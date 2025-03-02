02 Mart 2025, Pazar
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Fetva verilirken nelere dikkat ediliyor? Ali Erbaş A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 07:02 Güncelleme: 02.03.2025 07:57
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Fetva verilirken nelere dikkat ediliyor? Ali Erbaş A Haber’de yanıtladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber ekranlarında Mehmet Tahir İnan moderatörlüğünde yayınlanan Sahur Vakti programına konuk oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erbaş, fetva süreçlerinden Gazze’de yaşananlara ve Ramazan’ın anlamına kadar birçok konuya değindi. Fetvaların titizlikle hazırlandığını belirten Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nda 16 hocanın görev yaptığını ve bu hocaların beş ayrı komisyonda çalışarak fetva konularını tartıştığını söyledi. Ayrıca, vatandaşların dini sorularına cevap verebilmek için ALO FETVA 190 hattında 400 hocanın hizmet verdiğini ifade etti. Özellikle Ramazan ayında bu hatta günde 15 bin soru geldiğini belirtti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ A HABER'DE

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber ekranlarında Mehmet Tahir İnan moderatörlüğünde yayınlanan Sahur Vakti isimli programa konuk oldu.

Fetva verilirken nelere dikkat ediliyor? Ali Erbaş A Haber’de yanıtladı

İşte Ali Erbaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

FETVA VERİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLİYOR?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nda 16 hocamız var. Cumhurbaşkanımıza öncesinde arz ediyoruz sonrasında atamaları yapılıyor. Sonrasında bu hocalarımız 5 ayrı komisyonda çalışıyor. Fetvayla ilgili konuları kendileri arasında tartışıyorlar. ALO FETVA 190 hattımız var. 400 kadar hocamız da burada hizmet veriyor. Anadolu'nun her yerinde bu hocalarımızdan var. Ramazan ayında günde 15 bin soru soruluyor telefon üzerinden.

"GAZZE'DE İNANMIŞLIĞI GÖRDÜK"

En çok ihtiyaç olan konu birlik ve beraberliktir. Bizim millet olarak barış içerisinde yaşamamız gerekiyor. Gazze'de yıkık duvarlar arasında sahurlar ve iftarlar yapılıyor. İslam'a ne kadar bağlı olduklarını gördük. Ramazan ayı merhem gibi geldi. Ciddi bir soykırımla karşı karşıyalar ama onları ibadetlerinden alıkoyamıyorlar. Bu da inanmışlığın göstergesi.

Fetva verilirken nelere dikkat ediliyor? Ali Erbaş A Haber’de yanıtladı

"YARADILIŞ AMACIMIZ İYİLİK YAPMAKTIR"

Ramazan ayı iyiliklerle dolu bir aydır. 13-20 Mart haftasını "iyilik haftası" ilan ettik. Bu konuda çalışmaların her yerde yapılacak .İyilik zamanla mukayyet değildir. Bizim yaradılış amacımız iyilik yapmaktır. Diyanet olarak bizim de görevimiz yapılan iyilikleri yaymaktır.

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