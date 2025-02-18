Ukraynasız barış zirveleri | Zelenskiy Ankara’da! Dünyaya ne mesaj verilecek?

Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılında devam ederken Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rusya dışişleri bakanları bir araya geldi. Oyun dışı kalan Avrupa ise Paris'te liderler zirvesinde bir araya geldi. 2 masada Ukraynasız kuruldu.

Tüm dünya gelişmeleri yakından takip ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Barış masası Ukraynasız neden kuruldu? Türkiye'nin rolü ne olacak? AB ne yapacak? Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

AB OYUN DIŞI! İSTANBUL'UN ÖNEMİ

Prof. Dr. Esat Arslan: Avrupa Birliği masanın dışında kaldı. Zelenski'nin Türkiye'ye gelmesi de İstanbul'da kurulan barış masasının önemini ve bizim ne kadar emek verdiğimizi gösteriyor. Türkiye'den vazgeçerek değil Türkiye'nin içinden olduğu bir durum var. ABD Başkanı Trump Ukrayna destek vermek için yeraltı zenginliklerinin yarısını istiyor.