PKK’ya silah bırakma çağrısı için geri sayım! Kandil İmralı'nın çağrısına uyar mı?
Türkiye bugün tarihi bir eşikte. Terörsüz Türkiye hedefinde kırılma anlarından biri daha yaşanacak. Terör örgütü PKK'nın hapisteki elebaşı Öcalan’ın örgüte bir çağrı yapması ve PKK’yı feshetmesi bekleniyor. İmralı'ya bugün diğer iki ziyarete göre daha kalabalık bir heyet gitti. İmralı'dan getirilecek mesaj dönüşte İstanbul'da okunacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran değerlendirdi. Emin Pazarcı Kandil'in Öcalan'ın çağrısına karşılık vermeyeceğini ifade ederken Selami Kuran ya silah bırakacaklarını ya da yok olacaklarını söyledi.
Terörsüz Türkiye hedefi için kritik bir viraja girilirken İmralı'dan gelecek silah bırakma çağrısı merakla bekleniyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte fesih çağrısı yapacağı da konuşulan konular arasında.
Gözler terör yuvası olan Kandil'in bu çağrıya nasıl yanıt vereceğine çevrildi. Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir kırılma anı yaşanırken Gelişmeleri A Haber spikeri Can Okanar'ın sunduğu Ajans programına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran değerlendirdi.
TÜRKİYE'NİN İSTEDİĞİ OLACAK!
Emin Pazarcı: Tabi karmakarışık bir tablo var. Şöyle bir Suriye'ye baktığımız zaman, işte Suriye yönetimin silah bırakma çağrısına sert bir tepki geldi. Aynı ekip tarafından ama burada Abdullah Öcalan'ın da bu konuda bir çağrı yapacağına dair kuvvetli emareler var. Bu çağrıyı yapacak, çağrının boyutları ne olacak bilemiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti Devletin istediği yönde bir çağrı gerçekleşecek.
DEM PARTİLELER GARİP İFADELER KULLANIYOR
Fakat DEM Partililere de baktığımızda onlar da çok mutlu görünmüyorlar. Yani zaman zaman yaptığı, yaptıkları açıklamalarda DEM Parti yöneticilerinin garip birtakım ifadeleri ortaya çıkıyor. Gerçi kendi içinden bastırılıyor bunlar, yani bir çağrı gelecek. Çünkü Abdullah Öcalan da artık bu noktada biraz da kendine çalışmak istiyor. Belli içerde ciddi sıkıntı içinde, kendine bir alan açmaya çalışıyor.
KANDİL ÇAĞRIYI DİNLEYECEK Mİ?
Tabi bu çağrının yankıları ne olacak derseniz, yani bu çağrının sonucunda terör örgütü tamam silahları bırakalım, liderimiz böyle bir açıklama yaptı. Biz de onun yolundan gidelim diyecekler mi? Ben pek diyecekleri kanaatinde değilim. Belki bir takım yumuşak açıklamalar yapılacak ama daha önce biliyorsunuz Çözüm Süreci sırasında Abdullah Öcalan benzer bir çağrıda bulunmuştu ve örgütten 'Bizim liderimiz şu anda tutsaktır. Kendi iradesiyle hareket etmiyor. O açıdan onun yapacağı çağrı bizi bağlamaz.' anlamına gelecek bir takım açıklamalar yapılmıştı. Şimdi de Kandil'e baktığımız zaman oradan da benzer açıklamalar geliyor ama ne olursa olsun bakın sonucu kim tarafından ne şekilde değerlendirilirse değerlendirilsin, Abdullah Öcalan'ın böyle bir açıklama yapması bir kere iplerin tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde olduğunu gösterecek.
TÜRKİYE'NİN MANEVRA KABİLİYETİNİ YÜKSELTECEK
Bizi rahatlatacak, hatta ve hatta uluslararası arenada da Türkiye'nin manevra kabiliyetini yükseltecek. Çünkü son dönemde bakıyoruz. Batılı bazı gazetecilere ve televizyonlara Suriye'de savaşın devam ettiğini, Türkiye'nin o bölgede bir insan hakları ihlali, büyük bir insan hakları ihlalinin altına imza attığını ifade eden iddia eden birtakım yayınlar yapılıyor ama Abdullah Öcalan bu yönde bir açıklama yaparsa Türkiye'de rahatlayacak. Ama bir açıklama gelecek ve bu açıklamada bizim istediğimiz yönde olacak gibi görünüyor. Belki tam olarak beklediğimiz, yani devlet olarak, millet olarak beklediğimiz açıklama olmasa da Abdullah Öcalan daha önce olduğu gibi ki yaptı bu açıklamayı yine teslim olacak. Teslim oluyor görünecek veya böyle bir görüntü verecek ve bunun da sonuçlarının ben hayırlı olacağını düşünüyorum. Ne olursa olsun muhatapları tarafından ne şekilde değerlendirilirse değerlendirilsin.
DURUM 2013'TEN FARKLI
Selami Kuran: Aslında Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde önemli bir gün, önemli bir eşik. Sonuçları itibariyle ne olursa da olsun özellikle ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Ancak şunu altını çizelim. Yani birçok değerli gazeteci, yorumcu, analist 2013 Çözüm Süreci ile kıyaslamalarını ben bir noktaya kadar anlayabiliyorum ama şimdiki parametrelerin, şimdiki ulusal ve uluslararası konjonktürü çok farklı olduğunu da gözden kaçırmamamız lazım.
KARAR VERİCİLER TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNDA KARARLI
Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhur İttifakı Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakta kararlı. Yani bunun hangi şekilde ne yöntemle, nasıl ulaşılacağı noktasındaki biz süreçlerden bir tanesini yaşıyoruz. Yani nihai amaç, nihai hedef olarak gerek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu tablo, gerek Sayın Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu tablo çok net. Yani burada tartışmaya mahal vermeyecek şekilde Türkiye'nin mutlaka işte 50 yıla yakın süredir sırtında bir kambur ayağında bir pranga olan terör meselesini çözme noktasında Türkiye'nin karar vericileri devlet erkanı kararlı görünüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu zaten birçok konuşmasında da net cümlelerle ifade etti.
MASA 2 SEÇENEK VAR! PKK FESİH OLACAK
Ya bırakılacak ya da işte diğer seçenek ki yani askeri güç kullanılarak, askeri operasyonlar kanalıyla artık bu meselenin kökünden çözülmesi noktasında açık net bir irade ortaya koydular. Özellikle bu süreç adlandırılması noktasında kamuoyunda farklı isimlendirmeler de oldu. Ben kendim şöyle görüyorum açıkçası. Bu süreç aslında terör örgütü PKK'nın fesih sürecidir. Fesih süreci olması itibariyle amacın ne olduğu, amaç da az önce de ifade ettiğim gibi Terörsüz Türkiye hedefini taşıyor.
ÇAĞRININ MUHATABI KANDİL
Peki sürecin bir süreç olduğuna göre bunun ilgili muhataplarının da olması lazım. Şimdi işte merakla beklenen saat 17 itibariyle de açıklanması beklediğimiz bir metin olacak, bir çağrı olacak. Bu çağrıyı kim yapacak? Terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan yapacak. Çağrının muhatabı kim? Kandil. Kandil'deki terör baronları. Siyasi tarafıyla da Dem Parti diyebiliriz açıkçası. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti bu sürecin özellikle devletin öngördüğü ve hedeflediği amaca ve hedefe ulaşma noktasında olacak sürece de imkan tanıyor.
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