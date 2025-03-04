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Rusya ile ABD anlaşması! Trump Zelenskiy’e birikmiş hesapların faturasını kesti

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 12:42 Güncelleme: 04.03.2025 13:03
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Rusya ile ABD anlaşması! Trump Zelenskiy’e birikmiş hesapların faturasını kesti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi. Peki bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

Oval Ofis'teki kavganın ardından Amerika, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu. Beyaz Saray ise Başkan Trump'ın barışa odaklandığını açıkça ifade etmişti. Avrupa zirvesinden istediğini alamayan Zelenskiy ise barışa giden yolda Amerika'nın desteğinden çok umutlu olduklarını söyledi.

Ukrayna Parlamentosu ise "Ukrayna halkı Trump'ın kişisel rolünün ve barışı koruma çabalarının belirleyici olacağına inanıyor." dedi. Peki Ukrayna ve Rusya savaşı nereye gidecek? ? Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan gazetesi Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

TRUMP İLE PUTİN ANLAŞMASI! FATURA KESİLDİ

UKRAYNA ABD'YE MUHTAÇ

Güngör Yavuzaslan: Ukrayna ordusu cephe hattında ABD silahı ve parası olmadan savaşamaz. Bu bir saha gerçeği bunu Ukrayna'da kabul ediyor. Avrupa'nın verdiği destek Ukrayna ordusunun Rus ilerleyişini durdurmasını sağlayacak düzeyde değil. Zelenskiy ABD'ye muhtaç. Bu bir gerçek ve Trump bunu gördüğü için ona göre hareket ediyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

PARA ÇIKMAZI

ABD devlet politikalarının yanında kendisinin yani Trump'ın bir politikası var. 350 milyar dolar yardımdan bahseden var Zelenski 98 milyar dolar olduğunu söylüyor. Bazı kaynaklar 170 milyar dolar rakamını yazıyor. Özetle Trump "Para verdik." diyor. En son açıklamasında, "Zelenskiy Biden'ı dolandırdı o parayı da Ukrayna'ya vermeseydik. ABD donanmasını yeniden kurardık." diyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BİRİKMİŞ HESAPLARIN FATURASI KESİLECEK

Ben Beyaz Saray'daki yaşanaları Trump Gate skandal olarak tanımladım. Zelenski'ye kurulan kumpas var. Aslında Biden dönemiyle çalışan biri gibi görüyor ve Zelenskiy'e "Sen Biden'cısın" diyor. Yardımcı Vance Zelenskiy'e Biden'a seçim kampanyası için destek verdiğini söyleyip gıcık olduklarını bile belirtti.

Oradan birikmiş hesaplar var ve Zelenski'ye bir bedel ödetmek istiyorlar. Sadece madenleri değil biz madenlere takıldık ama Trump Gaz, petrol, limanlar ve lojistikler istiyor. Ve bunu da ucu açık bir anlaşmayla istedi. Daha sonra pazarlık yapıldı. Ukrayna'nın mevcut kullandığı madenler hariç yeni maden işletmeleri üzerine bir anlaşma yaptılar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"ALTI SENİN ÜSTÜ BENİM"

Anlaşma yapılacaktı ama işler istedikleri gibi gitmedi ve ipler koptu bir şekilde. Benim gördüğüm bu benim fikrim 1 buçuk saat Putin Trump görüşmesi var. Herhalde orada birbirlerinin doğum günleriyle burçlarını konuşmadılar. Ukrayna pazarlığı Putin ve Trump arasında bitti. Trump şunu diyor; 'İşgal ettiğin yerlerde kal üstü senin altı da benim madenleri almama göz yum.' İklim oluştu şimdi tek Zelenskiy'e imza attırmak gerekir. İki şeye imza atmasını istiyorlar. Madenlerin imtiyazlarını ABD'ye ver ver ikincisi de Putin'le Trump'ın anlaştığı şekilde bu ateşkese imzala bu da Ukrayna'nın yenilgisi demek.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

UKRAYNA 100 YILLIK GELECEĞİ GİDECEK

Ukrayna'nın geleceğinin 50 yıl 100 yıl ortadan kalkması demek Zelenskiy bu konuda direniyor. Öyle bir sıkıştırdılar ki çaresiz durumda kaldı. Şimdi Avrupa ne yapacak? Avrupa'nın hamlesi cılız kaldı.

Rakamlar çok yüksek. Ukrayna ordusuna olan ihtiyacı çok yüksek. Ama bu Ukrayna ordusunun ülkesini koruyamayacağı savaşamayacağını anlamında da gelmez. Hala depolarında sayısını bilmediğimiz silahları var.

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ABD OLMADAN UKRAYNA SAVAŞAMAZ

Onun için ben bu mart ayının çok önemli olduğunu görüyorum. Bir de burada daha biz hep Avrupa'yı Trump'ı görüyoruz. Rusya'nın hamlesi gelmedi. Rusya'da ateşkeslerden bir tanesinin tarafı Londra toplantısı çok önemli. Trump şöyle yapıyor; 'Ben parayı keseyim musluğu kapatayım. Zelenski ne yapacak? Daha fazla taviz almanın peşindeler. Ukrayna savaşı ile ilgili eğer ABD bu pozisyonu korursa bir sonuç çıkacak.

Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan Ukrayna ordusu savaşamaz. Bu bir saha gerçeği. Kendine o kadar bağımlı yaptılar. Cephe geniş.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ABD'nin Ukrayna'ya Yardımları

ABD'nin Ukrayna'ya Yaptığı Askeri Yardımlar

Kategori Ekipman Miktar
Hava Savunma Sistemleri Patriot Füze Sistemi 3
NASAMS Hava Savunma Sistemi 12
Stinger Hava Savunma Füzesi 3.000+
Füzeler ve Toplar 155mm Obüs 200+
155mm Top Mermisi 3 milyon
HIMARS Yüksek Hareket Kabiliyetli Roket Sistemi 40+
TOW Tanksavar Füzesi 10.000
Tanklar ve Zırhlı Araçlar Mi-17 Helikopteri (Sovyet tasarımı) 20
Abrams Tankı (ABD yapımı) 31
T-72B Tankı (Sovyet tasarımı) 45

Rusya ile ABD anlaşması! Trump Zelenskiy’e birikmiş hesapların faturasını kesti
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Rusya ile ABD anlaşması! Trump Zelenskiy’e birikmiş hesapların faturasını kesti Rusya ile ABD anlaşması! Trump Zelenskiy’e birikmiş hesapların faturasını kesti Rusya ile ABD anlaşması! Trump Zelenskiy’e birikmiş hesapların faturasını kesti
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