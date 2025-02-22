Düzce’de kar yağışı! A Haber ekipleri yolda kaldı

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ŞEHİR MERKEZİNDE 40 SANTİM KAR VAR

Yedi Göller yolunun neresine bakarsak bakalım her yerin burada beyaza büründüğünü söyleyebiliriz. Kar kalınlığı da buna nazaran her bölgede artıyor. Şöyle biraz daha karın içine girip size o kar kalınlığını da bir de burada göstermek istiyoruz. Bakın yani gerçekten muazzam bir kar kalınlığı olduğunu belirtelim. Tabii Düzce merkeze de yer yer 35-40 cm arasında değişiyor. Ekipler sürekli kürüyorlar o yolları ama buraya baktığımız zaman buradaki kar kalınlığının yani diz kapağımıza kadar geldiğini görebiliyoruz. Yaklaşık burada 80 cm'yi bulan kar kalınlığı var ve alt kısımlara doğru gittikçe bu kar kalınlığının da yaklaşık 1 metreye kadar da ulaştığını söyleyebiliriz. ama buraya baktığımız zaman buradaki kar kalınlığı gerçekten güzel.