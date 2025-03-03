PKK'nın silah bırakma süreci nasıl olacak? Uzman isimlerden A Haber'de çarpıcı yorum
Teröristbaşı Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı 'Örgüt silah bıraksın, PKK kendini fesh etmeli' çağrısının ardından gündemde PKK'nın tasfiye sürecinin nasıl işleneceği, terör örgütlerinin silah bırakma süreçleri ve YPG çağrıya uymazsa ne olacağına ilişkin soruların yanıtları A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında uzman isimlerle değerlendirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye hedefindeki kararlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısından yaptığı "Teröristbaşı terörün bittiğini, örgütün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" sözlerine ilişkin terörsüz Türkiye süreci başladı. Aylardır partiler arası yapılan görüşmelerin sonunda DEM Parti heyetinin 27 Şubat'ta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı 3'ncü İmralı ziyaretinde çağrı metni okundu.
Öcalan'ın el yazısıyla kaleme aldığı çağrısı DEM'li heyet tarafından düzenlenen basın açıklamasında okunurken bildiride "Örgüt silahı bıraksın, PKK kendini fesh etmeli" çağrısı yapıldı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla ülkede ve dünya gündeminde bildirinin yankıları sürerken, terör örgütü unsurlarının silah bırakma süreci, YGP'nin Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne yapacağı gibi sorular Canan Barlas ile gündem programından uzman isimlerinde değerlendirilmeleriyle ele alındı.
PKK'NIN FESİH SÜRECİ NASIL OLACAK?
İşte uzman isimlerin açıklamalarından öne çıkanlar;
Hulusi Şentürk: Silah bırakmıyoruz ateşkes ilan ediyoruz dediler. Daha öncede defalarca kez ateşkes ilan ediyoruz dediler. Her ateşkesi kendi kayıplarını telafi edip tekrar bir fırsatı olarak gördüler. Devlet Bahçeli 'Silahları bırakın' demesiyle çok büyük bir risk aldı. Merakla beklenen bu çağrı geldi ve ben Öcalan'ın çağrısında herhangi bir açıklık olduğunu düşünmüyorum.
"TERÖR ÖRGÜTÜ BİTME NOKTASINA GELDİ"
İlker Güçlü: Terörizmi başlatan şahısa devletin bu çağrıyı okutması başlı başına bir başarıdır. Son 20-25 yıldır yapılan mücadele kazanılan üstünlük tamamen ezici bir üstünlüktür. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetlerindeki hakimiyeti ve silahların gelişmesiyle sınır ötesinde önemli yollar kat edildi. Operasyonlarla terör örgütü bitme noktasına geldi. Terör örgütü elebaşının çağrısı tamamen acziyetten esas buldu. Önümüzdeki günlerde barış diyenler süreci baltalamaya başlayacaklar.
"SİLAHLARIN BEDELİNİ SÖKE SÖKE ALIR"
Cemil Barlas: ABD Afganistan'dan çekildiğinde Trump milyarlarca dolarlık silahları bıraktığı için söyleniyor ve geri alacağız diyor. Ne kadar TIR silah yolladıysa Trump onların hepsinin bir bedeli vardır diyerek söke söke bu silahların ederini isteyecektir.
YPG, İMRALI'NIN ÇAĞRISINA UYACAK MI?
Kurtuluş Tayiz: Kongrede fesih kararının çıkması kararında silahların bırakılması için bir mekanizma oluşacak. Bu silahları Türkiye alacak. Başka bir ülkenin alması söz konusu değil. PKK/PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslin'in sözlerinden sonra YPG ve PYD ayrışma yaşadı. PYD'nin kendi tüzüğünde Öcalan'ı lider olarak gördükleri bir madde var. Müslim'in "Siyasi parti olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakırız" demesi farklı bir şey, SDG'nin içerisindeki yapılanmanın bu karara uyup uymayacağı farklı bir durumdur. Öte yandan SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin, terörist başı Öcalan'ın kararına 'Bizi kapsamıyor' demesinin ardından çağrıya ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.
YPG ÇAĞRIYA UYMAZSA NE OLACAK?
Abdurrahman Şimşek: Öcalan, geçmişte Mazlum Abdi'yi manevi oğlu olarak nitelendiriyordu. Bu manevi oğul şimdi ne Suriye devletine katılmayacağını hem de Öcalan'ın çağrısını tanımadığını söylüyor. Burada çağrının uymayacaklarını söylemelerindeki asıl neden ABD ve İsrail ile masaya oturarak silah bırakmama anlaşması yapmalarıdır. İsrail ve ABD burada yeni bir oyun kurmaya çalışıyor. Kandil'in etkisizliğinden faydalanarak bu savaşa devam ederek silah bırakma çağrısını tanımadıklarını söylüyorlar.
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