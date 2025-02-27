PKK’ya silah bırakma çağrısı için geri sayım! Kandil İmralı’nın çağrısına uyar mı?

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TÜRKİYE'NİN MANEVRA KABİLİYETİNİ YÜKSELTECEK

Bizi rahatlatacak, hatta ve hatta uluslararası arenada da Türkiye'nin manevra kabiliyetini yükseltecek. Çünkü son dönemde bakıyoruz. Batılı bazı gazetecilere ve televizyonlara Suriye'de savaşın devam ettiğini, Türkiye'nin o bölgede bir insan hakları ihlali, büyük bir insan hakları ihlalinin altına imza attığını ifade eden iddia eden birtakım yayınlar yapılıyor ama Abdullah Öcalan bu yönde bir açıklama yaparsa Türkiye'de rahatlayacak. Ama bir açıklama gelecek ve bu açıklamada bizim istediğimiz yönde olacak gibi görünüyor. Belki tam olarak beklediğimiz, yani devlet olarak, millet olarak beklediğimiz açıklama olmasa da Abdullah Öcalan daha önce olduğu gibi ki yaptı bu açıklamayı yine teslim olacak. Teslim oluyor görünecek veya böyle bir görüntü verecek ve bunun da sonuçlarının ben hayırlı olacağını düşünüyorum. Ne olursa olsun muhatapları tarafından ne şekilde değerlendirilirse değerlendirilsin.