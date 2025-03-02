Fetva verilirken nelere dikkat ediliyor? Ali Erbaş A Haber’de yanıtladı

İşte Ali Erbaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

FETVA VERİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLİYOR?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nda 16 hocamız var. Cumhurbaşkanımıza öncesinde arz ediyoruz sonrasında atamaları yapılıyor. Sonrasında bu hocalarımız 5 ayrı komisyonda çalışıyor. Fetvayla ilgili konuları kendileri arasında tartışıyorlar. ALO FETVA 190 hattımız var. 400 kadar hocamız da burada hizmet veriyor. Anadolu'nun her yerinde bu hocalarımızdan var. Ramazan ayında günde 15 bin soru soruluyor telefon üzerinden.

"GAZZE'DE İNANMIŞLIĞI GÖRDÜK"

En çok ihtiyaç olan konu birlik ve beraberliktir. Bizim millet olarak barış içerisinde yaşamamız gerekiyor. Gazze'de yıkık duvarlar arasında sahurlar ve iftarlar yapılıyor. İslam'a ne kadar bağlı olduklarını gördük. Ramazan ayı merhem gibi geldi. Ciddi bir soykırımla karşı karşıyalar ama onları ibadetlerinden alıkoyamıyorlar. Bu da inanmışlığın göstergesi.