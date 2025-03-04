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BİRİKMİŞ HESAPLARIN FATURASI KESİLECEK

Ben Beyaz Saray'daki yaşanaları Trump Gate skandal olarak tanımladım. Zelenski'ye kurulan kumpas var. Aslında Biden dönemiyle çalışan biri gibi görüyor ve Zelenskiy'e "Sen Biden'cısın" diyor. Yardımcı Vance Zelenskiy'e Biden'a seçim kampanyası için destek verdiğini söyleyip gıcık olduklarını bile belirtti.

Oradan birikmiş hesaplar var ve Zelenski'ye bir bedel ödetmek istiyorlar. Sadece madenleri değil biz madenlere takıldık ama Trump Gaz, petrol, limanlar ve lojistikler istiyor. Ve bunu da ucu açık bir anlaşmayla istedi. Daha sonra pazarlık yapıldı. Ukrayna'nın mevcut kullandığı madenler hariç yeni maden işletmeleri üzerine bir anlaşma yaptılar.