PKK’nın silah bırakma süreci nasıl olacak? Uzman isimlerden A Haber’de çarpıcı yorum

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PKK'NIN FESİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

İşte uzman isimlerin açıklamalarından öne çıkanlar;

Hulusi Şentürk: Silah bırakmıyoruz ateşkes ilan ediyoruz dediler. Daha öncede defalarca kez ateşkes ilan ediyoruz dediler. Her ateşkesi kendi kayıplarını telafi edip tekrar bir fırsatı olarak gördüler. Devlet Bahçeli 'Silahları bırakın' demesiyle çok büyük bir risk aldı. Merakla beklenen bu çağrı geldi ve ben Öcalan'ın çağrısında herhangi bir açıklık olduğunu düşünmüyorum.

"TERÖR ÖRGÜTÜ BİTME NOKTASINA GELDİ"

İlker Güçlü: Terörizmi başlatan şahısa devletin bu çağrıyı okutması başlı başına bir başarıdır. Son 20-25 yıldır yapılan mücadele kazanılan üstünlük tamamen ezici bir üstünlüktür. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetlerindeki hakimiyeti ve silahların gelişmesiyle sınır ötesinde önemli yollar kat edildi. Operasyonlarla terör örgütü bitme noktasına geldi. Terör örgütü elebaşının çağrısı tamamen acziyetten esas buldu. Önümüzdeki günlerde barış diyenler süreci baltalamaya başlayacaklar.

"SİLAHLARIN BEDELİNİ SÖKE SÖKE ALIR"

Cemil Barlas: ABD Afganistan'dan çekildiğinde Trump milyarlarca dolarlık silahları bıraktığı için söyleniyor ve geri alacağız diyor. Ne kadar TIR silah yolladıysa Trump onların hepsinin bir bedeli vardır diyerek söke söke bu silahların ederini isteyecektir.