Artık hayal değil! Yapay zeka beyin okuyacak

Teknolojik gelişmeler hayatımıza her geçen gün yeni bir yenilik ekliyor. Yapay zekanın geldiği nokta insanları şaşırtmaya devam ediyor. Zihin okuma artık bir hayal olmaktan çıkmaya başladı. Yapay zeka zihin okumaya da başlayacak.

Peki yapay zeka beyin okursa ne olur? Hayatımıza nasıl yansıyacak? Hayatımızı yapay zeka mı planlayacak? Zihin okuyan yapay zekaya güven olur mu? Merak edilenleri A Haber spikeri Cansın Helvacının sunduğu Ajans Bugün programına katılan Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.

BU İŞİN ARKASINDA MARK ZUCKERBERG

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Bundan bir 10-15 sene önce bir program vardı. Yalan Makinası diye böyle insanlara soruyorlardı takıyorlardı. Bu doğru bu yanlış ya da hatırlarsınız yine yaşlandırma tekniğiyle bulmaya çalışıyorlardı. Şimdi gerçekten baktığınızda yapay zeka bunların hepsini gerçekleştiriyor. Bu yeni sistemi Meta geliştirmiş. Yani bu işin arkasında Mark Zuckerberg'i görüyorsunuz. Özellikle insanların düşüncelerini çözmek zihin okumayı amaçlayan bir sistemden bahsediyoruz. Demek ki verdiğimiz veriler sosyal medyada bıraktığımız dijital iz yeterli gelmedi ki şimdi de bu sayede yüzde 80 doğruluk oranıyla işte öncelikle beyinden geçen düşüncelerin işte elektrotlar aracılığıyla elektronik sinyallere dönüştürülmesi daha sonra da bu elektronik sinyallerin de metne dönüştürülmesi yapılıyor.