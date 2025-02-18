Artık hayal değil! Yapay zeka beyin okuyacak
Zihin okuma teknolojisi uzak bir hayal olmaktan çıktı. Yapay zeka beyin okuyacak. Bu nasıl olacak? Hayatımıza nasıl yansıyacak? Merak edilenleri Prof. Dr. Ali Murat Kırık A Haber canlı yayınında anlattı.
Teknolojik gelişmeler hayatımıza her geçen gün yeni bir yenilik ekliyor. Yapay zekanın geldiği nokta insanları şaşırtmaya devam ediyor. Zihin okuma artık bir hayal olmaktan çıkmaya başladı. Yapay zeka zihin okumaya da başlayacak.
Peki yapay zeka beyin okursa ne olur? Hayatımıza nasıl yansıyacak? Hayatımızı yapay zeka mı planlayacak? Zihin okuyan yapay zekaya güven olur mu? Merak edilenleri A Haber spikeri Cansın Helvacının sunduğu Ajans Bugün programına katılan Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.
BU İŞİN ARKASINDA MARK ZUCKERBERG
Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Bundan bir 10-15 sene önce bir program vardı. Yalan Makinası diye böyle insanlara soruyorlardı takıyorlardı. Bu doğru bu yanlış ya da hatırlarsınız yine yaşlandırma tekniğiyle bulmaya çalışıyorlardı. Şimdi gerçekten baktığınızda yapay zeka bunların hepsini gerçekleştiriyor. Bu yeni sistemi Meta geliştirmiş. Yani bu işin arkasında Mark Zuckerberg'i görüyorsunuz. Özellikle insanların düşüncelerini çözmek zihin okumayı amaçlayan bir sistemden bahsediyoruz. Demek ki verdiğimiz veriler sosyal medyada bıraktığımız dijital iz yeterli gelmedi ki şimdi de bu sayede yüzde 80 doğruluk oranıyla işte öncelikle beyinden geçen düşüncelerin işte elektrotlar aracılığıyla elektronik sinyallere dönüştürülmesi daha sonra da bu elektronik sinyallerin de metne dönüştürülmesi yapılıyor.
TIP KILIFI UYDURMASI
Yani mesela şu an işte ben konuşurken Cansın Helvacı'nın zihninden geçenler nelerdir ya da Faruk Erdem'in şu an acaba kafasında hangi düşünceler var? Ya da benimle ilgili neler düşünüyor gibi aslında. Burada hastalar için pozitif bir süreç gibi sunuluyor ama aslına öyle mi? Ben şimdi burada hemen sözümü geri alıyorum çünkü. Aslına bakarsanız tıp açısından çok önemli bir gelişme. Çünkü kaza ya da hastalık sonucunda konuşma yetisini kaybeden bireylerin sadece düşünceleri ile iletişim kurmasını sağlayan. Yani bir öncede ifade ettiğimiz gibi Elon Musk'ın nörolik projesi gibi gayet masumane bir proje diyeyim de o zaman bari en azından doğru bir şekilde giriş yapmış olayım.
SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?
Evet geriye insanoğluna hiçbir şey kalmadı. Zaten bu sistem için de şöyle bir şey istiyorlar. Öncelikle ölçümleri sağlam bir şekilde gerçekleştirebilmek için yalıtılmış bir oda gerekiyor bu işlemi gerçekleştirmek için. Önce bununla birlikte de kullanılan cihazlar oldukça büyük. Yani beyne bir kask yerleştiriyorlar. Kafa derisine bunlar koyuluyor. Yani hani dikkat ederseniz Elon Musk "çiplendirmek" istiyordu. Şimdi Mark Mark Zuckerberg diyor ki; hayır çipe gerek yok diyor. Zaten bunu gerçekleştirebilir. Hatta bu teknoloji tüm dünya medyasına da yansıdı ve açıkçası hep olumlu bir gelişme olarak ifade edildi. Çünkü diyor ki bu sistem şöyle kafa derisine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beynin elektrik sinyalleri kaydediliyor. Daha sonra da kask yardımıyla onların manyetik alanları ölçülüyor ve böylece iki teknolojiyi bir arada kullanılıyor. Bu sayede kim ne düşünüyorsa ortaya çıkıyor diyor ki yüzde 80 doğru sonuç var.
İNSANİ DÜŞÜNCELERİ YÖNLENDİRME
Dikkat ederseniz sosyal medya aracılığıyla işte bıraktığımız dijital izler aracılığıyla reklam hedefleri ya da siyasi olarak yönelimlerimiz şu an değiştiriliyor. Siz zannediyorsunuz ki bu düşünceler size mi ait ya da düşündüğünüz her şey size mi ait. Tam tersi sizi aslında bu yavaş yavaş dayatılıyor. Sosyal medya aracılığıyla ya da algoritmalar aracılığıyla size sunulan içerikler aracılığıyla dayatılıyor. Daha sonra belli bir zaman sonrasında o düşüncelerin size aitmiş olduğu izlemine kapılıyorsunuz. Burada da aynı durum söz konusu olacak. Şimdi zaten Trump'la birlikte şimdi Musk ciddi bir atılım içerisine girmişti. Mark Zuckerberg'le baktı ki ben gerçekten sistemin dışına itilmiş oluyorum. Ne yaptı o da o zaman zihin okuma teknolojisine girdi.
BEYİN ÇÜRÜMESİ
Yapay zeka ile birlikte insan düşüncesine yer kalmaması amaçlanıyor. Artık insanlar arama motorları kullanmadan direkt olarak yapay zekaya sormaya başladı. Önceden arama motorlarını kullanıp en azından düşünme yetimizi kullanıyorduk. Zaten kütüphaneleri terk etmiştik. Yapay zeka ile birlikte sorgulama ve karşılaştırma özelliğimizi kaybettik. İnsanın en büyük özelliği olan düşünme yetisi kayboluyor. Beyin çürümesi denen durum fiziksel olarak değil ama sanal olarak bu durum yaşanıyor. Üretmeyen toplum sonunda köle haline gelecek.
YASALAR YETERLİ DEĞİL! DURUM KÖTÜ
Eskiden filmlerde görürdük mesela; gözlüğü taktığında işte içindeki her şeyi gösteriyordu. Şimdi bu teknoloji üzerine de şu an çalışmalar devam ediyor. Zaten Hollywood bizi öncelikle bir şeylere alıştırıyor. Daha sonra bu çıktıktan sonra anormal gelmiyor hiçbir şey. Amaçlanan istenen bu oluyor. Medya aracılığıyla sinema aracılığıyla Hollywood aracılığıyla size belli şeyleri lanse ediyorlar ya da sosyal medya aracılığıyla zerk ediyorlar daha sonra siz artık hiçbir şeyi anormal görmüyorsunuz. İşte biz ne zaman dediğiniz gibi tekrardan silkeleneceğiz, kendimize geleceğiz.? Bunu sadece Türkiye için söylemiyorum. Dünya açısından söylüyorum. Çünkü gelişigüzel bir şekilde devinim sağlayan bir teknoloji var. Yasalar bu noktada hiçbir şekilde yeterli değil. Ben gelecek günlerin iyi olmasından ziyade kötü olacağını düşünüyorum. Kötümser bir bakış açısına sahibim.