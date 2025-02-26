AK Parti İstanbul İl Başkanı A Haber’de!

AK Parti, teşkilat yapılanmasında değişim ve yenilenme sürecine girerken, sürecin detaylarını AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir A Haber ekranlarında paylaşıyor.

Parti içindeki dönüşüm, teşkilatlardaki yeni yapılanmalar ve gelecek dönem hedefleri üzerine önemli açıklamalarda bulunan Özdemir, AK Parti'nin yeni vizyonunu ve siyasi yol haritasını anlatıyor. Değişim sürecinin ayrıntıları ve parti politikalarındaki yeni stratejiler, A Haber'de.

İşte Özdemir'in açıklamalarından satır başlıkları;

AK Parti İl Başkanlığı'nda kuruluşundan bu yana çok değerli isimler başkanlık yaptı. Bizde almış olduğumuz bayrağı çok iyi bir yere götürmeye çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz 2028. Çok güçlü bir şekilde AK Parti'yi çok iyi bir yere götürmeye niyetliyiz. İnşallah İstanbul yeniden AK Parti'nin olacak.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDA İLK HEDEF NEDİR? İLK NEYİ DEĞİŞTİRİP DÖNÜŞTÜRMEYİ AMAÇLIYORSUNUZ?



AK Parti İl Başkanlığı'nda kuruluşundan bu yana çok değerli isimler başkanlık ve yöneticilik yaptı. Bizim bakış açımızda bir maratonda atlet vardır ve bayrağı başka bir atlete verir ve o bayrak daha ileri bir yere götürür. Bizde bu bayrağı çok iyi bir yerlere götürmek istiyoruz.



Özdemir: İstanbul'u yeniden kazanacağız

Öncelikli hedefimiz 2028. O seçimlerde İstanbul'da çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi çok ileri noktalara taşımak istiyoruz. Sonrasında da inşallah 2029'da da yerel seçimlerinde İstanbul'u tekrar AK Parti hanelerine dahil etmeyi hedefliyoruz.

İSTANBUL'UN TRAFİĞİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HAKKINDA ÇALIŞMALAR!

Ben Meclis'te de görev alan bir siyasetçiyim. Büyükşehir Meclisinde 8 sene göre aldım. 3 yılda Belediye Başkanlığı yaptım.Aslında belediyecilik noktasında önemli bir deneyime sahip oldum. 8+2 yılda belediye başkanıyken 5 yıllık dönemde de İstanbul'un Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüm. Yani İstanbul gibi bir kentin aslında nerelerden alındığını ve hangi noktalara yükseltildiğini ve aslında nasıl yerinde sayıldığını hatta İstanbul'un her geçen yıl 300 400 bin araç trafiğe çıkıyor. Yani makul olmayan bir performansı bırakın çok hızlı koşmanız lazım. Yerinizde saydığınızda çok çok geriye düşmüş olursunuz. Bu 6 yıllık dönem içerisinde raylı sistemlerde, kara yollarında hemde diğer alanlarda ulaşımda ciddi bir rehavet ve geri,ye dönüş söz konusu.

Bu 6 yıllık dönem içerisinde raylı sistemlerde, kara yollarında hemde diğer alanlarda ulaşımda ciddi bir rehavet ve geri,ye dönüş söz konusu. Malesef trafik probleminin en büyük sorunu da bu yapılamayan işler.

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