ilgili eğer ABD bu pozisyonu korursa bir sonuç çıkacak.
Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan Ukrayna ordusu savaşamaz. Bu bir saha gerçeği. Kendine o kadar bağımlı yaptılar. Cephe geniş.
ABD'nin Ukrayna'ya Yardımları
ABD'nin Ukrayna'ya Yaptığı Askeri Yardımlar
|Kategori
|Ekipman
|Miktar
|Hava Savunma Sistemleri
|Patriot Füze Sistemi
|3
|NASAMS Hava Savunma Sistemi
|12
|Stinger Hava Savunma Füzesi
|3.000+
|Füzeler ve Toplar
|155mm Obüs
|200+
|155mm Top Mermisi
|3 milyon
|HIMARS Yüksek Hareket Kabiliyetli Roket Sistemi
|40+
|TOW Tanksavar Füzesi
|10.000
|Tanklar ve Zırhlı Araçlar
|Mi-17 Helikopteri (Sovyet tasarımı)
|20
|Abrams Tankı (ABD yapımı)
|31
|T-72B Tankı (Sovyet tasarımı)
|45
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 2. Dönem sınav takvimi 2025 | MEB Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?
- Plastik şişelerden su içmek sağlıklı mı? Sanıldığı kadar masum değil!
- MSÜ taban puanı kaç? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO 2025 Başarı sıralaması
- Her sabah limon ve zerdeçallı ılık su içerseniz ne olur? İşte 6 muhteşem faydası!
- BİLSEM sonuç tarihi ne zaman? 2025 BİLSEM sonuç tarihi değişti mi, son durum ne?
- Gelir Vergisi Beyannamesi nasıl verilir, kaç taksitle ödenir? 2025 Gelir Vergisi Beyannamesi tarihleri
- Çöp değil, şifa kaynağı! Bu sebzenin hiçbir kısmını atmayın! Meğer kansere bile...
- 2. ara tatil ne zaman başlıyor? 2025 Nisan ara tatili kaç gün sürecek?
- 4 Mart ne günü? Dünya Obezite Günü nedir, anlamı ve önemi? 4 Mart hakkında bilinmesi gerekenler
- Dünya Kadınlar Günü ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar günü ilk kez nasıl ortaya çıktı?
- A101'de Kadınlar Günü'ne özel indirimler başladı! 6 Mart aktüel kataloğunu kaçırma
- Şiddetli rüzgar ve Toz Taşınımı geliyor! Pencerelerinizi açmayın, maskesiz çıkmayın: MGM’den 4 Mart hava durumu