Ukraynasız barış zirveleri | Zelenskiy Ankara’da! Dünyaya ne mesaj verilecek?
Paris ve Riyad’da Ukrayna’nın olmadığı barış ve zirve masaları kuruldu. Ukrayna lideri Zelenskiy ise Ankara’ya geldi. Türkiye’nin rolü ne olacak? AB ne yapacak? ABD ve Rusya ne planlıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılında devam ederken Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rusya dışişleri bakanları bir araya geldi. Oyun dışı kalan Avrupa ise Paris'te liderler zirvesinde bir araya geldi. 2 masada Ukraynasız kuruldu.
Tüm dünya gelişmeleri yakından takip ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Barış masası Ukraynasız neden kuruldu? Türkiye'nin rolü ne olacak? AB ne yapacak? Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
AB OYUN DIŞI! İSTANBUL'UN ÖNEMİ
Prof. Dr. Esat Arslan: Avrupa Birliği masanın dışında kaldı. Zelenski'nin Türkiye'ye gelmesi de İstanbul'da kurulan barış masasının önemini ve bizim ne kadar emek verdiğimizi gösteriyor. Türkiye'den vazgeçerek değil Türkiye'nin içinden olduğu bir durum var. ABD Başkanı Trump Ukrayna destek vermek için yeraltı zenginliklerinin yarısını istiyor.
TRUMP CEO GİBİ KAZANÇ PEŞİNDE
Trump ABD'yi şirket CEO'su gibi yönetiyor. Burada 2 tane önemli olgudan bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi fosil yakıtlar. Diğeri ise harp sanayi ki bu ifadeyi özellik kullanıyorum. Bunların karlarını maksimize ederek hedefleri peşinde koşan Amerika Birleşik Devletleri şirketinin CEO'su Trump ile karşı karşıyayız. Trump buradan kazancının peşinde.
AB'NİN PARASI GİTTİ! UKRAYNA TOPRAK KAYBETTİ
Avrupa Birliği Ukrayna'ya bu zamanda kadar 132 milyar dolar para verdi. Fakat Riyad'da başka bir masa kuruldu. Avrupa Birliği burada Rusya ile baş başa kaldı. Ukrayna bu savaşta Luhansk, Donetsk, Kırım, Herson Zaporijya gibi önemli bölgeleri kaybetti ve Rusya burayı bir hilal gibi sardı. Zaten buradan 2014 öncesi sınırlara dönüş mümkün değil. ABD'de bunu açıklıyor. Yani Kırım hiç hesapta yok.
UKRAYNA'YI RUSLAŞTIRAN TRUMP FAKTÖRÜ
Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği bir hayal. ABD'nin yaptığı açıklamalar zaten Putin'in planına benziyor. Ukrayna'nın Ruslaştırılması faktörünü dile getiren bir Trump faktörü var ortada. Ukrayna'nın NATO'ya girebilmesi için sınır sorunu olmaması lazım. Ukrayna burada topraklarından vazgeçecek. Savaşın üzerinden 3 sene geçti ve biz artık Rusya'nın kazanımlarını konuşuyoruz. Kursk bölgesi Rusya'nın toprağı ancak burada bir Ukrayna kontrolü var. Burayı verip nereyi alacakları belli değil.
UKRAYNA'NIN MADENLERİ!
Trump ile Putin arasında bir anlaşma çıkabilir ancak tabi Zelenski'nin bazı taleplerinden vazgeçmesi gerekir. Bunun yanında bir de nadir elementler meselesi var. 34 tane önemli elementten 22 tanesi Ukrayna'da çıkıyor. Türkiye, Asya'da çıkan bütün elementleri kendi içinde barından çok önemli bir konumdadır.
TÜRKİYESİZ AB GERİLEDİ
Türkiyesiz bir Avrupa'nın ne kadar gerilerde kaldığını bugün Ukrayna'nın durumundan anlayabiliriz. Avrupa Birliği artık şapkayı önüne koydu. Ukrayna'nın yenilmesi artık kağıt üzerinde ortaya çıktı ve AB ile Rusya karşı karşıya. Artık AB'nin savunma mimarisini ortaya koyması gereken zamana doğru gidiyoruz. ABD askerleri Ukrayna'ya gitmeyecek. ABD kendi karının peşinde.
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