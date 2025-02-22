Düzce’de kar yağışı! A Haber ekipleri yolda kaldı
Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri olan Düzce’de haber nöbetini sürdüren ekiplerimizin aracı yolda kaldı. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
Düzce'de etkili olan kar yağışı, A Haber'in haber ekiplerini yolda bıraktı! Bölgedeki son durumu aktaran muhabirimiz Yusuf Gül zorlu hava koşullarının yol açtığı sorunları ve kar kalınlığını yerinde gösterdi.
HER YER BEYAZ
Yusuf Gül'ün bölgeden aktardıkları şöyle: Havanın da oldukça soğuk olduğunu belirtelim. Termometreler şu anda 0 dereceyi gösteriyor. Geçtiğimiz günden bu yana kar yağışı hiç etkisini yitirmedi ve bugün de etkisini sürdürüyor. Düzce yoğun bir kar yağışı ile karşı karşıya. Tabii kar yağışı ile birlikte çoğu yerde beyaza büründü diyebiliriz.
A HABER EKİBİ YOLDA KALDI
Kadrajımızı nereye çevirsek her yerin beyaza büründüğünü de görüyoruz. Tabii burası 7 Göller yolu. Biz aracımızla birlikte buraya kadar çıkabildik ve bizim aracımız da burada kaldı. Yayından sonra bir traktör vesaire kaymakamlıktan rica edeceğiz aracımızı çekmek için ve oldukça bu yolunda karlı olduğunu söylemek gerekir.
KAR KALINLIĞI 80 SANTİM
Yerin altı hemen bu karın altı buz. Bakın. Buz yani kaymaya çok müsait. Sadece kışlık lastikle bu yolları tabii ki kimse çıkamaz. Zincirin de muhakkak bulunması gerekiyor. Yer yer kar kalınlığının da oldukça yükseldiğini söyleyebiliriz. Kar kalınlığı bizim bulunmuş olduğumuz noktada en azından yaklaşık 70-80 santimi bulduğunu da söyleyebiliriz. Bakın şöyle derinlere doğru girdiğimizde de kar kalınlığının ne kadar arttığını da görebiliyoruz. Bakın dizimizi aşan bir kar kalınlığı olduğunu da belirtelim. O görüntüleri de kameraman arkadaşım Özgür Yıldız ekranlarınıza getiriyor.
ARAÇLARIN ÇIKMASI YASAK
Tabii güzel görüntüler de oluştu. Özellikle çam ağaçlarının üzerine baktığımız zaman o güzel görüntüleri de biz buradan görebiliyoruz ve kar yağışı salı akşamına kadar devam edecek. Bunun da bilgisini paylaşalım. Diğer bir yandan da Ulaştırma Bakanlığı ağır vasıta araçların trafiğe çıkışını yasaklamıştı. Düzce de bu lokasyona dahildi.
ŞEHİR MERKEZİNDE 40 SANTİM KAR VAR
Yedi Göller yolunun neresine bakarsak bakalım her yerin burada beyaza büründüğünü söyleyebiliriz. Kar kalınlığı da buna nazaran her bölgede artıyor. Şöyle biraz daha karın içine girip size o kar kalınlığını da bir de burada göstermek istiyoruz. Bakın yani gerçekten muazzam bir kar kalınlığı olduğunu belirtelim. Tabii Düzce merkeze de yer yer 35-40 cm arasında değişiyor. Ekipler sürekli kürüyorlar o yolları ama buraya baktığımız zaman buradaki kar kalınlığının yani diz kapağımıza kadar geldiğini görebiliyoruz. Yaklaşık burada 80 cm'yi bulan kar kalınlığı var ve alt kısımlara doğru gittikçe bu kar kalınlığının da yaklaşık 1 metreye kadar da ulaştığını söyleyebiliriz. ama buraya baktığımız zaman buradaki kar kalınlığı gerçekten güzel.
SALI AKŞAMINA KADAR SÜRECEK
Düzce tamamen beyaza bürünmüş durumda ilçelerde dahil olmak üzere yollarda araçlar özellikle çok dikkatli olmaları gerekiyor. Kış lastiğinin takılı olması ve zincirlerini yanında bulundurması sürücüler için çok önemli. Hava da soğuk. Gece saatlerinde ayazın da yaşanmasıyla birlikte gizli buzlanmalar da yaşanabiliyor. Bu anlamda sürücüleri de uyarmış olalım. Kar yağışı da salı akşamına kadar devam edecek.