İmralı’nın tarihi çağrısına halktan tepkiler A Haber’de: Başkanımız gereğini yapar!

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. Bu tarihi açıklama, Türkiye genelinde farklı tepkilerle karşılandı. A Haber ekipleri, sokakta halkın nabzını tutarak, İmralı çağrısına verilen tepkileri ekranlara taşıdı. Kimi vatandaşlar barış sürecinin ülkenin geleceği için olumlu olduğunu ifade ederken, bazıları terör örgütünün verdiği sözleri tutup tutmayacağı konusunda temkinli yaklaştı. Özellikle Diyarbakır Anneleri, yıllardır evlat nöbeti tuttuklarını ve çocuklarının artık yuvalarına dönmesini istediklerini dile getirdi.

"EN KÖTÜ BARIŞ BİLE SAVAŞTAN İYİDİR"

Sokakta mikrofon uzatılan birçok vatandaş, barışın sağlanmasının Türkiye için olumlu bir gelişme olacağını belirtti. Yapılan açıklamalardan bazıları şöyle:

"Hep beraber ülkece daha güçlü olabiliriz diye düşünüyorum. Gayet mutluyum, inşallah dediklerini yaparlar."

"Çok acılar yaşandı bu konuda. Halka iyi gelecekse ve şartlar uygunsa neden olmasın."

"Ülke için iyi olur inşallah. PKK çoktan bitmişti, bu da son nokta oldu."

"Önemli olan farkındalığın daha yüksek olması. İnsanların birbirine destek olup olumlu ve yapıcı olmaları lazım."

"Çok şey kaybettik artık kaybetmek için zamanımız yok."

A HABER SOKAK RÖPORTAJI( ERKAN GÖRÜNTÜSÜ)

Bazı vatandaşlar ise süreç hakkında şüphelerini dile getirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti sonuçlara bakar. Açıklamayı herkes yapıyor ama sonuca götüren yok."

"PKK bu sözüne uyabilirse Diyarbakır halkı olarak çok rahat edeceğiz. Ama bakalım gerçekten feshedilecek mi?"

A HABER SOKAK RÖPORTAJI( ERKAN GÖRÜNTÜSÜ)

DİYARBAKIR ANNELERİ: "EVLATLARIMIZ EVE DÖNSÜN"

Terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürülen çocuklarını geri almak için yıllardır mücadele eden Diyarbakır Anneleri de süreçle ilgili görüşlerini dile getirdi. Anneler, çocuklarının silahı bırakıp evlerine dönmesini umut ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürecin sonunda inşallah çocuklarımız eve döner. Yeter artık, gerçekten yeter!"

"Terörsüz Türkiye istiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız sayesinde bu sürecin hayırla sonuçlanmasını diliyoruz."

"İnşallah evlatlarımız gelir ve çifte bayram yaşarız."

SİYASİ LİDERLERİN ROLÜ ÖNE ÇIKTI

Vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörle mücadelede önemli adımlar attığını vurguladı. Bazı vatandaşlar, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey gereğini yapıyor, ülkemizden terörü tamamen çıkaracağız." ifadeleriyle sürece destek verdiklerini belirtti.